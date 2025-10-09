El impresionante vídeo de una estela completa de satélites Starlink vistos desde la Estación Espacial Internacional

Los satélites de Starlink, provenientes de la SpaceX de Elon Musk, son tan masivos que cualquier usuario que mire al cielo nocturno en España podrá verlos con las condiciones adecuadas. Sin embargo, no es lo mismo verlos desde el suelo que desde el espacio.

El astronauta Don Pettit ha publicado un nuevo vídeo tras su descenso a la Tierra el pasado mes de abril. Su estadía de medio año en la Estación Espacial Internacional (EEI) ha permitido a Pettit grabar una estela de satélites volando por el espacio.

"Mi mejor avistamiento de un 'tren' de satélites Starlink desde la órbita", dijo el astronauta, con un metraje asociado en el que es posible observar una docena de satélites pasando por la órbita baja terrestre (LEO) brillando.

Un tren de satélites en pleno vuelo

El vídeo de Pettit es sencillamente impresionante. Además de captar auroras boreales sobre el cielo nocturno, el inquilino de la ISS ve sorprendido el paso de doce satélites Starlink brillando gracias a la luz del Sol.

El hecho de que sean tan visibles responde a dos cuestiones: el propio reflejo del Sol sobre los satélites y el hecho de que tienen sus paneles solares totalmente desplegados, lo que les otorga todavía más visibilidad.

My best sighting of a Starlink satellite "train" from orbit! pic.twitter.com/WratClL8NJ — Don Pettit (@astro_Pettit) October 7, 2025

A modo de referencia, hemos de recordar que los satélites de SpaceX vuelvan a una altitud de aproximadamente 550 kilómetros, en una órbita LEO sustancialmente más cercana a las órbitas geoestacionarias habituales.

El motivo es simple: cuanto más cerca estén los satélites de la Tierra, menor será el tiempo que tarda la señal en viajar, logrando una menor latencia y una conexión a Internet más rápida y estable.

El proyecto Starlink prevé cubrir la totalidad del planeta, para conseguir un acceso a la red en absolutamente todas las partes del globo. De ahí que la EEI lo haya tenido relativamente fácil para ver los satélites.

Por otro lado está la Estación Espacial Internacional, que pasa a estar todavía más cerca, a 402 kilómetros de altura. Si bien es imposible saber la perspectiva en la que está Pettit, se puede ver cómo este está en un ángulo por debajo a los satélites.

Representación visual artística de la constelación de satélites orbitando sobre el LOFAR. Daniëlle Futselaar Omicrono

El vídeo no solo revela un tren completo de satélites, sino la presencia de otra estela que cruza de forma transversal el primer grupo de Starlink. Un par de ellos brillan de forma esporádica con la luz del Sol.

Tal es la cercanía de los satélites que existen herramientas como See a Satellite Tonight de James Darpinian que permite ver la trayectoria de los satélites que pasan por nuestra zona y así observarlos sin necesidad de telescopio.

Dependiendo de la zona, la hora y la disposición de los satélites, es posible ver grupos enormes de ellos, haciendo que muchos usuarios hagan excursiones completas para ver este fenómeno estelar.

Sin embargo, los Starlink han causado estragos en la comunidad de astrónomos, observadores y científicos, ya que los satélites interceden directamente con sus estudios y observaciones de varias formas distintas.

Satélites de Starlink visibles desde la Tierra Marco Langbroek

Los científicos llevan años quejándose de cómo los satélites crean problemas en las observaciones espaciales, filtrando señales confusas a los radiotelescopios y colándose en las imágenes necesarias para el estudio del espacio exterior.

No son pocas las imágenes de astrónomos en las que se podían observar las estelas de estos mismos satélites, provocando que estas quedaran inutilizadas, al menos para su propósito inicial.