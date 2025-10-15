Los taxis voladores surcarán pronto los cielos de Dubái: transportarán pasajeros el año que viene para evitar los atascos

El coche volador de Xpeng en una prueba reciente en Dubái. EFE Omicrono

En la industria aeronáutica, los taxis voladores destacan como una de las revoluciones tecnológicas más notables. Unos vehículos que transportarán aficionados en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, realizarán rutas cortas en China y pronto estarán operativos en Dubái para evitar los atascos.

Los taxis voladores pronto se podrían convertir en una realidad y es que estas aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) están cada vez más cerca de su uso comercial en Dubái, como recogen desde Euronews.

La ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, conocida por su lujoso comercio, la arquitectura ultramoderna y su vida nocturna animada, tiene previsto utilizar estos coches voladores a partir de 2026.

Unos vehículos eléctricos que son capaces de flotar, despegar y aterrizar verticalmente y que, a diferencia de los aviones y helicópteros, pueden transportar pasajeros de forma rápida de un punto a otro.

Los eVTOL destacan por contar con un aspecto similar a un helicóptero de grandes dimensiones, con hélices, y están ideados para transportar pasajeros rápidamente y con el objetivo de evitar los atascos en las grandes ciudades.

El coche volador de Xpeng. EFE Omicrono

"Imaginamos el espacio aéreo como una calle actual", ha señalado Ali Ahmad Al Blooshi, experto en aviación de la Aviación Civil de Dubái, al mismo medio.

En ese sentido, Xpeng ha realizado recientemente una demostración de su nuevo taxi volador, denominado Land Aircraft Carrier, en los Emiratos Árabes Unidos.

Un eVTOL de dos plazas que puede volar con o sin piloto, que es fácil y seguro de pilotar, y que surcó los cielos de Dubái el pasado domingo 12 de octubre.

"Durante nuestro proceso de I+D [investigación y desarrollo], hemos fabricado 200 de estos vehículos y hemos realizado más de 5000 vuelos de prueba de seguridad en condiciones de calor extremo, gran altitud, frío extremo y zonas húmedas", ha afirmado Michael Du, director financiero y vicepresidente de Xpeng AeroHT.

El todoterreno y el taxi volador de Xpeng. EFE Omicrono

La compañía también presentó durante el vuelo de prueba un vehículo todoterreno de seis ruedas que puede transportar su taxi volador; que también facilita el almacenamiento y la recarga del eVTOL.

"Creo que esto reducirá significativamente las barreras para que la gente lo utilice", ha concluido Michael Du. Cabe señalar que a pesar del gran avance de estos vehículos, los taxis voladores aún tienen que superar diferentes retos.

Entre ellos se encuentran la autonomía, el control del tráfico aéreo y las cuestiones de infraestructura. Durante el vuelo de prueba, Xpeng señaló que su taxi volador Land Aircraft Carrier estará disponible en Dubái en 2027 y que ya tiene unos 600 vehículos encargados.