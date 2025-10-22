Dubái, el ejemplo a seguir de Madrid con los taxis aéreos: el emirato estrenará el servicio de transporte el próximo año

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, presentó esta semana el Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana, el primero de una ciudad europea y que tiene como objetivo que, en una década, "los madrileños puedan desplazarse por la ciudad en naves no tripuladas".

El Libro Blanco, anunciado en la inauguración del I Foro de Movilidad Aérea Urbana en el Palacio de Cibeles, que supone un "hito fundamental", presenta la primera piedra de la estructura normativa, que estará lista antes de que termine 2028, y define una hoja de ruta dividida en tres fases temporales para desarrollar este tipo de transporte en Madrid.

Unos taxis voladores que se espera que estén operativos en la capital española a partir de 2032. Aunque antes, eso sí, debutarán a nivel mundial en Dubái, donde a partir de 2026 se usarán los eVTOL tripulados (aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico) para evitar los atascos; lo que puede servir de ejemplo a Madrid.

"Contamos con un ecosistema institucional fuerte, con la presencia de todas las administraciones; unas potentes infraestructuras logísticas, aeroportuarias y de conexión y, también, con un fortísimo sector aeroespacial que incentiva la colaboración público-privada", destacó Almeida durante la presentación.

El alcalde también aseguró que "esto puede sonar ahora mismo un tanto increíble" y recordó que "también nos sonaba increíble hace 25 años que pudiéramos pagar el transporte público desde el móvil, reservar una bici eléctrica para llegar a cualquiera de los 21 distritos o tener más de un cuarto de la flota de autobuses completamente eléctrica".

Así funcionarán en Dubái

No habrá que esperar hasta 2032 para ver a los taxis voladores en acción, ya que Dubái, ciudad de Emiratos Árabes Unidos, tiene previsto utilizar estos eVTOL a partir del año que viene. Un momento que será histórico y que puede inspirar a Madrid en el despliegue de esta nueva movilidad urbana.

Los eVTOL son unos vehículos eléctricos que son capaces de despegar y aterrizar verticalmente, similares a drones o helicópteros, pudiendo transportar pasajeros de forma rápida de un punto a otro con el objetivo de ahorrar tiempo y evitar los atascos en las grandes ciudades. Son capaces de alcanzar hasta los 300 kilómetros por hora y cubrir distancias de hasta 160 km con una sola carga.

Un taxi volador. Reuters Omicrono

Estas aeronaves, que se espera que alcancen entre 50 y 100 metros de altura, cuentan con seis rotores compactos, lo que les permite operar con un nivel sonoro muy bajo, cercano a los 45 decibelios. Además, su funcionamiento completamente eléctrico garantiza que no generan emisiones operativas, en línea con las metas de sostenibilidad ambiental que busca Dubái.

Dubái ya ha estado haciendo pruebas pilotadas con los taxis voladores, que tendrán capacidad para cuatro pasajeros y un piloto, y que contarán con amplios laterales de cristal y un parabrisas de suelo a techo para que los usuarios puedan disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad durante el trayecto.

Un proyecto que está gestionado principalmente por la Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA) en colaboración directa con Joby Aviation, empresa estadounidense especializada en aeronaves eléctricas eVTOL, y Skyports, compañía británica que se encarga del desarrollo y gestión de la infraestructura de vertipuertos para la movilidad aérea avanzada.

La red de taxis aéreos de la ciudad de Emiratos Árabes Unidos operará desde cuatro vertipuertos principales que se encuentran en desarrollo: el Aeropuerto Internacional de Dubái, el centro de Dubái, Dubai Marina y Palm Jumeirah. Se afirma que se podría llegar a Palm Jumeirah desde el Aeropuerto Internacional de Dubái en solo 12 minutos, un trayecto que normalmente dura 45 minutos en coche.

Un taxi volador de Joby en Dubái. Joby Omicrono

Se espera que el servicio se extienda a hoteles y lugares de interés, facilitando un viaje sin interrupciones desde el aeropuerto hasta el destino. En cuanto a los billetes, los pasajeros podrán reservarlos a través de una aplicación móvil gracias a la alianza de Joby con Uber.

Unos billetes que, aunque las tarifas no se han confirmado oficialmente, Joby estima que costarán alrededor de 75 dólares, unos 65 euros al cambio. Además, la empresa ha confirmado que los taxis aéreos son seguros, habiendo cubierto ya más de 60.000 kilómetros durante los vuelos de ensayo. Tras el lanzamiento comercial, estos taxis voladores serán operados por pilotos comerciales certificados que participaron en las pruebas.

Hoja de ruta de Madrid

El Libro Blanco señala que, a partir de 2026, y durante dos años, se fomentará en Madrid la creación de estructuras de gobernanza sólidas, el desarrollo normativo municipal y la coordinación con el marco autonómico, nacional y europeo. También se pondrán en marcha proyectos piloto y entornos de experimentación controlados.

Una fase inicial que permitirá sentar las bases regulatorias, operativas y tecnológicas necesarias para desarrollar de forma segura y eficiente esta movilidad aérea urbana. De la misma manera, se actualizarán los protocolos para el uso de drones en espacio público según riesgos y condiciones urbanas; y se consolidará la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal.

📣Madrid contará con una normativa pionera en movilidad aérea antes de que termine 2028



✅ El alcalde @AlmeidaPP_ ha presentado el Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana, la herramienta que convierte a la capital en referente europeo en este nuevo modelo de transporte. pic.twitter.com/sIDdlqsiUO — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) October 20, 2025

La hoja de ruta también pasa por crear equipos especializados en vigilancia, inspección y gestión de movilidad aérea en Madrid; y por elaborar un inventario de actividades económicas asociadas al desarrollo de este sector y lanzar campañas de información ciudadana con el objetivo de impulsar la aceptación social de este modelo de movilidad.

La segunda fase, que abarca entre 2029 y 2031, pasa por desplegar U-Space, que es un conjunto de sistemas y procedimientos que garantizarán el acceso seguro, eficiente y asequible al espacio aéreo de operaciones de drones o aeronaves autónomas.

En esta etapa se regulará el impacto ambiental y urbanístico de los taxis voladores y se impulsará la estandarización de criterios de seguridad. Igualmente, se lanzará una plataforma digital de tramitación única y se crearán oficinas de atención y acompañamiento a empresas y operadores del sector.

Una fase que, tras la identificación de ubicaciones idóneas realizada en la fase previa, permitirá el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de apoyo en ámbitos como la meteorología o las comunicaciones y se realizarán los primeros prototipos y pilotos de vertipuertos (espacios de despegue y aterrizaje).

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación del Libro Blanco. Ayuntamiento de Madrid

También de dronepads (tecnología de aterrizaje para drones) o sistemas drone-in-a-box (en el que sale de un puerto específico y vuelve al mismo de forma autónoma una vez termina su viaje). Finalmente, el Libro Blanco plantea que, a partir de 2032, Madrid cuente con herramientas que garanticen la expansión y maduración del sistema.

Es decir, se realizará una integración plena de los eVTOL tripulados, además del desarrollo de corredores aéreos y la ampliación de infraestructuras estratégicas. Incluso se prevé una actualización normativa basada en la evaluación, la experiencia y la obtención de datos a partir de las experiencias piloto.

Según el Libro Blanco, en esta fase, la ciudad habrá avanzado hacia la integración total de la movilidad aérea urbana como parte estructural de su red de movilidad, conectándose con otras ciudades inteligentes y aportando beneficios económicos, sociales y ambientales permanentes.