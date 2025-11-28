Airbus reconoce un fallo en los aviones A320: pide a operadores actuar inmediatamente y afectará a los pasajeros

Airbus ha anunciado que el reciente análisis de un avión de la familia A320 ha revelado la existencia de un problema provocado por radiación solar intensa, que afecta a un "número significativo" de aviones.

Como resultado, el fabricante europeo ha solicitado a los operadores de aviones A320 que tomen una serie de medidas "inmediatas", a través de una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT por sus siglas en inglés).

Entre las medidas a tomar se encuentra la instalación de protección "de software y/o hardware" dependiendo del modelo; como resultado, la compañía ha reconocido que los pasajeros se pueden ver afectados por la necesidad de interrumpir la operación de la flota de A320.

En concreto, los aviones afectados son los Airbus A318, A319, A320 y A321, que recibirán una actualización de software a escala global; todos los operadores que utilizan estos aviones en todo el mundo tendrán que tomar estas medidas de urgencia. En la actualidad, aproximadamente 3.000 aviones de la familia A320 realizan vuelos a diario, según datos de FlightRadar24.

El problema de los A320 fue descubierto después de analizar un "evento reciente" que involucró a una aeronave de la familia y que fue provocado por "radiación solar intensa"; la compañía no ha dado más detalles sobre el incidente ni las consecuencias que tuvo durante el vuelo.

El análisis reveló que la radiación solar puede corromper datos críticos para el vuelo, y en concreto, afecta especialmente al funcionamiento normal de los controles de vuelo; ese es el motivo por el que la compañía ha decidido emitir esta alerta especial. Dicha alerta se reflejará a su vez en una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).

Un Airbus A320 de jetBlue como el del incidente provocado por radiación solar JetBlue Omicrono

Aunque Airbus no ha aclarado el vuelo del incidente que inició la investigación, este anuncio llega después de que el pasado 30 de octubre un A320 de JetBlue entre Cancún y Newark experimentase "un descenso brusco" de manera repentina; en respuesta, los pilotos solicitaron un aterrizaje de emergencia en Tampa.

Aunque varios pasajeros fueron transportados a un hospital cercano, finalmente no se registraron heridos por el incidente. Una investigación posterior reveló que un fallo en los ordenadores de elevador-alerones, conocidos como ELAC 2, había generado un movimiento de morro abajo sin orden de los pilotos mientras que el piloto automático seguía conectado.

La FAA (Administración Federal de Aviación de Estados Unidos) clasificó el evento como "un problema de control de vuelo" y continuó la investigación; ahora, esto ha derivado en la propuesta de Airbus de actualizar el software ELAC en toda la flota A320.

El efecto de la radiación solar sobre los componentes electrónicos es bien conocido, pero no es hasta recientemente que se ha convertido en un verdadero problema para la industria, especialmente tras las últimas tormentas solares que han atravesado la Tierra y que han dejado auroras boreales en lugares como España.

Los expertos alertan que una futura tormenta solar puede provocar apagones masivos en todo el mundo, algo que puede ser especialmente grave en la electrónica de control de aviones y otros componentes electrónicos.