El aerotaxi que surcará los cielos de EEUU en 2027 supera un importante hito: vuela a más de 200 km/h y recorre 90 km

Los taxis voladores están más cerca que nunca. Prometen ser una de las grandes revoluciones de la industria aeronáutica, también en España. Uno de los modelos más avanzados, el Midnight eVTOL, está dando sus primeros pasos en el aire para conseguir la aprobación que le permita transportar pasajeros a partir de 2027.

Archer Aviation ha anunciado que su avión insignia Midnight eVTOL ha conseguido un nuevo avance, completar su vuelo tripulado más largo hasta la fecha. El taxi aéreo lleva solo dos meses realizando vuelos de prueba, principalmente en Salinas, California.

El avión permaneció en el aire durante 31 minutos y recorrió una distancia de 88 kilómetros con un piloto a bordo. El proyecto se inició a finales de 2018 y pretenden tener operativo el Midnight antes de 2030. Es más, Archer pretende utilizar su eVTOL en los Juegos Olímpicos de 2028 en la ciudad de Los Ángeles.

El diseño del aerotaxi de Archer y United Airlines Archer Omicrono

Utiliza 12 motores eléctricos para transportar a 4 pasajeros a distancias de entre 30 y 80 kilómetros a velocidades de hasta 241 km/h. Lo hace a través de 12 propulsores: seis hélices basculantes (cada una con cinco palas) para el vuelo horizontal y vertical, y seis hélices fijas con dos palas, únicamente para reforzar el despegue y aterrizaje verticales.

Su altitud de crucero asciende a los 610 metros, con una carga útil máxima de 456 kg y un peso máximo al despegue de 3.175 kg. El estilizado fuselaje, para cuyo diseño se ha utilizado dinámica de fluidos avanzada, se completa con un ala principal alta, cola en V con un estabilizador vertical corto orientado hacia abajo y un tren de aterrizaje fijo de tres ruedas. Para disfrute de los pasajeros, Midnight cuenta con ventanas panorámicas para ofrecer vistas espectaculares desde el cielo.

El Midnight, que también ayudará a evitar los atascos de la ciudad californiana, es un vehículo aéreo eléctrico que está diseñado para transportar hasta cuatro pasajeros y producir menos ruido y emisiones que un helicóptero tradicional. En su presentación, afirmaban que será un "diseño único que producirá un ruido mínimo", equivalente a 45 dBA (la mitad que los helicópteros y un tercio del de un avión).

Por el momento, las pruebas se están centrando en el modo de despegue y aterrizaje horizontal o CTOL de la aeronave. Archer quería comprobar su rendimiento en operaciones con pista convencional, aunque este modelo también puede despegar y aterrizar en vertical.

El taxi volador Midnight de Archer sobrevolando Los Ángeles. Archer Omicrono

Durante el vuelo, el Midnight alcanzó una velocidad máxima de más de 203 km/h. Quizás no tan lejos, pero en pruebas anteriores la aeronave consiguió volar más rápido, rozando los 240 km/h en diferentes patrones de vuelo.

En el primer vuelo tripulado, el Midnight alcanzó los 200 kilómetros por hora y llegó a una altitud de 457 metros. La nave avanza con cada nuevo vuelo de prueba hacia su capacidad plena para estar a punto en los próximos años, después de conseguir la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA).