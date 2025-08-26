SpaceX retrasa de nuevo el décimo lanzamiento de su inmenso cohete Starship debido a la meteorología

SpaceX suspende por segunda vez el vuelo de prueba de Starship programado para esta semana. Todavía tiene una nueva oportunidad para llevar a cabo este décimo lanzamiento en el que tiene una amplia lista de retos que cumplir en el trayecto, además de superar la mala racha que le ha hecho perder cuatro cohetes este año.

El mal tiempo ha sido el culpable esta segunda vez, en la madrugada de este martes. La compañía canceló el lanzamiento este lunes para poder solucionar "un problema con los sistemas terrestres". La siguiente oportunidad se ha fijado de nuevo a las 01:30 de la madrugada en España peninsular este miércoles 27 de agosto.

Elon Musk ha hecho acto de presencia en el directo antes de que se cancelara el intento de hoy. El magnate ha vuelto a recordar la importancia de esta nave como vía para llegar a otros planetas: "queremos ser una especie multiplanetaria para sobrevivir y prosperar y porque es emocionante y te da motivos para levantarte por la mañana emocionado por el futuro".

Estos retrasos son habituales, toda precaución es poca cuando se trata de la seguridad durante un lanzamiento, aunque se trate de un vuelo de prueba. La empresa aeroespacial fundada por Elon Musk se juega mucho. Al mismo tiempo, SpaceX ha conseguido completar una nueva misión de remplazo en la Estación Espacial Internacional.

Starship es el cohete elegido para realizar las misiones a la Luna del programa Artemis diseñado por la NASA. En 2026 tiene previsto llevar a cabo la segunda misión de esta serie, Artemis II. Además, Musk ha alardeado en más de una ocasión de poder lanzar uno de estos cohetes para iniciar la conquista de Marte, primero sin tripulación y después llevando a los primeros humanos al planeta rojo.

Más a corto plazo, el inmenso cohete tiene cerca la presentación de su nuevo diseño, la que sería la tercera generación de este modelo. Pero antes le quedan dos vuelos más y demostrar que las mejoras aplicadas solucionan los recientes problemas que han causado la explosión de los cohetes en pleno vuelo o en pruebas de tierra.

Décimo vuelo

De este décimo lanzamiento se espera que cumpla con lo que no se consiguió en los anteriores, como el despliegue de carga útil de Starship y múltiples experimentos de reentrada. Como explica la propia empresa en su último comunicado. El propulsor Super Heavy realizará estos experimentos durante su trayectoria hacia un punto de aterrizaje en alta mar en el Golfo de América y no regresará al sitio de lanzamiento para recoger material.

Starship’s flight trajectory for today’s test pic.twitter.com/gF5kivcEAY — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2025

Se repetirá la separación de etapas del noveno vuelo, esta maniobra requiere menos combustible de reserva al girar el propulsor en una dirección controlada antes de iniciar la combustión de retorno. Entonces, se apagará uno de los tres motores centrales para poner a prueba un motor de respaldo del anillo central y completar la combustión de aterrizaje. Posteriormente, el propulsor pasará a tener solo dos motores centrales en la fase final, mientras aún está sobre la superficie del océano, para luego apagarse y descender al Golfo de América.

Por otro lado, la etapa superior también llamada Starship, tiene como primer reto el despliegue de ocho simuladores Starlink, con un tamaño similar a los satélites de la próxima generación. El segundo reto es el reencendido de un motor Raptor durante su paso por el espacio. Starship sí tiene pensado regresar a la base de lanzamiento. Será en el próximo viaje cuando intenten atraparla con Mechazilla como han mostrado nuevos renders en el directo.

Se ha retirado un número significativo de placas de Starship para someter a pruebas de estrés las áreas vulnerables del vehículo durante el reingreso. En los laterales del vehículo, se instalaron herrajes funcionales que probarán su rendimiento térmico y estructural. Musk ha recordado en el directo que el escudo es ahora mismo su principal preocupación. Además, se alisó y afinó una sección de la línea de placas para abordar los puntos calientes observados durante el reingreso en la sexta prueba de vuelo de Starship.