La NASA ultima los detalles del lanzamiento de Artemis II: los astronautas completan un simulacro de la cuenta atrás

Jeremy Hansen, a la derecha, y los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, en el lanzador móvil NASA Omicrono

El próximo 5 de febrero de 2026 se abre la primera ventana de lanzamiento de Artemis II, es decir, el primer intento de la misión espacial más importante de los últimos 54 años. En un viaje de 10 días, los primeros astronautas en abandonar la órbita terrestre baja desde la misión Apolo 17 (1972), orbitarán la Luna.

Del éxito de Artemis II depende buena parte del futuro de la NASA, que deja atrás un año lleno de incertidumbre. Para que nada falle, el pasado 20 de diciembre se completó una prueba clave, un ensayo general con el grupo de astronautas.

Los equipos de lanzamiento y misión de la NASA, junto con la tripulación de Artemis II completaron una prueba de demostración de la cuenta atrás. Vestidos con sus trajes de lanzamiento y entrada, los astronautas recrearon todos los pasos hasta el momento del despegue.

los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el astronauta de la CSA, Jeremy Hansen, NASA Omicrono

Accedieron a la nave espacial en la parte superior del cohete en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida para cronometrar cada paso de este complejo proceso. La NASA explica que este ensayo permitió a los equipos practicar los pasos exactos que deben dar a medida que avanzan hacia el lanzamiento del vuelo.

Así ha sido el ensayo

La tripulación, formada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, además del astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, se pusieron los trajes espaciales del sistema de supervivencia de la tripulación Orion, mientras el equipo de lanzamiento ejecutaba los procedimientos para el lanzamiento.

Después, estos cuatro especialistas deben abandonar el edificio de operaciones y control Neil A. Armstrong del Kennedy. El recorrido es el mismo que realizaron los astronautas de las misiones que ha llevado a cabo la NASA durante las últimas seis décadas; con pasillos llenos de pegatinas en recuerdo de esos viajes.

Una camioneta les lleva hasta la plataforma de lanzamiento en la que se encuentra el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), es un viaje de 20 minutos en el que está todo medido. Sin embargo, para la prueba de la cuenta átras, el destino ha sido la Bahía Alta 3 del Edificio de Ensamblaje de Vehículos de Kennedy.

Allí, se encuentra el cohete lunar Artemis II, en su etapa final de procesamiento y verificación antes de partir hacia la plataforma de lanzamiento. Un convoy de apoyo, con los astronautas de la NASA Andre Douglas y Jenni Gibbons, miembros de la tripulación de respaldo del Artemis II, escoltaron a la tripulación principal.

El siguiente paso es un ascenso de 90 metros en el elevador del lanzador móvil hasta el brazo que da acceso a la Sala Blanca, el área cerrada donde la tripulación accede a la nave espacial. Dentro de esta, un equipo de cierre se encarga de ayudar a los astronautas a acomodarse.

Su función es garantizar que la tripulación de vuelo entre a la nave sin problemas, asegurando a los astronautas en sus asientos y cerrando la escotilla una vez completadas todas las operaciones. En esta prueba, los equipos realizaron también comprobaciones de fugas y comunicaciones de los trajes, tal como lo harán el día del lanzamiento.

Charlie Blackwell-Thompson, director de lanzamiento de Artemis de la NASA NASA Omicrono

En total se ensayaron las últimas 5,5 horas del día del lanzamiento y la prueba se completó unos 30 segundos antes de la hora del despegue. Esto sirve, además, para afrontar una serie de imprevistos que pueden ocurrir el día clave, como fallos en las comunicaciones o en las actividades de cierre.

Hasta el 5 de febrero queda aún mucho por comprobar. La tripulación participará en adelante en pruebas adicionales de este tipo cuando el cohete esté colocado en la plataforma de lanzamiento, centrándose en las operaciones de emergencia.