Ver gratis la última temporada de 'Stranger Things' puede salirte muy caro: las estafas online que roban datos y dinero

La última temporada de Stranger Things está siendo todo un fenómeno global. El esperado estreno de los capítulos finales, previsto para el 26 y el 31 de diciembre, es el gancho perfecto para los ciberdelincuentes, que están aprovechando la ocasión para robar datos personales y bancarios mediante webs de streaming falsas y descargas fraudulentas.

Los expertos de Kaspersky, una de las compañías líderes en ciberseguridad a nivel mundial, han detectado un repunte de páginas que prometen ver gratis o antes de tiempo los nuevos episodios, pero que solo buscan que el usuario introduzca información sensible, desde el nombre y la fecha de nacimiento hasta los datos de la tarjeta.

En muchos casos, la víctima no obtiene ningún contenido y termina sufriendo cargos no autorizados o incluso la contratación de productos financieros sin su consentimiento.

Esta tendencia se enmarca en una ola más amplia de ciberataques que se camuflan como contenidos de ocio: entre el segundo trimestre de 2024 y el primero de 2025 se registraron más de 250.000 ataques vinculados a anime, series o películas populares, así como fraudes que imitaban plataformas de streaming conocidas, según Kaspersky.

En España, la Guardia Civil investigó en 2025 a dos jóvenes de 22 años que habrían estafado más de 75.000 euros con una falsa tienda de aplicaciones que clonaba una plataforma de suscripción, un caso en el que la víctima acabó con un préstamo de 50.000 euros y dos transferencias adicionales por encima de los 27.000 euros tras descargar una app desde una web no oficial.

Fotograma de la última temporada de 'Stranger things'.

Las estafas suelen arrancar con reclamos de “acceso adelantado” o “descargas gratuitas”, que redirigen a formularios donde se pide al usuario verificar su identidad o completar un registro. Para dar más credibilidad, los delincuentes han incorporado falsas verificaciones humanas que imitan a los CAPTCHAs, pero que en realidad sirven para robar credenciales de correo electrónico o forzar la creación de cuentas con datos de pago reales.

Según Olga Altukhova, experta en ciberseguridad de Kaspersky, los estafadores están combinando anzuelos cada vez más sofisticados y páginas que son casi iguales a las plataformas legítimas con un objetivo claro: aprovechar el entusiasmo de los fans para obtener beneficios económicos.

La especialista insiste en que cualquier solicitud inesperada o sospechosa de datos personales debe encender las alarmas. Para minimizar los riesgos, Kaspersky recomienda comprobar siempre las fechas oficiales de estreno en cines y servicios de streaming, y recurrir únicamente a webs verificadas para ver o descargar contenidos.