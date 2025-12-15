Un lanzamiento espacial chino, a punto de impactar contra un satélite de SpaceX: se quedó a tan solo 200 metros

El problema de la basura espacial y de las colisiones en el espacio es un tema de cada vez mayor actualidad. Su riesgo aumenta constantemente, a medida que agencias y empresas espaciales son cada vez menos cuidadosas a la hora de deshacerse de sus equipos.

En este contexto, SpaceX ha hecho una acusación harto peculiar contra China: un ejecutivo de la firma de Elon Musk ha afirmado que sus satélites Starlink casi colisionan con unos satélites desplegados desde el Centro de Lanzamiento de Satélites en el noroeste de China.

De la mano de CAS Space, fabricante aeroespacial de cohetes comerciales, se lanzaron nueve satélites al espacio a bordo del cohete Kinetica 1. Según SpaceX, dichos satélites se aproximaron a nada menos que 200 metros respecto al Starlink de la compañía.

200 metros de separación entre satélites

Ha sido Michael Nicolls, vicepresidente de ingeniería de Starlink en SpaceX, quien publicó este hecho en X (Twitter), acusando a CAS Space de no realizar ninguna coordinación al respecto. Detalla el lanzamiento del Kinetica 1, y lo sucedido poco después.

"Hasta donde sabemos, no se realizó ninguna coordinación ni desconexión con los satélites existentes que operan en el espacio, lo que resultó en una aproximación de 200 metros entre uno de los satélites desplegados y un STARLINK-6079 (5612)", escribió Nicolls.

When satellite operators do not share ephemeris for their satellites, dangerously close approaches can occur in space. A few days ago, 9 satellites were deployed from a launch from the Jiuquan Satellite Launch Center in Northwestern China. As far as we know, no coordination or… — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) December 13, 2025

Esta aproximación se llevó a cabo a aproximadamente 560 kilómetros de altitud, en un suceso que de haberse producido, habría causado una gran cantidad de restos dispuestos en un espacio cada vez más congestionado por la basura espacial.

CAS Space no ha tardado en responder al mensaje de Nicolls, explicando que los equipos de la firma china ya están contactando con SpaceX para resolver la situación. Eso sí, advierten; no ha habido tanta desidia como afirma el directivo norteamericano.

"Todos los lanzamientos de CAS Space seleccionan sus ventanas de lanzamiento mediante el sistema de reconocimiento espacial terrestre para evitar colisiones con satélites o desechos conocidos. Este procedimiento es obligatorio", dijo CAS Space.

Añaden otro matiz importante. "De confirmarse, este incidente ocurrió casi 48 horas después de la separación de la carga útil [del cohete], momento en el que la misión de lanzamiento ya había concluido", apostilla el proveedor espacial.

If confirmed, this incident occurred nearly 48 hours after payload separation, by which time the launch mission had long concluded. CAS Space will coordinate with satellite operators to proceed. This calls for re-establishing collaborations between the two New Space ecosystems. https://t.co/bsuFLeguxo — CAS Space (@cas_space) December 13, 2025

Nicolls respondió a este mensaje agradeciendo la respuesta en torno a este hecho, aunque no cesó en su petición de establecer una mejor coordinación en futuros lanzamientos. "Establecer el intercambio de datos entre los operadores de satélites es fundamental", añadió.

Jonathan McDowell, astrónomo ya conocido por sus mensajes en torno a la divulgación científica espacial, calificó la respuesta de CAS Space de "razonable", y explicó que esta coordinación de lanzamiento es insuficiente para explicar la situación.

"La coordinación del lanzamiento no puede explicar las posiciones de los satélites en dos días después del lanzamiento", aclara McDowell. "Lo que necesitamos es un sistema de vigilancia y coordinación espacial *internacional* en el que participen tanto Estados Unidos como China".

No ha trascendido cuál de los nueve satélites estuvo tan cerca de colisionar con el Starlink de SpaceX. La carga útil del cohete incluía seis satélites chinos, junto a otros tres desarrollados para Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Nepal.

We appreciate the responsiveness and look forward to engaging in coordination for future launches. Establishing data sharing between all satellite operators is critical. — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) December 13, 2025

El acercamiento causó que CAS Space pidiera toda la información posible al respecto del suceso para "determinar la cronología exacta del incidente", solicitando datos sobre cuál de los nueve satélites fue el implicado y en qué fase del lanzamiento se produjo la aproximación.