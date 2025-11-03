Ariane 6 desplegando el satélite en una representación artística.

Así es Sentinel-1D, el satélite que rastreará continuamente la superficie terrestre y que se lanzará en el Ariane 6

El lanzamiento se llevará a cabo desde Kourou, en la Guayana Francesa, y pondrá en órbita al cuarto dispositivo de esta importantísima misión.

Los más aficionados en España al sector aeroespacial recordarán el Ariane 6, el cohete de la Agencia Espacial Europea (ESA) que aspiraba a resarcir a una Europa rezagada en la carrera espacial. El próximo día 4 de noviembre realizará un nuevo lanzamiento.

Esta vez, tal y como explica la ESA, se lanzará un satélite Sentinel-1D, el cuarto de la misión Copérnico Sentinel-1 que ya está preparado para su puesta en órbita. Será el Ariane 6 el que lo transporte a su posición.

El lanzamiento se llevará a cabo en Kourou, en la Guayana Francesa y se realizará una cobertura completa que abarcará desde las 21:35 (hora peninsular española) hasta las 00:15 de la madrugada.

El lanzamiento del Sentinel-1D ya está listo

Pero, ¿qué es el Sentinel-1D? Este es un satélite perteneciente a la misión de mismo nombre, Sentinel-1 del programa Copérnico. Con el 1D, el conjunto de sondas ascenderá a cuatro, conformando una misión clave para el rastreo de la superficie terrestre.

Según la ESA, Sentinel-1 tiene como principal objetivo capturar imágenes de radar de toda la superficie terrestre, funcionando de forma continuada día y noche y en cualquier situación climática. Dicha misión está desarrollada íntegramente por la ESA.

Sentinel-1D preparándose para su lanzamiento.

No hablamos de una misión baladí; el servicio Copérnico es esencial para distintos tipos de servicios en materia climatológica, como equipos de respuesta en desastres, agencias ambientales, autoridades marítimas y por supuesto, climatólogos.

Copérnico es básicamente el componente de observación principal del sistema de observación del Programa Espacial de la Unión Europea. Es gracias a las misiones Sentinel que se construye la base de los servicios de información operativos de Copérnico.

Ariane 6 en el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa

De la mano de Sentinel, el programa "ayuda a gestionar el medio ambiente, monitorear y reaccionar ante el cambio climático y salvaguardar vidas", dice la ESA. Esta política de datos proporciona un acceso completo, "abierto y gratuito" a toda esta información.

El Sentinel-1D es, por tanto, el próximo satélite integrante dentro de este grupo, siendo el cuarto de una línea que empezó con el Sentinel-1A, siguió con el Sentinel-1B y se afianzó con el Sentinel-1C.

Sello de la misión Sentinel-1.

Sin embargo, esto no implica que los cuatro satélites funcionarán en conjunto. De hecho, el Sentinel-1D sustituirá a un ya marcado Sentinel-1A, que ha estado funcionando ininterrumpidamente durante 11 años.

El 1D trabajará de forma conjunta con el 1C para generar estos datos, gracias a un radar de apertura sintética (SAR) de banda C, que captará imágenes en altísima resolución de la superficie terrestre.

Despegue del Ariane 6

Tanto es así, que aderezarán este sistema con un conjunto de instrumentos del Sistema de Identificación Automática (AIS) para mejorar tanto la detección como el seguimiento de barcos y navíos similares.

La ESA aclara que una vez estén operativos, realizarán observaciones más frecuentes con este conjunto AIS. Eso sí, es importante aclarar que el Sentinel-1D es compatible con sistemas de navegación como Galileo o GPS.

Despegue del Ariane 6

Otra misión más para el cohete Ariane 6, que sustentó el éxito de su primer lanzamiento del cohete el pasado 9 de julio de 2024. El gigantesco cohete pudo llevar a cabo su misión en el mismo puerto de Kourou en el que se realizará el lanzamiento del Sentinel-1D.