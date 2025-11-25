La Starliner volverá a volar, pero sin tripulación: su próximo vuelo llevará carga para la Estación Espacial Internacional

El desastre de la Starliner es uno difícil de olvidar. La cápsula de vuelo de Boeing, que consiguió acoplarse en la ISS por fin en 2024 tras innumerables retrasos y problemas, acabó por aterrizar en la Tierra totalmente vacía presentando no pocos fallos en su estructura.

El varapalo que se saldó con la estadía prolongada de los astronautas Barry 'Butch' Wilmore y Sunita Williams parece no haber terminado. La NASA ha anunciado cambios en el contrato con Boeing para la certificación de la Starliner como sistema de transporte rotatorio para astronautas.

Tras "una evaluación exhaustiva", la NASA y Boeing han acordado ajustar el pedido de misiones a apenas 4 vuelos respecto a las 6 originales. El próximo vuelo de la Starliner, el primero desde el aterrizaje de septiembre de 2024, se hará sin tripulación.

La Starliner llevará carga útil

Así lo ha determinado la agencia espacial norteamericana en un comunicado donde revelan estas nuevas condiciones contractuales. Y es que hace ya más de 10 años que Boeing recibió la adjudicación del contrato de la NASA para transportar tripulación de la ISS.

La misma NASA recuerda que como parte de este mismo contrato, Boeing recibió nada menos que 6 vuelos tripulados que llevarían astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Esto se ha visto severamente modificado.

Nave Starliner acoplada en la ISS. NASA EFE

El pedido "definitivo" se ha visto reducido a 4 misiones, siendo dos de ellas totalmente opcionales. Será la siguiente misión de la Starliner, la Starliner-1, la que volará pero esta vez entregando carga al laboratorio orbital, sin tripulación.

En palabras de la NASA, Starliner-1 permitirá "la validación en vuelo de las actualizaciones del sistema implementadas tras la misión de prueba de vuelo tripulado del año pasado". Se podrá llevar a cabo en abril del 2026.

El motivo de la espera es sencillo; se están realizando "rigurosas pruebas" y actividades de "preparación" para conseguir el éxito en esta misión que llevará a la Starliner a la ansiada certificación por parte de la NASA.

La misma agencia aclara que solo una vez conseguida esta certificación y una misión de la cápsula totalmente exitosa, permitirán tres rotaciones de tripulación en la ISS, para no repetir el desastre de los dos astronautas atrapados en la Estación.

Starliner orbitando acoplada a la ISS Boeing Space Omicrono

No es para menos. En marzo del 2025, los astronautas Sunita Williams y Butch Wilmore volvieron a la Tierra después de estar varados en la misma durante 9 meses. Fueron los astronautas que viajaron por primera vez en la Starliner.

Tras una serie de idas y venidas respecto a la posibilidad de volver en la propia Starliner, la NASA determinó que la cápsula volvería sola a la Tierra, dejando en la ISS a Williams y Wilmore. Todo un problema para una Boeing que aún arrastra las consecuencias de esta misión fallida.

Lo más sorprendente es que el aterrizaje de la Starliner, pese a los fallos observados en la cápsula a bordo de la ISS, fue todo un éxito y no presentó problemas. Actualmente, la NASA y Boeing siguen probando aspectos críticos de la nave.

Según Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, se están testeando sistemas como el de propulsión "como preparación para dos posibles vuelos el próximo año", para centrarse así "en la certificación segura del sistema en 2026".