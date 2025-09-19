La ESA busca desafiar a SpaceX con Themis, su cohete reutilizable: ya está en la plataforma de lanzamiento

La nueva carrera espacial entre las distintas potencias y empresas privadas depende no solo de las misiones o destinos alcanzados, también de la creación de cohetes reutilizables para poder acelerar el ritmo de lanzamiento. SpaceX es pionero en este aspecto como proveedor de la NASA, pero China y Europa también han puesto el foco en este reto con varios proyectos.

La Agencia Espacial Europea (ESA) está desarrollando junto a la empresa Ariane el cohete Themis, un prototipo reutilizable que cada vez está más cerca de alzar el vuelo. El pasado mes de junio, este prototipo llegó al Centro Espacial Esrange de Suecia.

Ahora el cohete se ha instalado en la plataforma de lanzamiento. Este paso marca el inicio de las "pruebas combinadas" en las que se examinará exhaustivamente la interfaz entre Themis y los sistemas mecánicos, eléctricos y fluidos de la base de lanzamiento.

El objetivo es completar una prueba en condiciones criogénicas. Después llegará el primer vuelo de prueba a baja altitud. El cohete despegará y aterrizará en lo que se conoce como prueba de salto para la que aún no hay fecha elegida.

Con una altura de 30 m y equipado con un motor reutilizable de 100 toneladas de empuje, Prometheus, Themis tiene dimensiones similares a las de un lanzador de peso medio. Ambos nombres hacen referencia a la mitología griega, en concreto a la figura que robó el fuego a los dioses y lo trajo a los humanos. Themis fue la madre de Prometeo.

Este cohete ha sido desarrollado con ArianeGroup como contratista principal y se basa en décadas de investigación y experiencia europeas en cohetería y operaciones espaciales, Themis está diseñado para despegar, aterrizar verticalmente y sobrevivir para volver a iniciar el viaje en una segunda misión, de forma similar a lo conseguido por SpaceX.

El programa Themis no tiene una misión específica en el espacio, persigue el desarrollo del modelo de pruebas de vuelo, que requieren nuevas tecnologías europeas, como las patas de aterrizaje del vehículo, los estabilizadores aerodinámicos de las aletas de rejilla, los tanques de combustible ligeros, los sistemas de energía distribuida, la aviónica y un compartimento multimotor de diámetro reducido.

Además, los algoritmos de vuelo desarrollados en anteriores proyectos europeos previos serán clave para que Themis aterrice de forma segura tras el vuelo. SpaceX reutiliza sus cohetes cada semana, uno de los modelos se ha reutilizado 15 veces, lo que demuestra el potencial de esta tecnología.