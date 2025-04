El candidato a jefe de la NASA, ante los recortes de Trump: priorizará el programa Artemis a la Luna a los planes de Marte

El Gobierno de Trump propuso la semana pasada recortar a la mitad del presupuesto de la NASA. Varias misiones espaciales y el trabajo en telescopios estarían en riesgo si se llega a aplicar este plan de recortes drástico. Tras conocerse la propuesta, han surgido críticas tanto internas de la NASA como externas. El último en pronunciarse ha sido Jared Isaacman, candidato a administrador de la NASA, quien ha contestado a varias preguntas del Comité de Comercio del Senado relacionadas con este posible presupuesto.

El Senado ha publicado este 24 de abril las respuestas que Isaacman ha dado a varias preguntas para que consten en acta. Republicanos y demócratas del comité ya entrevistaron en una audiencia al candidato el pasado 9 de abril. Todas las respuestas de Isaacman servirán para determinar la votación del próximo 30 de abril, cuando se decide si puede ocupar oficialmente el cargo de administrador de la agencia espacial.

El informe de presupuesto publicado después de la audiencia es un tema recurrente en estas nuevas preguntas, tal y como recoge el medio Space News. Isaacman se desvincula de este plan: No he revisado ni participado en ninguna discusión oficial, pero una reducción de aproximadamente el 50 % del presupuesto científico de la NASA no parece ser el resultado óptimo". Así respondía a Maria Cantwell (demócrata por Washington), miembro de mayor rango del comité. Con esta propuesta, se reduciría el monto total de la NASA para el 2026 desde los 7.500 millones, hasta quedarse en 3.900 millones de dólares, casi uno de cada cuatro dólares del presupuesto.

Despliegue del SLS NASA

El empresario, vinculado a Elon Musk por anteriores misiones de SpaceX en las que ha participado, asegura que su intención es abogar por "una fuerte inversión en ciencia espacial (astrofísica, ciencias planetarias, ciencias de la Tierra, ciencias lunares y heliofísica)". Para ello, pretende "asegurar la mayor financiación posible que el gobierno pueda asignar".

En este sentido, Isaacman defiende uno de los proyectos que se tendría que cancelar si se aprueba tal cual la propuesta de presupuesto dada por la Casa Blanca: el Telescopio Espacial Roman Nancy Grace. "Está a punto de completarse y se mantiene dentro del plazo y del presupuesto, algo que, lamentablemente, es poco común en los programas insignia de la agencia", ha respondido el candidato.

Este nuevo presupuesto sí protege la financiación para misiones tan mediáticas como el proyecto Artemis para regresar a la Luna o posibles misiones tripuladas a Marte. Ambos destinos entran en los planes de quién en unos días podría dirigir la agencia espacial más famosa. Isaacman ya indicó en la audiencia que los dos objetivos se pueden conseguir de forma simultánea, pero si tuviera que elegir entre uno u otro por falta de presupuesto, contesta: "dada la legislación vigente, priorizaría el programa Artemis".

El cohete SLS y la nave Orión son, en su consideración, la vía más rápida para seguir con los planes de Artemis. Después de su uso, el paso a sistemas comerciales sería viable. "Creo que la NASA debería dejar de competir con el sector comercial y, en cambio, centrar su talento e infraestructura de primer nivel en el desarrollo de la próxima generación de tecnologías de exploración, incluidas las naves espaciales nucleares, como el siguiente paso lógico". Ya en la audiencia rechazó la idea de una posible influencia de Musk en la NASA y su candidatura.