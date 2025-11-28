Tu nombre podría viajar a la Luna: la NASA te permite crear una tarjeta de embarque virtual para que estés en la Artemis II

Desde hace años, la NASA ha llevado a cabo una buena plétora de iniciativas para acercar sus mastodónticos proyectos espaciales a la gente. Especialmente en base a una tradición: permitir a los usuarios enviar sus nombres a misiones como la Solar Parker o el rover VIPER.

Artemis II, la que será la primera misión tripulada alrededor de la Luna y que servirá como antesala para la futura Artemis III que nos volverá a posicionar sobre el satélite, no iba a ser menos. La NASA te permitirá enviar tu nombre al espacio de forma simbólica.

La agencia espacial norteamericana ha adaptado su página web para permitir generar una tarjeta de embarque personalizada con un código de acceso personalizado. La idea es simple; que los cosmonautas que viajen en Artemis II lleven tu nombre en un USB.

Tu nombre, en la misión Artemis II

Esta iniciativa ya casi es una tradición para la NASA. En los últimos años hemos visto precisamente esta idea repetirse en algunas de sus últimas misiones. Fue el caso de Clipper, que motivó a la NASA a pedir nuestro nombre para enviarlo en un microchip a Júpiter.

La agencia repite jugada, esta vez con Artemis II. En la web de la organización podremos escribir nuestro nombre y apellidos, así como crear un código personalizado para generar esta tarjeta de embarque virtual.

Tripulación de la Artemis II NASA Omicrono

Ojo, es importante que no perdamos este código, ya que la NASA no permitirá recuperar el PIN asociado a esta tarjeta de embarque. Recordemos que para hacer este procedimiento no hará falta registro alguno en la web de la NASA.

¿Y qué se harán con los nombres? Según la NASA, todos los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de la nave Orion cuando se lance la misión en abril del año que viene.

A fecha de escrito este artículo, la NASA ha acumulado más de 900.000 tarjetas de embarque, o lo que es lo mismo, nombres y apellidos para generar estas tarjetas que podremos descargar y consultar siempre que queramos.

Por supuesto, esto no tiene efecto alguno para el usuario; simplemente nuestro nombre pasará a estar en el espacio exterior, aunque lógicamente no saldrá en ningún momento de la cápsula de viaje en la que estarán los cuatro astronautas de Artemis II.

Despegue de la primera misión Artemis. NASA Omicrono

La misión llevará a cuatro cosmonautas a un viaje alrededor de la Luna que servirá como preámbulo para la Artemis II de 2026. Estará conformada por Reid Wiseman, comandante de la tripulación, Victor Glover como piloto y Christina Koch y Jeremy Hansen como especialistas de misión.

Artemis II estará diseñada para probar algunos de los sistemas críticos de supervivencia de la misión, en la órbita alta de la Tierra. La nave aprovechará la gravedad lunar para realizar una órbita y regresar a la Tierra sin emplear los propulsores, usando únicamente fuerza gravitacional.

Si bien no habrá alunizaje, se recopilarán datos importantes sobre Orión y el rendimiento de la tripulación, para evaluar hasta qué punto Artemis está preparado para enviar humanos a la superficie lunar. Será con Artemis III cuando veamos este aterrizaje.

El logro de la misión será doble; Artemis será la primera misión en llevar a una mujer y a una persona de color a la superficie de la Luna. También se llevará al primer astronauta internacional en esta misión.

Módulo de aterrizaje lunar basado en una Starship en Artemis III NASA / SpaceX

Aunque es posible que se produzcan retrasos, la NASA espera llevar Artemis II a mediados de 2027, si todo va bien. En septiembre de este año, la agencia confirmó que intentarían despegar Artemis II en un lapso entre febrero y abril del año que viene.