Una tormenta solar amenaza a la Tierra: el Sol ya ha provocado apagones de radio esta semana y su actividad podría ir a más

Los astrónomos esperan y se preparan para la llegada de una gran tormenta solar cuyas consecuencias en la vida en la Tierra serían considerables. A un nivel mucho menor, pero que sirve de ejemplo del poder de estas erupciones solares, esta semana se han producido apagones de radio en ambos hemisferios.

Esta semana, el Sol ha emitido dos colosales llamaradas de clase X en menos de 12 horas. La consecuencia directa de este fenómeno climático ha sido una serie de apagones en varios puntos del planeta. Se espera que una tormenta de mayor magnitud provoque apagones eléctricos peores que el sufrido este año en toda España.

Los bordes exteriores de estas EMC (eyecciones de masa coronal) podrían interactuar con una corriente rápida de viento solar a finales de esta semana, lo que provocaría fuertes tormentas geomagnéticas (G3) alrededor del 6 y 7 de noviembre, según la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), agencia estadounidense.

Dos en menos de 12 horas

La primera erupción, una llamarada de clase X1.8, se originó en la mancha solar AR4274 y alcanzó su punto máximo a las 17:34 GMT. Las llamaradas solares de clase X son la categoría más potente. El número que sigue a la X indica su intensidad; cada incremento representa un aumento de potencia, lo que significa que una llamarada X2 es el doble de potente que una X1.

Esta provocó un fuerte apagón de radio R3 en gran parte de América del Norte y del Sur. En la escala de cinco niveles de la NOAA para apagones de radio (R1-R5), un evento R3 se clasifica como fuerte.

A CME was associated with an M7.4 solar flare in the early morning of 5 Nov. The CME is being analyzed and once SWPC forecasters have made a determination for any potential Earth-directed component, we will provide updated information. Stay aware at https://t.co/TV7Yw6LXRw pic.twitter.com/UB3f1uNNja — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 5, 2025

Es capaz de interrumpir las comunicaciones de radio de alta frecuencia y las señales de navegación hasta por una hora en el lado iluminado por el sol de la Tierra. Estos apagones suelen afectar las comunicaciones aéreas y marítimas.

Según informa el medio especializado Space.com, unas horas más tarde, a las 22:02 GMT, una segunda llamarada de clase X1.1 surgió de una región aún oculta tras el limbo sureste del Sol, provocando otro fuerte apagón de radio en el Océano Pacífico Norte, Nueva Zelanda y partes del este de Australia.

La mancha solar AR4274 mantiene una alta complejidad magnética y ahora se orienta hacia la Tierra, lo que significa que cualquier erupción futura podría estar más dirigida hacia nuestro planeta. La NOAA pronostica actualmente un 65 % de probabilidad de erupciones solares de clase M adicionales y un 15 % de probabilidad de erupciones de clase X en los próximos días.

Actividad alta

El ciclo solar está en máximos a lo largo de este 2025. Este periodo se produce cada 11 años a lo largo de los cuales, el campo magnético del Sol invierte su polaridad alternando entre periodos de mínima y máxima actividad.

Tormenta solar

Los especialistas advierten que no existen estudios que determinen la probabilidad de que un suceso de estas magnitudes suceda, pero de producirse, las grandes tormentas suelen darse entre uno y dos años después del máximo solar, explican.

De momento, este posible aumento de la actividad es una buena noticia para los cazadores de auroras, ya que las tormentas geomagnéticas pueden generar espectáculos de auroras particularmente vibrantes y dinámicos.