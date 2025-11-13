Nuevo retraso para el cohete de Jeff Bezos: la tormenta solar que golpea la Tierra impide el lanzamiento del New Glenn

El cohete de Jeff Bezos se encuentra con un nuevo obstáculo que le impide alzar el vuelo hacia su misión más importante. Su cohete New Glenn aspiraba a lanzar la misión NG-2 a Marte las naves gemelas ESCAPADE de la NASA este miércoles, pero es la segunda vez que se retrasa esta semana.

El primer retraso de esta semana se producía "debido a las condiciones meteorológicas" terrestres, en concreto, por "la presencia de cúmulos de nubes". Ahora el fenómeno que ha impedido el despegue de este cohete procede de un clima más lejano.

"El nuevo satélite Glenn está listo para su lanzamiento. Sin embargo, debido a la elevada actividad solar y sus posibles efectos en la nave espacial ESCAPADE, la NASA pospone el lanzamiento hasta que mejoren las condiciones meteorológicas espaciales", ha comunicado la empresa espacial a través de sus redes sociales.

Hay que recordar que las empresas espaciales ahora no solo lidian con sus propios problemas técnicos o las dificultades meteorológicas terrestres y espaciales, también deben ajustarse a un horario de lanzamiento más restrictivo por culpa de la situación que vive la administración estadounidense.

Debido a la escasez de controladores aéreos, se ha anunciado recientemente la reducción del 10% del tráfico aéreo en el país y la limitación de horas en las que se podrán realizar lanzamientos y reingresos de misiones espaciales.

La actividad solar

La causante de este nuevo aplazamiento sería una tormenta geomagnética de alta intensidad que está atravesando la Tierra. Tiene un nivel G4 (el máximo de la escala es 5), según la información del Centro de Predicción del Clima Espacial (NOAA) y del Observatorio del Clima Espacial en España.

Para los habitantes de la Tierra, la principal consecuencia sería poder contemplar en directo auroras boreales en regiones donde no es habitual disfrutar de este espectáculo. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea advierte que el episodio podría afectar a los satélites, las redes eléctricas y los sistemas de navegación que orbitan la Tierra, y por extensión otros objetos que intenten viajar al espacio, como la nave New Glenn.

NG-2 Update: New Glenn is ready to launch. However, due to highly elevated solar activity and its potential effects on the ESCAPADE spacecraft, NASA is postponing launch until space weather conditions improve. We are currently assessing opportunities to establish our next launch… — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2025

El ciclo solar está en máximos a lo largo de este 2025. Este periodo se produce cada 11 años a lo largo de los cuales, el campo magnético del Sol invierte su polaridad alternando entre periodos de mínima y máxima actividad.

Los especialistas advierten que no existen estudios que determinen la probabilidad de que un suceso de estas magnitudes suceda, pero de producirse, las grandes tormentas suelen darse entre uno y dos años después del máximo solar, explican.

Destino: Marte

El cohete New Glenn vuelve a quedarse en tierra, al menos hasta este jueves 13 de noviembre. La nueva ventana de lanzamiento se ha fijado entre las 20:57 y 21:25 del horario de España peninsular.

La misión pretende llevar a las naves gemelas ESCAPADE a Marte en un viaje que también contará con una demostración tecnológica de Viasat en apoyo del Proyecto de Servicio de Comunicaciones de la NASA.

New Glenn en su último intento de lanzamiento. Blue Origin Omicrono

ESCAPADE es la abreviatura de Escape and plasma Acceleration and Dynamics Explorer, y se postula como la primera misión de la agencia espacial estadounidense a Marte en un lustro.

Está conformada por dos orbitadores gemelos, construidos por Rocket Lab y que buscan investigar cómo interactúan el campo magnético de Marte y el viento solar. La idea es comprender cómo el viento solar y el clima espacial del planeta han eliminado gran parte de la atmósfera de Marte.

Ambos orbitadores, de aspecto idéntico y cuyos nombres responden a Blue y Gold, se encargarán de realizar observaciones de Marte desde varios puntos de su órbita. Eso sí, comenzarán su labor en septiembre del 2027, cuando se espera que lleguen al planeta, tras despegar a finales de 2025. La misión, que ha sufrido retrasos desde al menos octubre del 2024.