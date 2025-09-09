Elon Musk quiere conquistar los cielos: Starlink da el salto para ofrecer cobertura universal de alta velocidad vía satélite

Poco a poco, el servicio de conexión satelital de SpaceX llega más lejos. En el último año esta tecnología se ha instalado en la Casa Blanca y dado cobertura a los primeros móviles en zonas remotas. Ahora se une a la teleoperadora Echo Star.

La empresa aeroespacial de Elon Musk ha anunciado a principios de esta semana la compra de licencias de espectro inalámbrico de la compañía de telecomunicaciones EchoStar por aproximadamente 17.000 millones de dólares. Este acuerdo supone un importante impulso para expandir el incipiente negocio de conectividad 5G de Starlink, sobre todo de cara a ofrecer su servicio en móviles.

SpaceX ha lanzado más de 8.000 satélites Starlink desde 2020, construyendo una red distribuida en la órbita terrestre baja que ha recibido demanda de militares, empresas de transporte y consumidores en zonas rurales. Además, la empresa está llegando a acuerdos con teleoperadoras para llevar su conexión a todo el mundo.

La nueva web de Starlink. Starlink Omicrono

Actualmente, T-Mobile ofrece mensajes de texto e imágenes a través de su acuerdo con Starlink, así como datos satelitales básicos mediante apps optimizadas en teléfonos como el Pixel 10 o el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ambas empresas han acordado permitir a los suscriptores de Boost Mobile de EchoStar acceder al servicio directo de Starlink para extender su conexión satelital a áreas donde antes no tenían servicio.

Por su parte, la compra del espectro de banda S de 50 MHz de EchoStar, así como sus licencias globales de MSS, permite a SpaceX comenzar a construir y desplegar satélites mejorados y conectados por láser que, según la compañía, ampliarán la capacidad de la red celular "en más de 100 veces".

Esto no significa que las velocidades de Starlink 5G se puedan comparar con las de las redes celulares terrestres. Aún así, SpaceX advierte que podrá proporcionar velocidades 4G LTE, como en los primeros despliegues de redes 5G de T-Mobile, Verizon o AT&T, cuando las descargas de sus redes 5G simplemente igualaban las velocidades que las avanzadas redes 4G LTE, desarrolladas durante muchos años, podían proporcionar.

Otra de las ventajas que se esperan de esta unión de fuerzas tiene que ver con la regulación en Estados Unidos. SpaceX presionó con fuerza a la FCC para que reasignara ondas de radio subutilizadas para el servicio satélite-teléfono después de alegar que EchoStar no cumplía con ciertas obligaciones. El presidente Donald Trump presionó previamente a EchoStar y al presidente de la FCC, Brendan Carr, para que llegaran a un acuerdo amistoso para las licencias de espectro inalámbrico de la compañía.

SpaceX pagará hasta 8.500 millones de dólares en efectivo y emitirá hasta 8.500 millones de dólares en acciones. SpaceX también acordó cubrir aproximadamente 2.000 millones de dólares en pagos de intereses sobre las obligaciones de deuda de EchoStar hasta finales de 2027.

Para comprender la repercusión de este acuerdo, Reuters informa que las acciones de EchoStar subieron un 19% en las primeras operaciones tras conocerse la noticia. Por el contrario, las acciones de la operadora de telefonía móvil estadounidense AT&T y T-Mobile bajaron más del 3% y Verizon bajó más del 2%.