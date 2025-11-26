El impresionante vídeo del 'Concorde' de la NASA en vuelo: así es el rapidísimo X-59 surcando el cielo

Tras una plétora de pruebas, tests y ajustes por parte de la NASA, la agencia espacial pudo poner en el aire al fin el avión X-59, el prototipo de avión supersónico silencioso que promete revolucionar la aviación en España y el resto del mundo.

La NASA, sabedora de la importancia de este primer vuelo, ha publicado un emocionante vídeo sobre el primer vuelo del X-59, de menos de dos minutos de duración pero que muestra la emoción y expectación de los asistentes ante este logro.

En el metraje llegamos incluso a ver la interfaz de los sistemas principales del demostrador, así como su aterrizaje. Un vuelo, producido en octubre, que sentó las bases de la futura era de la aviación supersónica silenciosa.

El primer vuelo del X-59, en vídeo

El vuelo se produjo el pasado martes 28 de octubre de este año, después de años de pruebas en las que la NASA reajustó y afinó todas las tecnologías y funciones de este demostrador. Finalmente, el dispositivo se alzó.

El X-59 de la NASA pudo despegar desde las instalaciones Skunk Works de Lockheed Martin, en la Planta 42 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Palmdale (California). El despegue se realizó sin ningún tipo de inconveniente.

Despegue del X-59 de la NASA.

En palabras del contratista militar, el prototipo "funcionó exactamente como estaba previsto, verificando las cualidades iniciales de vuelo y el rendimiento de los datos aéreos durante el aterrizaje". Poco después, aterrizó en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA.

Desde la agencia se jactan de no haber tenido un solo fallo en el vuelo. No se dieron dificultades que dificultasen la misión o que pusieran a prueba a Nils Larson, piloto de la NASA encargado de llevar a cabo el vuelo inaugural.

OJ Sanchez, vicepresidente y director general de Lockheed Martin Skunk Works, explicó que esta aeronave X-59 de la NASA demostraba la "innovación y la experiencia de nuestro equipo conjunto" en pos de la "tecnología supersónica silenciosa".

Y es que recordemos que el X-59, al igual que otros dispositivos como el XB-1 de Boom Supersonic pretende resucitar los vuelos supersónicos presentes hace años y que desaparecieron del mapa debido a sus complicaciones.

X-59. NASA Omicrono

Los vuelos supersónicos de la época provocaban la llamada explosión sónica, un fenómeno que causaban las aeronaves supersónicas al romper la barrera del sonido. Esto causaba una explosión sonora que retumbaba en las áreas terrestres donde pasaban los vuelos.

Esto causó que aviones como el Concorde cesaran sus operaciones. Tanto el X-59 como su homónimo de Boom Supersonic buscan resucitar esta idea, pero eliminando de la ecuación esta explosión sonora.

Así, se podrían dar lugar a vuelos supersónicos con todas las ventajas que ello supone pero sin el inconveniente para las poblaciones terrestres. El éxito del vuelo inaugural de este X-59, dijo Lockheed Martin, sentaba las bases de este futuro.

Según la firma, el X-59 prometía el "establecimiento de nuevos umbrales de ruido aceptables basados en datos para vuelos comerciales supersónicos sobre tierra". Recordemos que los estruendos causados por las explosiones sónicas pueden superar los 140 decibelios.

X-59 en pleno vuelo. NASA Omicrono

El XB-1 de Boom Supersonic promete específicamente esto; volar a velocidades supersónicas pero sin generar este problemático estampido sónico, algo que el modelo de esta firma ha podido lograr en nada menos que 3 ocasiones.