Amazon presenta Leo Ultra, la antena de velocidad ultrarrápida para tener internet en cualquier parte y desafiar a Starlink

Hace escasas semanas que supimos en España del cambio de nombre de Project Kuiper a Amazon Leo, dotando al proyecto rival de Starlink de Amazon de un nombre comercial adecuado. Ahora, Amazon ha detallado su hardware más potente para hacer frente a SpaceX.

Se trata de Amazon Leo Ultra, la antena más potente del servicio que se ofertará en los entornos empresariales que opten por Amazon Leo. Una antena de matriz en fase full duplex que según Amazon, otorgará hasta 1 Gbps de velocidad de descarga.

Una descarga a la que habrá que sumarle una velocidad de subida de hasta 400 Mbps. Con esta Amazon Leo Ultra, la firma podrá poner al servicio de los clientes empresariales la antena de matriz en fase comercial más rápida en producción.

1 Gigabit de descarga con Amazon Leo

Amazon ha dado a conocer algunas de las novedades clave que definirán los servicios de Amazon Leo para empresas. La más importante lógicamente es Amazon Leo Ultra, la antena cuyas especificaciones y diseño final ya se han revelado.

Amazon Leo Ultra es una antena diseñada para resistir inclemencias del tiempo con un diseño duradero y resistente, que puede soportar tanto lluvia como vientos fuertes, así como cambios bruscos de temperatura.

Amazon Leo Ultra. Amazon Omicrono

Toda la antena está alimentada por un chip personalizado diseñado por la propia Amazon con un diseño de radiofrecuencia y algoritmos de procesamiento de señales incorporados, que además de potenciar el rendimiento, reducen la latencia.

Amazon explica que Leo Ultra dispone de funciones de red avanzadas pensadas para estos entornos empresariales, que van desde la integración fluida con las infraestructuras de red existentes hasta cargas y descargas simultáneas.

Leo Ultra es solo la punta del iceberg de la ofensiva empresarial de Amazon. Junto a la antena, el servicio incluirá funciones avanzadas específicas con opciones de redes privadas seguras (VPN) Direct to AWS y soluciones Private Network Interconnect, que evitan el uso de la red pública.

No faltan otras conveniencias, como herramientas de gestión de red intuitivas, cifrado avanzado aplicado a toda la red de Amazon Leo y un soporte empresarial las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Amazon Leo Ultra. Amazon Omicrono

Respecto a la interconexión de redes privadas, Amazon detalla que las empresas y los proveedores de telecomunicaciones podrán establecer interconexiones PNI en las principales instalaciones de coubicación "para conectar ubicaciones remotas directamente a su centro de datos o red central".

Le sigue un programa de pruebas dirigido a las empresas seleccionadas que opten por este catálogo de productos, para comenzar a testear la red antes de que se despliegue comercialmente.

Ya se han firmado algunos acuerdos con ciertos socios que presumiblemente, instalarán este hardware avanzado como serían Crane Worldwide Logistics, Connected Farms, Vanu INC o JetBlue. Estos serán los que adopten esta versión preliminar de Amazon Leo.

El soporte mencionado por Amazon Leo brindará a los equipos de la plataforma, dice Amazon, "la oportunidad de recopilar más comentarios de los clientes y adaptar soluciones a sectores específicos antes de una implementación más amplia".

Amazon Leo Ultra en un edificio. Amazon Omicrono

Ya se están enviando algunas unidades de Leo Pro y Leo Ultra a empresas concretas como parte de esta versión preliminar, con la esperanza de ampliar el programa en cuestión a medida que se agregue cobertura y capacidad a la propia red.