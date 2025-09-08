SpaceX ya prepara el undécimo lanzamiento de Starship: las impresionantes imágenes del encendido estático de motores

El 2025 ha sido un año mixto para SpaceX. España ha sido testigo de los ires y devenires de la firma aeroespacial de Elon Musk, con numerosos fracasos y éxitos en sus pruebas de vuelo de la Starship. Tras una exitosa prueba en agosto, ya preparan el undécimo vuelo.

Tal y como ha mostrado la propia SpaceX en X (antes Twitter), han comenzado las pruebas de encendido estático para el propulsor Super Heavy Booster, un evento que sirve como modo de preparación para el que será el undécimo vuelo de prueba de la Starship.

Este es uno de los pasos previos a la realización de estos vuelos de prueba, aunque este último aún no tiene fecha de lanzamiento oficial. El último vuelo realizado por la Starship tuvo lugar a finales de agosto de este mismo año.

Musk prepara su próximo vuelo de prueba

Fue el pasado 27 de agosto cuando la Starship de SpaceX pudo despegar desde el sur de Texas, desplegando falsos satélites en el espacio y logrando amerizar en el océano Índico tras una hora y seis minutos en el espacio.

La nave de 123 metros de alto pudo desplegar estos satélites, una maniobra que en ocasiones anteriores se había cancelado o no se había completado con éxito. Todas las fases de la prueba fueron un rotundo éxito para Musk.

Static fire complete for the Super Heavy booster preparing for Starship's eleventh flight test pic.twitter.com/1qkypMOd7I — SpaceX (@SpaceX) September 7, 2025

A su vez, la prueba realizada por Musk muestra lo que se conoce como un encendido estático o static fire. Es uno de los muchísimos procedimientos de verificación en el que prueban el encendido y funcionamiento de los motores del propulsor separado del cohete.

Lo hacen en la plataforma de pruebas, fijando el propulsor para evitar obviamente que el despegue propulse al equipo. El encendido tiene lugar poco tiempo, aunque con la máxima potencia que permite el sistema.

La idea no es solo confirmar que efectivamente todo funciona, sino detectar posibles fallos previos a un lanzamiento oficial en condiciones lo más próximas posibles a las que se darían en un entorno real.

Los encendidos estáticos, de hecho, se consideran uno de los pasos más importantes en la verificación de un vehículo espacial para su vuelo, imponiéndose como uno de los pasos previos para los lanzamientos finales.

Encendido estático del Super Heavy. SpaceX Omicrono

De momento, Elon Musk no ha dado una confirmación oficial de la fecha de lanzamiento del undécimo vuelo de la Starship, el último de la serie V2 de los prototipos de la firma aeroespacial.

Palabras anteriores de Musk hablaron sobre la idea de realizar hasta 25 lanzamientos en 2025. Siguiendo las declaraciones realizadas por el magnate, se espera que este undécimo vuelo tenga lugar aproximadamente a mediados o finales de octubre.

Una de las últimas actualizaciones sobre el tema la dio el 27 de agosto, cuando confirmó que la "captura de Starship" estaba fijada para aproximadamente los vuelos 13 o 15, dependiendo de lo bien que irían los vuelos de los modelos V3 de Starship.