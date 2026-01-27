La NASA pondrá a prueba su cohete SLS para volver a la órbita lunar: se ultiman los detalles para Artemis II

Se acerca el día, el próximo 6 de febrero de 2026, se abre la primera ventana de lanzamiento de Artemis II, la esperada misión que supone el primer intento después de 54 años de volver a acercar al ser humano a la Luna. En este viaje de 10 días, cuatro astronautas abandonarán la órbita terrestre baja, algo que no ocurre desde la misión Apolo 17 (1972), para alcanzar la órbita de la Luna.

Del éxito de Artemis II depende buena parte del futuro de la NASA, que deja atrás un año lleno de incertidumbre. Además de la seguridad de la tripulación, de ahí que se tomen todas las medidas de seguridad posibles con ensayos previos del lanzamiento.

La NASA está preparando el "Wet Dress Rehearsal" para el 31 de enero, es decir, la prueba en mojado del cohete SLS, después de haberlo trasladado a la prueba de lanzamiento. Esta prueba es crítica para definir el lanzamiento la primera semana de febrero.

Inicio del traslado del cohete SLS y la nave Orion de Artemis II NASA Omicrono

Se trata de un simulacro de lanzamiento sin tripulación, hasta la cuenta regresiva apuntando para lanzar a las 9:00 pm ET, lo que corresponde a las 3 de la madrugada del día siguiente en España peninsular (CEST). La primera ventana de lanzamiento de Artemis II está programada para el 6 de enero, pero aún no se ha establecido una hora. La prueba podría extenderse hasta la una de la madrugada en el horario local.

Durante este WDR se llena el cohete de combustible criogénico, más de 700.000 galones de propulsores criogénicos en el cohete, y se pone a prueba la habilidad para pausar, continuar y reciclar durante los últimos 10 minutos de la cuenta atrás.

La prueba comienza 49 horas antes del simulacro de lanzamiento y cuando el reloj marca 1:30 se realiza la pausa durante 3 minutos para después continuar hasta el T-33 segundos. En ese punto el sistema del cohete toma el control de lanzamiento. Este ejercicio se repite una vez más haciendo la pausa (hold en inglés) en T-10 minutos y detener la cuenta atrás en T-30 segundos.

Después de estos dos simulacros se analizan los datos para confirmar que el sistema no ha dado ningún fallo de cara al verdadero intento de lanzamiento en el que están en juego la vida de los cuatro astronautas. El equipo estará pendiente de esta prueba, pero desde su confinamiento en las instalaciones de Houston, donde ingresaron el pasado 23 de enero como medida de prevención.

El cohete SLS y la nave Orion saliendo del Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA. NASA Omicrono

Si es necesario, la NASA advierte que podría trasladar el SLS y Orion al edificio de ensamblaje de vehículos para realizar trabajos adicionales antes del lanzamiento después del ensayo general húmedo.

Toda precaución es poca, a lo largo de los años las agencias y empresas espaciales han construido un meticuloso sistema de pruebas y medidas de seguridad para cada misión. El fin de semana pasado, los astronautas ensayaron las últimas 5,5 horas del día de lanzamiento para cronometrar su llegada e instalación en la cápsula.

Siguiendo a Orión

La NASA ha seleccionado a Intuitive Machines entre los 34 voluntarios a nivel global para el seguimiento de la misión. La compañía privada servirá de apoyo durante el viaje utilizando su Red de Datos Espaciales (SDN) y la infraestructura de su estación terrestre. Su trabajo será rastrear las ondas de radio transmitidas por la nave espacial Orión durante su viaje de 10 días hacia y alrededor de la Luna.

Utilizará mediciones Doppler unidireccionales para determinar la posición y la velocidad de la nave espacial durante su viaje. Las pequeñas variaciones en la frecuencia de la señal de radio de la nave espacial Orión, causadas por el efecto Doppler, revelan la velocidad de la nave con respecto a la Tierra y si está acelerando o desacelerando.

Esta empresa ya sirvió de apoyo en la primera misión cuando rastreó la nave espacial Orión a una distancia récord de más de 430.000 kilómetros de la Tierra. "Esta campaña contribuyó a los estándares de comunicación y datos para vuelos espaciales, incluyendo la implementación, el formato y la calidad de los datos", asegura la empresa privada en su comunicado.