SpaceX se reivindica como la mejor propuesta para Artemis: “Es la forma más rápida para volver a la Luna”

La relación entre Elon Musk de SpaceX y la NASA es cada vez más tensa. La agencia espacial, dirigida por Sean Duffy, ya ha abierto la puerta a buscar nuevos socios por los supuestos retrasos de Starship. Una Starship que ya tiene un nuevo y definitivo diseño para Artemis III.

En un comunicado lanzado por parte de SpaceX, dan a conocer el que aparentemente será el modelo definitivo de la Starship, que pondrá al hombre en la Luna y que servirá para asentar la futura primera colonia humana en el satélite.

Un claro órdago a Duffy, que acusó a SpaceX de desarrollar con retraso su Starship ante una inevitable carrera espacial contra China. Es en este comunicado donde SpaceX abarca todas las innovaciones que presenta esta nueva Starship.

El nuevo diseño de la Starship

Los diseños artísticos revelados por SpaceX en el comunicado vislumbran una Starship modernizada, con importantes novedades que incluyen, por ejemplo, la fabricación de una cabina HLS apta para el vuelo.

Esta cabina, expone SpaceX, incluirá aviónica y sistemas de energía funcionales, así como mecanismos y sistemas adicionales para el control ambiental y el soporte vital. No faltarán sistemas de control térmico, comunicaciones con la cabina, etcétera.

Dos Starship situadas en la Luna, en una representación artística. SpaceX Omicrono

Desde SpaceX alaban las capacidades de vuelo de la aeronave, que incluirá un volumen habitable presurizado de más de 600 metros cúbicos, así como una cabina adaptable que albergará "a un gran número de exploradores".

La firma aeroespacial incide en cómo las versiones de carga del módulo lunar Starship podrán aterrizar hasta 100 toneladas métricas directamente en la superficie, con cargas útiles de gran envergadura como vehículos presurizados, reactores nucleares o hábitats.

El desarrollo de la aeronave, explica SpaceX, se ha dividido en dos líneas claras: el desarrollo del sistema central de la Starship y la infraestructura de apoyo, la cual incluye el desarrollo de la configuración específica de Starship para la misión HLS.

Dicha configuración aprovechará y modificará la capacidad central del vehículo en pos de cumplir con los requisitos de la NASA tanto para el aterrizaje como para el regreso de la propia tripulación a la Luna.

Cabina HLS de la Starship. SpaceX Omicrono

Tanto es así, que lanza un pequeño dardo contra la administración de Duffy. "SpaceX trabaja bajo un contrato de precio fijo con la NASA, lo que garantiza que la compañía solo reciba pagos tras la finalización exitosa de los hitos de progreso".

De esta forma, los contribuyentes "no tendrán que asumir costos adicionales para SpaceX". El objetivo de estos desarrollos es permitir la propia producción, el lanzamiento y las pruebas a gran escala de la Starship para la misión Artemis III.

Desde SpaceX se jactan de haber producido más de tres docenas de naves junto a 600 motores Raptor, con 226.000 segundos de funcionamiento del motor Raptor 2 y más de 40.000 segundos del motor Raptor 3.

Es aquí donde entran en juego los 11 vuelos de prueba de la Starship los cuales se han retransmitido prácticamente todos desde sus inicios, con momentos espectaculares como la captura de la aeronave con la infraestructura 'Mechazilla'.

Imagen del vuelo 11 de la Starship. SpaceX Omicrono

Entre los hitos completados que menciona SpaceX se encuentran las pruebas de aceleración del Raptor para el aterrizaje lunar, las demostraciones del arranque en frío de los motores o la calificación del adaptador de acoplamiento del sistema que unirá Starship y Orion en el espacio.

El avance más importante mencionado por la aeroespacial, como es su cabina HLS, permitirá a los ingenieros demostrar "la alta madurez de diseño de los sistemas necesarios para apoyar un alunizaje humano".

No solo eso; permitirá a los integrantes del vuelo realizar pruebas de hardware integradas a nivel de sistema y "proporcionar una experiencia de entrenamiento altamente realista para futuros exploradores lunares".

La Starship ve en el horizonte nuevos logros, que implicarán una prueba de vuelo de larga duración y una prueba de transferencia de propelente en el espacio. Pruebas que, si bien no cuentan con fechas exactas, están previstas para 2026.

Interior de la cabina HLS. SpaceX Omicrono

Las nuevas Starship V3 equipan puertos de acoplamiento y son configurables como naves cisterna, gracias a la adición de sondas de acoplamiento. Se añade además un punto de conexión para la carga de propelentes antes del lanzamiento, para permitir transferencias en órbita.

También estarán presentes los sensores de navegación DragonEye situados en las Dragon de SpaceX en los acoplamientos de la ISS, los cuales han sido sometidos "a pruebas específicas para caracterizar su rendimiento para su uso en Starship".

Por último, SpaceX finaliza su comunicado afianzando su posición en el contrato de 2021 que seleccionó a la Starship como el vehículo para la misión Artemis III, para llevar a los humanos a la Luna por primera vez en medio siglo.

"Starship sigue siendo, a la vez, la vía más rápida para el regreso de humanos a la superficie lunar, y un elemento clave para el programa Artemis, cuyo objetivo es establecer una presencia humana y sostenible en la Luna", dice el comunicado.

Starship en el décimo vuelo. SpaceX Omicrono

Respondiendo a las "últimas solicitudes" realizadas por Sean Duffy en la NASA, SpaceX asegura haber compartido y evaluado "una arquitectura de misión y un concepto de operaciones simplificados que, creemos, permitirán un regreso más rápido a la Luna".

Aunque en un principio se había establecido septiembre de 2026 para la realización de la misión Artemis III, que aspiraba a poner a la primera mujer en la Luna, los planes se retrasaron, llevando este proyecto a mediados del 2027.

En septiembre, la NASA confirmó sus intenciones de llevar a cabo la Artemis II en febrero del año 2026. La misión, que será la primera tripulada de todo el programa, orbitará sobre la Luna para comprobar el funcionamiento de la nave Orión y sus capacidades de acople y desacople.