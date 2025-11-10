El cohete de Jeff Bezos se queda en tierra: esta será la próxima fecha de lanzamiento del New Glenn este mismo mes

Este lunes 10 de noviembre iba a ser muy importante para Jeff Bezos y Blue Origin. Su cohete New Glenn aspiraba a lanzar la misión NG-2 a Marte, en un lanzamiento que ha tenido que ser movido al miércoles por cuestiones climatológicas.

A principios de este mismo 2025, el cohete New Glenn pudo realizar su primer vuelo inaugural para rivalizar con la SpaceX de Elon Musk. Un vuelo que no estuvo exento de errores que llevaron a que Blue Origin perdiera el cohete en la última fase de la misión.

Ahora, tal y como ha afirmado la firma aeroespacial, el cohete se lanzará el próximo 12 de noviembre para llevar a cabo el envío de las naves gemelas ESCAPADE de la NASA al Planeta Rojo.

El segundo vuelo del New Glenn, pospuesto

Poco antes del despegue en el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza espacial de Cabo Cañaveral que realizaría el segundo vuelo del cohete, se cancelaba el lanzamiento "debido a las condiciones meteorológicas".

Más concretamente, Blue Origin achacaba este fallo a la "presencia de cúmulos de nubes", dando por finiquitado ese intento de lanzamiento. Poco después anunciaban la siguiente fecha: "nuestro próximo intento no se realizará antes del miércoles 12 de noviembre".

New Glenn en su último intento de lanzamiento. Blue Origin Omicrono

En este sentido, Blue Origin asegura haber trabajado con la Administración Federal de Aviación (FAA) para establecer una ventana de lanzamiento ese día que abarcaría tanto las 20:50 y las 22:50 hora peninsular española (19:50 pm y 21:17 pm, hora local).

La misión buscará llevar a las naves gemelas ESCAPADE a Marte, en un viaje que también contará con una demostración tecnológica de Viasat en apoyo del Proyecto de Servicio de Comunicaciones de la NASA.

ESCAPADE es la abreviatura de Escape and plasma Acceleration and Dynamics Explorer, y se postula como la primera misión de la agencia espacial estadounidense a Marte en un lustro.

Está conformada por dos orbitadores gemelos, construidos por Rocket Lab y que buscan investigar cómo interactúan el campo magnético de Marte y el viento solar. La idea es comprender cómo el viento solar y el clima espacial del planeta han eliminado gran parte de la atmósfera de Marte.

Orbitadores de Marte 'Blue' y 'Gold'. NASA Omicrono

La misión, que ha sufrido retrasos desde al menos octubre del 2024 (fecha prevista para el lanzamiento de esta misión) estudiará la magnetosfera de Marte y las condiciones que llevaron a Marte a ser el planeta árido que conocemos hoy en día.

Si bien el New Glenn es el cohete que impulsa esta misión, es el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la UC Berkeley la que dirige todo el proyecto, amparado bajo el programa SIMPLEx de la NASA.

A su vez, SIMPLEx (Small Innovative Missions for Planetary Exploration, por sus siglas en inglés) es un programa de exploración planetaria que sustenta misiones que involucran naves espaciales de bajo presupuesto. ESCAPADE es una de estas misiones.

Ambos orbitadores, de aspecto idéntico y cuyos nombres responden a Blue y Gold, se encargarán de realizar observaciones de Marte desde varios puntos de su órbita. Eso sí, comenzarán su labor en septiembre del 2027, cuando se espera que lleguen al planeta.

Ambas sondas en los laboratorios de Astrotech. Astrotech, UC Berkeley, RocketLab Omicrono

Tras el lanzamiento, la primera etapa del cohete intentará aterrizar de forma autónoma en la barcaza Jacklyn, ubicada en el Atlántico. Esta parte es importante; si se logra, será la primera recuperación exitosa del New Glenn.

La segunda etapa se encargará de poner en órbita la carga útil, llevando esta carga a un viaje de alrededor de 11 meses antes de llegar a su órbita en Marte. La clave está en el llamado Punto de Lagrange 2 o L2, el destino de estas sondas.

Ambos orbitadores alcanzarán este punto, realizando estudios sobre el clima espacial. De hecho, sobrevolarán la Tierra en noviembre de 2026, para luego realizar una maniobra de asistencia terrestre que los impulsará hacia el Planeta Rojo.

Y es que cada 26 meses, se produce una alineación entre Marte, el Sol y la Tierra. Nuestro planeta se posiciona entre la estrella y Marte, creando una línea recta entre los tres cuerpos celestes.

New Glenn en su último intento de lanzamiento. Blue Origin Omicrono

De esta forma, se crea una ventana de lanzamiento idónea favorable para las misiones a Marte. La distancia hacia este cuerpo celeste es menor ya que la distancia se ha reducido, reduciendo por el camino tanto la cantidad de combustible como el tiempo de viaje.

Esta ventana se abrirá a finales de 2026, de ahí la tardanza de ambas sondas en llegar a Marte. Posteriormente y gracias a los instrumentos situados sobre las naves ESCAPADE, podrán monitorear el planeta durante unos 11 meses.

Según la UC Berkeley, los orbitadores "volarán en formación para mapear los campos magnéticos, la atmósfera superior y la ionosfera de Marte en 3D, proporcionando la primera vista estéreo del entorno espacial único del Planeta Rojo".

En palabras de Blue Origin, la segunda etapa desechable será "puesta a salvo e intertizada", respetando las Prácticas Estándar de Mitigación de Desechos Orbitales de la NASA en su proceso de desactivación.