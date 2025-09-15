Ucrania se queda sin conexión en el frente: Starlink, el internet satelital de Elon Musk, sufre una masiva caída de red

Starlink ha dejado de funcionar en toda la línea del frente en Ucrania. De nuevo, las comunicaciones vía satélite de esta empresa espacial estadounidense que utiliza el ejército ucraniano se han apagado. La causa sería una caída global del servicio satelital.

“Starlink ha vuelto a caer en toda la línea del frente”, dijo el comandante de las fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert ‘Madyar’ Brovdi, y recoge la agencia EFE. El Ejército ucraniano utiliza Starlink para sus comunicaciones desde el primer año de conflicto con Rusia, pero en el resto del mundo también sirve a usuarios en sus casas o negocios u hospitales, sus antenas se han llegado a instalar hasta en la Casa Blanca.

El pasado mes de julio, también se produjo una interrupción masiva de su red. Igual que ocurrió entonces, Downdetector ha reportado miles de usuarios que se habían quedado sin servicio a partir de las 6 de la mañana en horario de España peninsular. Parece que el servicio ya se está recuperando. Por ahora no hay respuesta de la compañía a través de sus canales oficiales, aunque medios como The Kyiv Independent aseguran que la empresa está estudiando las causas.

Caída de Starlink global en Downdetector Omicrono Omicrono

Tampoco es la primera vez que esta red de comunicación satelital queda inoperativa en zonas clave del conflicto armado. El año pasado, el Kremlin puso a prueba técnicas con las que, como mínimo, desestabilizar el rendimiento de esta conexión satelital.

También se ha aludido con anterioridad a la relación intermitente del magnate fundador de SpaceX, empresa responsable de Starlink, con el gobierno de Zelensky. Aunque este mismo año el presidente ucraniano expresó públicamente su gratitud a Musk por Starlink, ciertas informaciones aseguran que el multimillonario habría influido en la desconexión de la red en puntos clave.

Durante el primer año de la guerra, Ucrania reprochó a Musk que no accediera a habilitar el servicio de Starlink también en Crimea para posibilitar un ataque ucraniano contra objetivos rusos en esa península ocupada por Moscú. Musk justificó esta negativa como una medida para evitar implicar directamente a la empresa en un acto de guerra.

El dueño de Starlink también alegó que las sanciones estadounidenses no le permiten operar el servicio en un territorio ocupado de forma ilegal por Rusia. En mayo de 2024, meses antes de la victoria de Donald Trump en las elecciones generales, el Pentágono se ha aliado con la compañía del magnate para impedir que los rusos continúen usando el Internet satelital.

Terminales Starlink en terreno ucraniano. Reuters Reuters

Reuters, según tres personas familiarizadas con el comando, informó este verano que Musk llegó a dar la orden a sus técnicos para desactivar al menos cien terminales Starlink que cubrían áreas como Kherson, una región estratégica al norte del Mar Negro cuando Ucrania estaba tratando de recuperarla a finales de septiembre de 2022.

En ese momento, explica la agencia de noticias que el apagón de telecomunicaciones supuso que los drones que vigilan las fuerzas rusas se apagaran y las unidades de artillería de largo alcance que dependen de los satélites de la empresa estadounidense tuvieran dificultades para alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, Musk ha rechazado estas acusaciones a través de sus redes sociales: "Jamás haríamos algo así". Al ser una caída global, se descartaría la implicación de Musk en un apagón intencionado dentro de la zona en guerra.