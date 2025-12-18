Jared Isaacman es el nuevo Administrador de la NASA: sus retos son la misión Artemis y la carrera espacial contra China

Jared Isaacman habla en una rueda de prensa en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, el pasado 19 de agosto. Reuters

En plena rivalidad con China por el espacio, a la NASA le ha costado más de lo habitual llenar la silla del Administrador, casi un año entero de cambios imprevistos por parte de Donald Trump, Finalmente, el pleno del Senado de Estados Unidos ha aprobado la nominación de Jared Isaacman como decimoquinto administrador de la NASA por 67 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones.

Así concluye un largo periodo de incertidumbre en la agencia espacial norteamericana. Su primer gran reto será Artemis II, la misión que orbitará la Luna a principios de 2026. Este programa espacial quedó en entredicho hace meses ante la insistencia de Trump y Musk por priorizar las misiones a Marte, pero Isaacman se ha mantenido cauto al respecto.

Hace 10 días, el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de EEUU aprobó también esta candidatura por 18 votos a favor y 10 en contra, dando paso a la reciente votación en el Senado que finalmente le ha dado el cargo al multimillonario.

Jared Isaacman, nuevo administrador de la NASA SpaceX / Flickr Omicrono

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump propuso hace un año al empresario Jared Isaacman para suceder a Bill Nelson. Este último fue cesado como Administrador de la agencia el 20 de enero, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo presidente norteamericano.

La candidatura de Isaacman fue muy polémica al tratarse de una persona cercana a Elon Musk, por aquel entonces asesor de la Casa Blanca y uno de los apoyos más fuertes del ahora presidente. Además, Musk es el fundador y CEO de SpaceX, empresa privada con numerosos contratos con la NASA.

Tras haberse iniciado el proceso de consulta y votaciones necesario para acceder al cargo, Trump cambió de idea y retiró la candidatura a Isaacman. Esto ocurrió unas horas después de que Elon Musk dijera adiós a su periplo gubernamental en la Casa Blanca estadounidense y diera comienzo a una serie de acusaciones mutuas con Trump a través de las redes sociales.

Posteriormente, Trump nombró a Sean Duffy administrador temporal de la NASA, quien en ese momento era secretario de Transporte. En noviembre, Trump volvió a cambiar de idea y, anunciando la nueva candidatura de Isaacman: "La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desentrañar los misterios del universo e impulsar la nueva economía espacial, lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era audaz".

En este tiempo, la NASA se ha encontrado en una situación delicada, aplicando numerosos despidos y con sus operaciones suspendidas por el cierre del gobierno de Donald Trump. Solo las labores más críticas han seguido adelante.

Jared Isaacman

Jared Isaacman se dio a conocer por haber sido el primer civil en hacer una caminata espacial a bordo de la misión Polaris Dawn, llevada a cabo por SpaceX, empresa de Elon Musk. El multimillonario de 42 años es también el CEO de la compañía de procesamiento de pagos Shift4 Payments, firma encargada de gestionar más de 200.000 millones de dólares en pagos al año para un tercio de los restaurantes y hoteles de EE.UU.

Antes batió el récord de velocidad dando la vuelta al mundo en avión ligero en menos de 62 horas. Isaacman entró a formar parte del Black Diamond Jet Team y Heavy Metal Jets, equipos con los que lleva más de 15 años realizando hasta 75 espectáculos aéreos anuales. Junto a estos escuadrones llega a volar a más de 600 km/h, con las alas a una distancia de menos de 50 cm. Tras conquistar los cielos, le quedaban las estrellas. En 2008 viajó a Kazajistán para ver despegar una Soyuz rusa con uno de los primeros turistas espaciales. El siguiente reto fue la misión Inspiration4, que llevó a cabo un viaje de tres días en el espacio, desplazándose a una velocidad de 28.160 kilómetros por hora. Hasta finalmente, convertirse en el primer civil, junto con Sarah Gillis —especialista de misión de SpaceX—, en realizar un paseo espacial comercial. Si bien los cargos de administradores de la NASA (tanto individuales como adjuntos) son nominados directamente por el presidente, dicho nombramiento debe pasar obligatoriamente por el Senado de los Estados Unidos. Isaacman ya pasó por este trámite en su primera candidatura. En esa sesión ante el Senado, este empresario dio a conocer su motivación y los planes a los que dará prioridad en la NASA, que no se conoce si han cambiado. Isaacman respaldaba la idea de que las empresas espaciales privadas asumieran misiones de mayor importancia.

Al mismo tiempo, afirmó que prefiere misiones científicas más económicas y arriesgadas, en vez de programas costosos que tardan décadas en ejecutarse. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, se ha planteado un presupuesto para esta agencia muy reducido que pone en riesgo importantes misiones de exploración.

Mirando a China

La exploración espacial vive una nueva carrera, pero en vez de estar protagonizada por Estados Unidos contra la URSS como ocurrió durante la Guerra Fría, ahora es China el rival que desafía con adelantarse al calendario estadounidense. Esta presión la han dejado clara tanto el presidente Trump como el nuevo Administrador de la NASA.

A principios de diciembre, Isaacman destacó que los errores de EE.UU en la carrera espacial podrían "alterar el equilibrio de poder aquí en la Tierra". Estas declaraciones se produjeron ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los EE.UU en Washington, en una serie de audiencias que buscan considerar su nominación final.

Esta es "una competencia con un rival que tiene la voluntad y los medios para desafiar el excepcionalismo estadounidense en múltiples ámbitos", aseguró. Añadió que este no era "un momento de demoras, sino de actuar, porque si nos quedamos atrás, si cometemos un error, puede que nunca nos pongamos al día, y las consecuencias podrían alterar el equilibrio de poder aquí en la Tierra".