Airbus arregla el fallo de los A320: las aerolíneas no consiguen evitar cancelaciones de vuelos y retrasos

Las aerolíneas de todo el mundo han usado el pasado fin de semana para actualizar su flota de Airbus A320 y así poder seguir usando los aviones para la importante campaña navideña que se acerca.

El pasado viernes, Airbus anunció que había descubierto un error en el software de control de los aviones de la familia A320, por el que la "radiación solar intensa" podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles.

El fabricante europeo lanzó una actualización y solicitó a todos los operadores actuar de manera "inmediata"; a continuación, tanto la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) como la FAA estadounidense hicieron obligatoria esta actualización para poder operar los A320.

Airbus reconoció que el proceso de actualización podría afectar a los pasajeros, con retrasos e incluso cancelaciones de vuelos; algo que finalmente se cumplió con varias operadoras, aunque el impacto en las operaciones varía según la dependencia en el A320 de cada aerolínea.

Por ejemplo, en Japón, All Nippon Airways tuvo que cancelar 65 vuelos domésticos el pasado sábado mientras que actualizaba sus aviones A320, pero otras como American Airlines solo registraron retrasos, concentrándose en limitar el número de cancelaciones.

De la misma manera, el pasado sábado Iberia confirmó que no preveía retrasos ni cancelaciones por culpa de la actualización de sus A320, asegurando que su personal había trabajado "durante toda la madrugada" para realizar los cambios necesarios.

Para la mañana del sábado, sólo quedaba "una mínima parte" de aviones de Iberia sin actualizar, que iban a estar listos a lo largo del día.

Uno de los Airbus A320 de Iberia Express.

La clave para que esta actualización no haya resultado ser tan impactante en el sector como se temía es que apenas necesita dos horas para su instalación, y eso significa que, en muchos casos, se ha podido aplicar en el periodo de tiempo entre un vuelo y otro, provocando retrasos mínimos.

De la misma manera, muchas aerolíneas han hecho lo mismo que Iberia, dedicando el periodo de la madrugada del sábado, que normalmente se utiliza para los chequeos del avión, para realizar la instalación.

De hecho, muchos de los retrasos y cancelaciones registradas no se han producido por la actualización en sí, sino porque no todos los aeropuertos cuentan con el equipamiento necesario para realizar la instalación del nuevo software.

Como resultado, la EASA dio permiso a algunas aerolíneas para que volasen los aviones afectados, pero sin pasajeros, hasta una localización preparada para realizar el trabajo necesario.

Se espera que todos los A320 afectados puedan funcionar sin problemas durante las próximas semanas sin afectar a la campaña navideña; aunque en los Estados Unidos, el proceso haya afectado a varios vuelos de vuelta de la campaña de Acción de Gracias.

Airbus A320 de easyJet Airbus Omicrono

La actualización de los A320 soluciona un problema de corrupción de datos de vuelo, que puede provocar que los sistemas usen información errónea para los cálculos y para el piloto automático, resultando en una pérdida de control.

El problema fue descubierto después de un incidente el pasado 30 de octubre, cuando un A320 de Jetblue descendió de manera brusca mientras hacía la ruta entre Cancún (México) y Newark (New Jersey), obligando a los pilotos a solicitar un aterrizaje de emergencia en Tampa (Florida).

En el momento del incidente, el piloto automático estaba activo, pero al leer los datos incorrectos, el sistema ELAC (ordenador de elevador-alerones) decidió que tenía que reducir la altura de manera inmediata con un movimiento de morro abajo; los pilotos pudieron recuperar el control del avión y volar en manual hasta el aeropuerto asignado de urgencia.

El CEO de Airbus, Guillaume Faury, ha pedido perdón a los pasajeros y los clientes afectados por la actualización, confirmando el pasado domingo que el proceso "ha causado desafíos logísticos significativos", pero dando prioridad a la seguridad de los pasajeros.

Este lunes, Airbus cifró en "menos de 100" los aviones A320 que siguen sin poder volar, de los aproximadamente 6.000 que ha vendido a las operadoras en todo el mundo. Los aviones que no han sido actualizados aún dependen de la disponibilidad de las piezas necesarias para realizar la instalación.