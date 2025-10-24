China, más cerca de plantar cara a la SpaceX de Musk: prueba con éxito su primer gran cohete reutilizable

El undécimo vuelo de la Starship de SpaceX marcó un punto de inflexión para un Elon Musk que está en el ojo de mira de la NASA. España asiste a una próxima carrera espacial, en la que China puede tener un peso vital con su cohete Zhuque 3 o ZQ-3.

El que se postula como el primer cohete pesado reutilizable de China ha podido realizar una prueba de fuego estático o ignición estática con éxito, en un conjunto de pruebas realizadas del 18 al 20 de octubre.

Las pruebas se realizaron en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, y suponen el paso previo a un primer lanzamiento, una primera fase para su campaña dedicada a este primer vuelo inaugural.

El primer cohete pesado reutilizable comienza su andadura

El ZhuQue-3 o ZQ-3 es un lanzador chino pesado, parcialmente reutilizable que aspira a poder volar por primera vez a finales de 2025. Está desarrollado por la firma china LandSpace, y pretende superar a SpaceX en su mismo terreno: el de los lanzamientos reutilizables.

El lanzador está construido en acero inoxidable y a base de metano, con una estructura de dos etapas de 66,1 metros de altura y 4,5 metros de diámetro. Cuenta con una masa en despegue de más de 570 toneladas, lo que genera más de 750 toneladas de empuje en el despegue.

Motores del ZhuQue-3 en funcionamiento. LandSpace Omicrono

El propulsor equipa nada menos que 9 motores TianQue 12A o TQ-12A de metano mezclado con oxígeno líquido. La clave es que estos motores, desarrollados íntegramente por LandSpace, es que pueden generar una fuerza de empuje en el despegue de 900 toneladas.

La segunda etapa está equipada con un TianQue 15B, en un diseño que recuerda mucho al exitosísimo Falcon 9 de SpaceX, que también cuenta con una primera etapa reutilizable y una etapa superior desechable.

En su versión reutilizable, el ZhuQue-3 promete transportar 18,3 toneladas de peso a la órbita baja terrestre, una cifra ligeramente inferior a la del Falcon 9. El lanzador a su vez, en su versión no reutilizable, puede poner hasta 21,3 toneladas en LEO.

Las fases de la campaña de vuelo inaugural del ZQ-3, dice LandSpace, se dividen en dos: la fase 1 con un ensayo de carga del propulsor, la prueba de fuego estático ya realizada y el mantenimiento posterior a la prueba.

ZhuQue-3 en su plataforma de pruebas. LandSpace Omicrono

La fase 2 entra de lleno en el lanzamiento orbital, que incluye el intento de recuperar la primera etapa para comprobar su capacidad reutilizable. La campaña, en palabras de la empresa china, "abarcó toda la secuencia operativa".

Según la empresa, se incluyeron en esta campaña "el transporte horizontal y el montaje, la carga de propulsante completamente subenfriado, los procedimientos integrados de lanzamiento y control en tierra, y la verificación del encendido y la sujeción de los 9 motores TianQue-12A".

Todo este proyecto comenzó en 2023, cuando LandSpace se propuso desarrollar este ZhuQue-3, una versión bastante más imponente que su predecesor, el ZhuQue-2, que dispone en su conjunto de un sistema RCS y aletas de rejilla.

También equipa una serie de patas de aterrizaje "necesarias para la recuperación de la etapa, lo que permite un retorno autónomo preciso, un aterrizaje suave y la reutilización" a la que aspira LandSpace, explicó la empresa.

El cohete de camino a la plataforma de pruebas. LandSpace Omicrono

Aunque el primer vuelo orbital ha estado retrasándose durante años, lo cierto es que LandSpace va viento en popa con este cohete. En junio pudieron realizar la primera prueba de fuego estático o encendido estático de la primera etapa del lanzador.

Esta prueba duró 45 segundos y permitió a LandSpace poner a prueba los nueve motores TQ-12A al completo en el Centro Espacial de Jiuquan. Una prueba que sentó las bases para las tremendas ambiciones de LandSpace.

Y es que la firma no aspira a poco; esperan replicar la hegemonía comercial de SpaceX reduciendo los costos de lanzamiento gracias a la propia reutilización de su cohete, con la esperanza de poder reutilizar sus etapas hasta una veintena de ocasiones.