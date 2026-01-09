Imagen de un astronauta en un paseo espacial

NASA

Emergencia en la ISS: la NASA anuncia la vuelta anticipada de la tripulación por un problema médico de un astronauta

"Existe un riesgo persistente" para uno de los integrantes de la tripulación Crew-11, cuyo regreso estaba previsto para marzo.

Mientras se espera a la primera ventana de lanzamiento de Artemis II, la NASA ha confirmado que traerá a los astronautas de la Crew-11 de regreso a la Tierra antes de lo previsto.

La misión de la Crew-11, que se ha basado en la realización de experimentos diseñados específicamente para preparar a los humanos para misiones de larga duración, es así la primera en la historia en sufrir un incidente de este tipo.

Jared Isaacman, actual Administrador de la NASA, señala: "Ayer, 7 de enero, un miembro de la tripulación a bordo de la estación sufrió una afección médica y se encuentra estable".

"Tras conversaciones con el director de salud y médico, el doctor JD Poke, y con los líderes de la agencia, he decidido que lo mejor para nuestros astronautas es que la Crew-11 regrese antes de lo previsto", señaló Isaacman, confirmando la vuelta anticipada a la Tierra. 

En el comunicado de la NASA desde su web se puede leer: "Con respecto a una situación médica a bordo de la Estación Espacial Internacional, el asunto involucra a un solo miembro de la tripulación, que se encuentra estable". Eso sí, han evitado utilizar el término "evacuación de emergencia".

La agencia espacial y aeronáutica civil de Estados Unidos, de momento, no ha dado a conocer el nombre del tripulante enfermo por motivos de confidencialidad.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, señala: "Nuestras tripulaciones están ampliamente capacitadas para gestionar situaciones médicas inesperadas y otros eventos inusuales, incluyendo el entrenamiento a bordo, que realizamos regularmente para estas situaciones".

Sus palabras lo atestiguan: "Ayer fue un ejemplo clásico de ese entrenamiento en acción. Una vez que la situación se estabilizó, tras cuidadosas deliberaciones, tomamos la decisión de hacer volver a la Crew-11".

La emergencia médica ha obligado a la cancelación de una caminata espacial que tenían programada para iniciar el año y se están coordinando los detalles para traer de vuelta la nave espacial Dragon Endeavour que partirá de la ISS con los astronautas de la Crew-11 a bordo.

La tripulación, desde su llegada a la estación el 2 de agosto de 2025 y tras un primer intento fallido de lanzamiento de la Crew-11, ha pasado cinco meses dedicados a la ciencia.

Han realizado experimentos para el conocimiento del espacio profundo, biomedicina avanzada, tecnología de soporte vital y tareas de mantenimiento de la ISS.

La tripulación está compuesta por la comandante de la misión Zena Cardman (NASA), el piloto veterano Michael Fincke (NASA), y los especialistas de misión Kimiya Yui (JAXA - Japón) y Oleg Platonov (Roscosmos - Rusia).