Así son las primeras imágenes del satélite MTG-S de la ESA que promete revolucionar las predicciones meteorológicas

Las sucesivas misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA) en torno al monitoreo de la Tierra y la exploración espacial ya están dejando sus primeros frutos con los satélites Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S).

La misión, que busca proporcionar datos sobre la temperatura y la humedad de la Tierra para conseguir imágenes meteorológicas más precisas tanto en Europa como en el norte de África, ya ha arrojado sus primeras imágenes.

Estas fueron captadas el pasado 15 de diciembre por el instrumento Infrared Sounder del satélite MTG-S, ofreciendo una vista clara que vaticina una previsión meteorológica de última generación.

Las imágenes del satélite MGT-S de la ESA

Esta misión consta de dos satélites: los MTG-I y MTG-S. El primero se lanzó en diciembre del 2022 y el segundo, en julio del 2025. Mientras que Thales Alenia es el contratista del conjunto, OHB Systems es responsable del Sounder.

El satélite MTG-S engloba la misión Copernicus Sentinel-4 que incorpora un espectrómetro de imágenes ultravioleta, visible e infrarrojo cercano. Este ha sido el responsable de lanzar estas primeras imágenes.

Las imágenes se compartieron en la Conferencia Espacial Europea en Bruselas, y muestran imágenes completas de la Tierra vista desde la órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros.

Una de las primeras imágenes, que muestra al planeta en una silueta de disco, se tomó usando la sonda infrarroja mediante un canal infrarrojo de onda larga, que midió la temperatura de la superficie terrestre y de la cima de las nubes.

Imagen de temperaturas del MTG-Sounder. ESA Omicrono

En esta instantánea, las partes rojas corresponden a temperaturas altas, principalmente en las superficies terrestres más cálidas. Las zonas azules son las más frías, correspondientes a las cimas de las nubes.

Las zonas más rojas están ubicadas en África y Sudamérica. El contorno de la costa de África occidental, con la península de Cabo Verde, está rodeada por un contorno rojo oscuro.

Por otro lado tenemos la fotografía de humedad. Esta se captó usando el canal infrarrojo de onda media, que mide la humedad de la atmósfera. Los azules muestran las regiones con mayor humedad y las rojas, las que menos humedad tienen.

Es importante destacar que las masas continentales no son perceptibles en estas imágenes, pero se pueden intuir bajo las corrientes de humedades en la atmósfera.

Imagen de humedades del MTG-Sounder. ESA Omicrono

Por ejemplo, las zonas con menor humedad están situadas sobre el desierto del Sahara y Oriente Medio. Las zonas de alta humedad se posicionan sobre la parte oriental de África, así como en latitudes altas y bajas.

Otras imágenes, en planos más cercanos, reflejan mejor esta tendencia. La siguiente imagen cambia la perspectiva, mostrando el calor de la superficie terrestre y las temperaturas sobre las nubes.

Esta misión aspira a revolucionar la observación meteorológica espacial. Según la ESA, la posición geoestacionaria del Sounder sobre el ecuador le permite mantener una posición fija con respecto a la Tierra.

De esta forma, sigue la misma zona de la superficie a medir mientras esta gira, cubriendo totalmente Europa y parte de África en ciclos de 15 minutos. Logra con ello datos renovados de temperatura y humedad cada 30 minutos.

Temperaturas en Europa y África. ESA Omicrono

Simonetta Cheli, Directora de Programas de Observación de la Tierra de la ESA, explicó que estas primeras imágenes mostraban la forma en la que los datos recogidos podían "cambiar la forma en la que pronosticamos tormentas severas en Europa".