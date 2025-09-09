Jetson One, el coche volador que puedes comprar en España, empieza sus entregas: este es su sorprendente primer cliente

Los amantes de la aviación en España seguramente recuerden al Jetson ONE, el llamativo coche volador disponible que permite realizar viajes a 100 kilómetros por hora durante unos 20 minutos. Pues bien, el vehículo de Jetson Aero, que cuesta más de 120.000 euros, ya tiene un primer cliente.

Y no es un usuario desconocido. Jetson ha podido realizar su primera entrega al empresario Palmer Luckey, fundador de la firma Oculus VR y Anduril Industries, conocida por su desarrollo de drones autónomos, misiles y sensores en el sector militar.

En un comunicado, Jetson ha anunciado la que aseguran es la primera entrega del Jetson ONE a Luckey, que pudo completar el entrenamiento en tierra necesario para pilotar la nave en menos de una hora, algo que la propia empresa cataloga como récord.

Un coche volador ya ha sido vendido

Jetson ha publicado un escueto vídeo de apenas 3 minutos en el que muestran el primer vuelo de prueba de Palmer Luckey, así como la entrega del dispositivo. Un operario de Jetson enseña a Luckey a manejar el dispositivo antes de comenzar a volar.

Todo el procedimiento, relatan desde la compañía, le ha llevado a este primer cliente apenas 50 minutos. El proceso de formación es vital a la hora de entregar el Jetson ONE, debido a las obvias implicaciones de seguridad que este dispositivo entraña.

Entrega del Jetson One a Luckey.

Además del vehículo, se le ha otorgado a Luckey una placa con un pin y una insignia con el número de serie: 1 de 100 unidades, por lo que el magnate se lleva literalmente la primera unidad de producción.

Y es que el Jetson ONE, anunciado en 2021, es un coche volador (más bien un eVTOL compacto) de apenas 90 kilos de peso, que alberga 8 motores eléctricos capaces de propulsar al único ocupante a una velocidad máxima de 108 km/h.

Los motores, capaces de generar 102 caballos, permiten al vehículo despegar en vertical y sostenerse en el aire sin problema durante 20 minutos con pilotos cuyo peso estimado es de 85 kilos. En cuanto al manejo del Jetson ONE, corre a cargo de un sencillo joystick.

En lo que respecta a la seguridad, el Jetson ONE integra sistemas inspirados en los métodos de protección usados en entornos competitivos, como el chasis inspirado en los bólidos de carreras.

𝗪𝗲’𝘃𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗱 𝗼𝘂𝗿 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗝𝗲𝘁𝘀𝗼𝗻 𝗢𝗡𝗘 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆!



Palmer Luckey — tech visionary from California — completed ground training in under 50 minutes before confidently taking the controls for his first low-altitude flights. A… pic.twitter.com/D93xBkuqRp — JetsonAero (@jetson_aero) September 8, 2025

El Jetson puede volar incluso si pierde un motor, cuenta con un sistema de ordenador de vuelo con triple redundancia y una función de emergencia que toma el control en caso de peligro.

No faltan sensores LiDAR para la navegación sobre la superficie y para evitar obstáculos en pleno vuelo. Incluso alberga un conveniente paracaídas con un sistema de despliegue rápido.

En un primer momento, cuando Jetson anunció este coche volador, valoró su precio en 80.000 euros. Años después, esta etiqueta ha ascendido a nada menos que 120.000.

Lo mejor es que Luckey no ha tenido que esperar para poder tenerlo en sus manos. Jetson permitía hacer un depósito de compra inicial para adquirir el vehículo con entregas estimadas para el año 2027, con una reserva no reembolsable de 8.000 dólares, unos 7.300 euros al cambio.

Palmer Luckey en pleno vuelo. Jetson Omicrono

Eso sí, en marzo de este año, Jetson aseguró que las reservas del ONE para 2025 y 2026 ya estaban completas, por lo que es lógico pensar que el visionario fue uno de los primeros en confiar en el proyecto. Su apuesta le ha servido para adelantarse al resto de entregas previstas.

Si a este precio le añadimos los costes de importación fuera de Estados Unidos y los permisos a obtener para volar este eVTOL (como la necesidad de tener licencias comerciales para aviones y helicópteros) en el espacio aéreo europeo, el precio total puede superar la barrera de los 140.000 euros sin problemas.