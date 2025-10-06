La NASA, paralizada: suspende sus actividades por el cierre del gobierno de EEUU y pone en peligro el calendario de Artemis

El pasado 1 de octubre saltó la noticia en España. El gobierno de Donald Trump entró oficialmente en cierre después de que no se llegase a un acuerdo para aprobar el proyecto de ley presupuestario del presidente. Esto ha afectado directamente a la NASA.

La agencia espacial estadounidense ha anunciado la suspensión de sus operaciones precisamente por este cierre, en una página web que incluye toda esta información con ligeras actualizaciones a medida que la situación avanza.

"La NASA está actualmente cerrada debido a un problema en la financiación del gobierno", ha dicho la agencia en un comunicado, que advierte que permanecerá en este estado hasta nuevo aviso.

La NASA paraliza sus operaciones

Este es el primer cierre del gobierno realizado en casi seis años, después de que el ejecutivo, también liderado por Trump, sufriera esta misma suerte en 2018. En este caso, el cierre se extendió por 35 días, siendo el cierre de gobierno más largo de la historia del país.

La situación ha puesto en un brete muy serio a la NASA, que ha visto cómo sus empleados eran suspendidos de empleo y sueldo. Solo el personal esencial, como las fuerzas del estado, están en activo.

El logo actual de la NASA (izq) y el usado desde 1975 a 1992 (der) NASA Omicrono

Así, la mayoría de los proyectos de la NASA en materia de investigación científica se han paralizado por completo. No solo eso; las redes sociales, páginas web y plataformas online de la agencia están inactivas.

Por supuesto, no se ha realizado una suspensión absoluta y total. Las labores más críticas, que incluyen por ejemplo el control de misiones en activo, las actividades de defensa planetaria o el manejo de naves espaciales operativas siguen adelante.

Por ejemplo, se mantendrán actividades relacionadas con las operaciones relacionadas con la Estación Espacial Internacional (EEI), el monitoreo y manejo de los satélites más importantes y programas espaciales de primer nivel.

Tal y como explica la propia NASA, más de 3.000 empleados seguirán yendo a trabajar en este cierre gubernamental. Uno de los programas que seguirán requiriendo trabajo por parte de los funcionarios será Artemis.

El viejo logo de la NASA fue usado en muchas misiones importantes NASA Omicrono

Hace muy poco, la NASA confirmó la fecha de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada del programa que orbitará sobre la Luna. Dada la presencia de esta tripulación en la misión, esta labor se considera de carácter crítico.

En palabras de Lakiesha Hawkings, administradora adjunta interina de la NASA para la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, el desarrollo de esta misión es "muy crítico en términos de seguridad".

Es importante recalcar que no solo Artemis II se considera como una actividad exenta del cierre; también se engloba en este sentido a Artemis III, el esperado alunizaje con tripulación que se espera ocurra en 2027.

Afortunadamente, la NASA dispone de una serie de protocolos y pautas a seguir en caso de que se produzca uno de estos cierres. Aun con todo, se contempla la posibilidad de proceder con despidos si así se requiere.

Cohete Falcon 9 con el logotipo antiguo de la NASA NASA Omicrono

Un detalle importante y que ha generado indignación en redes sociales es que los aproximadamente 15.000 funcionarios que se han ido a casa lo harán sin cobrar. El personal que no esté adscrito en estas tareas excepcionales estará suspendido de empleo sin remuneración.

Eso sí, estos trabajadores recibirán su salario de manera retroactiva una vez el gobierno finalice el cierre y vuelva a seguir con su actividad habitual.