Jared Isaacman se gana el favor de los trabajadores de la NASA: compró 6.000 donuts a los empleados en una visita

En diciembre de 2025, vimos en España cómo Jared Isaacman se convertía en el administrador único de la NASA, después de recoger el testigo de un Sean Duffy que no había sido bien recibido por su labor.

La agenda de Isaacman ha estado ocupada; tras la promesa de levantar un reactor nuclear en la Luna para la siguiente década, el administrador ha tenido un muy buen gesto con sus ahora empleados.

Y es que en una visita en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Huntsville (Alabama), Isaacman encargó nada menos que 6.000 donuts de Krispy Kreme para cada uno de los trabajadores.

Jared Isaacman se gana a sus empleados

Desde que Isaacman se alzase con el puesto de administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, los usuarios han bombardeado a preguntas al otrora astronauta amigo de Elon Musk.

El fragor de la misión Artemis II, así como su salario anual de nada menos que 221.900 dólares han hecho que los aficionados al espacio se interesen por la actuación de Isaacman en la entidad.

The rumors are true… @NASAAdmin loves donuts and coffee 🍩🚀



Our administrator wanted to personally order 6,000 donuts for the workforce at @NASA_Marshall, since @NASA has a history of making a lot of things happen on black coffee. Teams in Huntsville and Decatur worked… pic.twitter.com/suIh7c6XWr — Bethany Stevens (@NASASpox) January 15, 2026

El primer gesto que ha llamado la atención tuvo lugar el pasado 15 de enero. Isaacman encargó a una tienda Krispy Kreme la friolera de 6.000 donuts, junto a sus respectivos cafés calientes.

El objetivo era proporcionar a todos los empleados del Centro Marshall de Vuelos Espaciales un donut y un café, para cada uno. Varios de los empleados mostraron su entusiasmo ante la medida.

En la visita, Isaacman habló de los esfuerzos de la NASA en materia de energía y propulsión nuclear, así como el carácter colaborador de esta división respecto a otros centros bajo el paraguas de la agencia espacial.

"Marshall seguirá apoyando las operaciones científicas y de carga útil en órbita baja terrestre a medida que se expandan los destinos comerciales", explicó Isaacman en una de sus publicaciones.

A great deal of NASA’s future depends on the work happening at @NASA_Marshall



Marshall plays a critical role in NASA’s efforts in nuclear power and nuclear propulsion, working alongside other centers across the agency. These capabilities are essential to sustained operations on… pic.twitter.com/MgWV9yLEhY — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) January 15, 2026

Recordemos que Isaacman es millonario, pero eso no ha evitado que los internautas cuestionen su manejo de fondos públicos o que se cuestionen su modo de vida.

En una pregunta, Isaacman explicó que volaba su propia aeronave, cubría todos sus gastos e incluso aseguró que donaba todo su salario al Space Camp, un campamento educativo dentro de Huntsville.

Un detalle no menor es que para tener listo el pedido, los miembros de la Krispy Kreme de Alabama tuvieron que trabajar gran parte de la noche para tener preparados los donuts y sobre todo, los cafés.