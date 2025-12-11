La NASA pierde contacto con una sonda en Marte: los científicos buscan una solución para recuperar a MAVEN

Un imprevisto ha dejado en silencio la sonda MAVEN en Marte. La NASA ha perdido este mes contacto con la nave espacial Mars Atmosphere an Volatile Evolution (MAVEN) y está buscando una solución a este problema para seguir recibiendo datos sobre sus estudios de la atmósfera marciana, claves para enviar humanos y otras misiones al planeta.

Este martes, la agencia espacial estadounidense informó del fallo. La nave perdió comunicación con la Tierra el pasado 6 de diciembre.La telemetría sugiere que todos los sistemas estaban funcionando según lo previsto, por lo que no se saben aún las causas de este silencio.

Pero después, la nave se situó detrás de Marte, perdiendo de forma temporal la capacidad de enviar señal a la Tierra, para cuando la órbita volvió a permitir esas comunicaciones, la señal de la sonda no se pudo detectar. “La nave espacial y los equipos de operaciones están investigando la anomalía para abordar la situación”, se lee en su comunicado.

MAVEN era una de las 19 misiones operativas que planteaba cancelar el presupuesto para la NASA propuesto por el Gobierno de Donald Trump de cara a 2026, aunque el Congreso rechazó en gran medida estos recortes. Sin embargo, la nueva administración se ha mostrado especialmente interesada en conquistar Marte, antes que continuar con los planes que devolverían a los astronautas a la Luna.

Este es el más reciente de los tres orbitadores que la NASA tiene operativos en Marte. La misión alcanzó el planeta rojo en septiembre de 2014, tras un viaje de 10 meses para acabar estableciendo una órbita elíptica desde la que estudiar las interacciones entre el Sol y la atmósfera marciana.

Representación de la nave de la misión MAVEN. Pablo Romero

En este tiempo la sonda ha descubierto cómo el viento solar erosiona la atmósfera del planeta vecino. Además, ha realizado observaciones detalladas de plasma in situ para ayudar a los científicos a comprender las auroras marcianas.

Aun así, no ha sido un camino sencillo, desde su lanzamiento en 2013, ha tenido que rectificar su rumbo varias veces para evitar colisiones y ha perdido contacto con la NASA en solo una ocasión, además de esta vez. En 2022, tras reiniciar un instrumento de navegación. La NASA terminó anunciando que la solución encontrada ofrecía a MAVEN la capacidad de seguir operando durante una década más.

Estos fallos de comunicación son escasos y complejos, pues ponen en peligro misiones que podrían seguir operativas muchos años. Aun así la NASA se ha visto en otras situaciones similares. En 2023 se perdió el contacto con la Estación Espacial Internacional. Incluso la sonda Voyager, mucho más lejos que MAVEN, ha mantenido la señal con la Tierra tras algún susto.

En la órbita del gigante rojo la NASA cuenta con otros dos orbitadores que llevan allí más de 20 años. El más antiguo es Mars Odyssey, lleva desde 2001 y en los próximos dos años se quedará sin combustible. Por otro lado, Mars Reconnaissance Orbiter debería tener combustible y seguir operativo más allá de 2030. El año pasado la agencia espacial se despidió de Ingenuity. Una rotura durante una misión dejó al pequeño helicóptero acumulando polvo.