Elon Musk pone fecha al primer vuelo del Starship V3: el gigantesco cohete podría probarse a principios de marzo

El pasado noviembre del 2025 vimos en España un desastre en los centros espaciales de SpaceX: la nueva Starship V3 sufría un fallo catastrófico que dificultaba el sueño de Musk de lanzar esta variante al espacio.

No obstante, el mismo Musk ha confirmado que esta Starship V3 volará en seis semanas, o lo que es lo mismo, realizará su próximo vuelo a principios de marzo, tras el accidente de noviembre.

Cabe destacar que este será el primer lanzamiento oficial de la Starship V3, por lo que hay gran expectación para ver su rendimiento tras los múltiples vuelos de las anteriores variantes.

La Starship V3 ya tiene fecha de lanzamiento

En octubre del 2025, SpaceX decía adiós a sus Starship V2 con su undécimo vuelo de prueba. Fue un éxito; el propulsor despegó desde la Starbase de Texas y realizó una entrada controlada en el Golfo de México.

El vuelo no solo era importante para el plan último de Musk de usarlo como nave de transporte hacia Marte, sino que daba el pistoletazo de salida para los modelos V3 de Starship.

Starship launch in 6 weeks pic.twitter.com/3HFf4H5cc4 — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2026

Esta nueva versión incluirá mejoras sustanciales en potencia, capacidad de reutilización y sobre todo eficiencia. También forzará a SpaceX a usar una nueva configuración de la plataforma de lanzamiento del recinto espacial.

La Starship V3 pasa de tener 123 metros de altura a 124,4 metros de altura. Aumentará la capacidad de carga útil hasta las 100 toneladas y se mejorará el empuje en el momento del despegue, presumiendo de 80.800 kilonewtons.

Es decir, que la Starship V3 será más grande, eficiente y poderosa. Un detalle interesante es que esta nueva variante será clave para el despliegue de los nuevos satélites de última generación de Starlink.

Las mejoras son sustanciales; con el debut de los motores Raptor V3, se conseguirá casi el doble del empuje de los Raptor V1 y un peso sustancialmente más ligero, ahorrando 1.180 kilos por motor (42,9 toneladas por lanzamiento).

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

El anuncio de Musk sitúa el lanzamiento en las primeras semanas de marzo, abarcando las semanas del 2 al 8 y del 9 al 15, sin dar eso sí un día concreto. A medida que nos acerquemos a estas fechas, se darán más datos.

Esta fecha se ha mantenido pese al accidente sufrido por SpaceX el año pasado. El Booster 18, el primer Super Heavy V3, comenzó las pruebas pre-lanzamiento el pasado 20 de ese mismo mes.

La idea era que estas primeras operaciones probasen los sistemas de propulsión rediseñados, así como su resistencia estructural. Una "anomalía" producida en las pruebas causó una explosión del cohete.

El suceso tuvo lugar antes de realizar las pruebas de resistencia estructural, en una serie de tests de presión del sistema de gas. Nadie resultó herido, pero los planes de Musk se retrasaron.

Finalmente, y tal y como prometió la misma SpaceX, los equipos de la Starbase pudieron completar el propulsor Super Heavy el pasado mes de diciembre, manteniendo "el programa de pruebas planificado para el primer vehículo Starship V3", dijo la empresa.

Es importante destacar que, tal y como se ha visto en el último lanzamiento de satélites Starlink del 25 de enero, SpaceX dotó a su Falcon 9 de una serie de exágonos negros en el carenado de carga útil del cohete.

SPACEX TESTS STARSHIP HEAT TILES WHILE LAUNCHING GPS SATELLITE



Falcon rocket just did another first: a heat-shield test, while launching a U.S. Space Force GPS 3 satellite to orbit.



SpaceX crew mounted a few Starship heat-shield tiles on a Falcon 9 rocket. A low-cost reentry… https://t.co/8a5eU08SAk pic.twitter.com/wBuCD7e7kU — Hold My Beer News (@holdmybeernews) January 26, 2026

Todo apunta a que SpaceX ha estado probando el escudo térmico de la Starship en el Falcon 9, para realizar una prueba de reentrada que probase el rendimiento de estas losas de protección.

Esta idea se alinea con la idea de reutilización total que Musk vendió en el Foro Económico Mundial de Davos, donde prometió que SpaceX sería la primera empresa de este año en reutilizar tanto propulsores como cohetes.