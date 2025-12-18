El rover Perseverance consigue un récord de distancia en un día marciano mientras la NASA certifica su durabilidad

El Perseverance de la NASA cumple dos años fuera de la Tierra: esto es lo que ha encontrado en Marte

Quizás recuerde al rover Perseverance, el dispositivo que sorprendió en España a muchos al posarse en la superficie de Marte en 2021 para buscar muestras de vida. Tras casi un lustro, el Perseverance ha viajado nada menos que 40 kilómetros por la superficie marciana.

Una cifra espectacular que se une a dos hitos recientemente logrados por el rover en su ya larga trayectoria. Un vídeo publicado por la NASA recoge cómo el Perseverance pudo recorrer más de 411 metros en un único día marciano, constituyendo un nuevo récord.

Y es que la NASA aspira a que este equipo espacial supere ampliamente su vida útil esperada, ya que en palabras de la agencia espacial, buscan que el robot funcione al menos hasta el año 2031 gracias a su durabilidad.

El rover Perseverance logra un doble hito

La NASA ha publicado un metraje en el que el rover saca pecho: consigue recorrer 411,7 metros, el equivalente a 1.350,7 pies, el pasado 19 de junio del 2025. El vídeo se realizó con imágenes del Perseverance colocadas en un entorno virtual en 3D.

Ha sido el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) el que ha compartido las imágenes capturadas por las cámaras de navegación del rover. Dicho recorrido se logró en un período de 4 horas y 24 minutos, y fue inmortalizado en nada menos que 300 pares de imágenes.

Paso del Perseverance en Marte.

El JPL recopiló instantáneas de cada una de las dos Navcams presentes en el rover, resultando en dos capturas realizadas cada cinco metros en el primer tercio del recorrido y una cada un metro. Entre medias, se insertaron fotogramas del entorno 3D.

El récord anterior del mayor recorrido en un día marciano lo ostentaba el rover Opportunity, consiguiendo en aquel entonces 219 metros. Sí, el Perseverance, haciendo honor a su nombre, casi dobla la cifra de su predecesor.

Ya solo con este logro queda claro que al Perseverance le queda mucho camino por delante. Sin embargo, la NASA ha expuesto en un informe detallado algunas cuestiones respecto a la durabilidad del rover harto interesante.

Desde el JPL detallan que han realizado evaluaciones exhaustivas durante estos dos últimos años sobre casi todos los subsistemas del vehículo espacial. Estas han determinado que el rover puede funcionar hasta al menos el año 2031.

Perseverance en Marte NASA Omicrono

Solo en verano del 2024, el JPL certificó, dijo la NASA, que los actuadores rotatorios que dan movilidad al rover "pueden funcionar de forma óptima durante al menos otros 60 kilómetros". Cifra muy superior a la vista en este último logro.

Steve Lee, subdirector del proyecto Perseverance del JPL que dio a conocer estos resultados en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana, ha aclarado que las pruebas certifican las "excelentes condiciones" en las que se encuentra el rover.

A su juicio, los sistemas "son plenamente capaces de respaldar una misión a muy largo plazo para explorar a fondo esta fascinante región de Marte", refiriéndose al cráter Jezero de Marte, lugar que ha recorrido profundamente en los últimos años.

El hito del Perseverance cobra todavía más valor cuando leemos las dificultades a las que se tiene que enfrentar el vehículo en sus actividades marcianas. Es aquí donde entra en juego el famoso algoritmo ENav para sortear obstáculos.

El rover Perseverance de la NASA en Marte aparece en un “selfi” tomado sobre una roca apodada Rochette, el 10 de septiembre de 2021. Reuters

El JPL, que planifica las actividades diarias del rover en Marte, se encuentra de cuando en cuando con obstáculos inesperados que pueden suponer un problema en la operabilidad del Perseverance.

ENav se encarga de evaluar cada rueda del rover de forma independiente en función a la elevación del terreno, así como otros aspectos que van desde las ventajas y desventajas entre las diferentes rutas y las zonas delimitadas por los operadores humanos a seguir.

Desde el organismo afirman que más del 90% del viaje del Perseverance se ha hecho basándose en la conducción autónoma, lo que permite la rápida recolección de una "amplia gama de muestras" en cada recorrido, dijo el JPL.