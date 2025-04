Quién es Jared Isaacman, el candidato a 'jefe' de la NASA: el amigo de Musk y turista espacial promete llegar a Marte

La NASA afronta un nuevo rumbo bajo la segunda presidencia de Donald Trump. El presidente estadounidense ya anunció en diciembre, antes de tomar posesión del cargo, que confiaba en el milmillonario Jared Isaacman como administrador de la agencia espacial estadounidense. Hasta el 28 de abril no será confirmado en el cargo por el Senado. Primero, este adinerado empresario, apasionado de la aviación e histórico astronauta privado gracias a SpaceX, la misión Polaris Dawn y su amigo personal Elon Musk, ha explicado sus planes para la NASA durante una audiencia ante el Comité de Comercio del Senado.

"No soy el típico candidato para este puesto. He sido relativamente apolítico; no soy científico y nunca he trabajado en la NASA. No creo que estos sean puntos débiles. De hecho, creo que el presidente Trump los considera puntos fuertes. Aportaré toda mi experiencia a la mayor aventura de la historia de la humanidad: la búsqueda para descubrir los secretos del universo", aseguró en su testimonio inicial. Su perfil parece confirmar un nuevo rumbo o incluso una reestructuración total de la agencia espacial estadounidense, que tendrá que centrarse en su viabilidad económica con un presupuesto menguante.

La elección de Isaacman, el más joven en alcanzar este cargo a los 42 años, es también una demostración de la influencia y el peso de Musk en el actual gobierno estadounidense. De hecho, el elegido por Trump para sustituir a Bill Nelson no ha respondido cuando le han preguntado si el dueño de SpaceX estaba en la sala cuando el presidente estadounidense le ofreció el cargo, aunque ha descartado cualquier conflicto de intereses. Asegura que tratará a SpaceX como un contratista más: "La NASA es el cliente. Ellos trabajan para nosotros, no al revés"

Jared Isaacman durante la audiencia en el Senado Reuters Omicrono

En cualquier caso, su perfil parece contar con el respaldo de buena parte del sector comercial aeroespacial y cerca de una treintena de astronautas, que firmaron recientemente una carta de apoyo a su elección como administrador de la NASA."Jared podrá aplicar su visión y perspicacia empresarial para hacer de la NASA un líder continuo y cumplir su misión de exploración, inspiración y descubrimiento, al tiempo que amplía las oportunidades comerciales que benefician a todos los estadounidenses", escribieron.

De hecho, durante su comparecencia ante el Senado han estado presentes, entre otros, los cuatro miembros de la tripulación de la misión Artemis II. Este programa espacial había quedado en entredicho ante la insistencia de Trump y Musk por priorizar Marte. "Quiero absolutamente vernos regresar a la Luna... no tenemos que tomar una decisión binaria de Luna versus Marte", dijo Isaacman. También podría entrar en conflicto con Musk en su idea de desorbitar antes la Estación Espacial Internacional: "Creo que debemos aprovechar al máximo la estación espacial mientras la tengamos".

La labor de Isaacman no será sencilla, ya que deberá afrontar una importante reestructuración de la agencia debido a los recortes del propio gobierno de Trump. También se ha enfrentado a las preguntas de los senadores por la carrera contra China, quién puede instalar antes una base permanente en la Luna. "Ciertamente no podemos perder. Si no lideramos y seguimos el camino, podríamos seguirlo para siempre, con consecuencias extraordinarias", ha contestado.

Trayectoria profesional

Este emprendedor nacido en Union (Nueva Jersey) en 1983 está acostumbrado a hacer historia. Primero a través de su compañía Shift4, que a día de hoy gestiona más de 200.000 millones de dólares en pagos al año para un tercio de los restaurantes y hoteles de EEUU. Pero también batiendo el récord de velocidad dando la vuelta al mundo en avión ligero en menos de 62 horas, coleccionando cazas de combate o liderando Inspiration4, la primera misión civil en órbita del mundo, lanzada por SpaceX en 2021.

Como comandante de misión de Polaris Dawn y junto a sus otros tres tripulantes, alcanzó el pasado septiembre una distancia de 1.400 km de la Tierra, más lejos de lo que ningún humano ha logrado en los últimos 52 años, desde las últimas misiones Apollo. También se convirtió en el primer civil, junto con Sarah Gillis —especialista de misión de SpaceX—, en realizar un paseo espacial comercial.

SpaceX Omicrono Polaris Dawn vuelve a Tierra: SpaceX concluye con éxito la misión de la primera caminata espacial civil de la historia

Su trayectoria empresarial empezó con la fundación de United Bank Card, que acabó convirtiéndose en Shift4Payments, la principal fuente de su riqueza, estimada en más de 1.900 millones de euros, según Forbes. En paralelo, Isaacman no ha dejado de soñar con ir a las estrellas. ¿Y cuál era la manera más rápida de conseguirlo? Convertirse en un experimentado piloto de aviones. En 2005, con 22 años, este autodenominado "friki del espacio" empezó a dar clases para conseguir la licencia de piloto.

Como Isaacman siempre hace las cosas a lo grande, no le valía con pilotar avionetas. Lo suyo son los cazas de combate y las acrobacias aéreas, por lo que entró a formar parte del Black Diamond Jet Team y Heavy Metal Jets, equipos con los que lleva más de 15 años realizando hasta 75 espectáculos aéreos anuales. Junto a estos escuadrones llega a volar a más de 600 km/h, con las alas a una distancia de menos de 50 cm.

Jason Isaacman pilotó uno de los cazas que sobrevolaron la plataforma de lanzamiento de Polaris Dawn SpaceX Omicrono

Poco tiempo después de pilotar un avión por primera vez, Isaacman empezó a coleccionar todo tipo de aeronaves militares, como el único Mig-29 ruso propiedad de un estadounidense. Si para desplazarse por motivos de negocios utiliza un Cessna III 650 y un Beechcraft Baron, su particular flota aérea (la mayor fuerza aérea privada del mundo) le sirvió para fundar en 2012 Draken International, una empresa con sede en Florida que capacita a pilotos para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Del cielo al espacio

Uno de sus mayores logros es el récord mundial de la vuelta al mundo en avión ligero, que consiguió en su segundo intento en 2009. Marcó un tiempo de 61 horas y 51 minutos, 20 horas menos que el récord anterior. Para ello voló a bordo de un Cessna Citation CJ2 junto a otros dos miembros de la tripulación.

Isaacman en el espacio SpaceX Omicrono

Tras conquistar los cielos, le quedaban las estrellas. En 2008 viajó a Kazajistán para ver despegar una Soyuz rusa con uno de los primeros turistas espaciales. Cuando SpaceX empezó a llevar la delantera en el sector, Isaacman vio claramente que Musk le abría las puertas del espacio: fue invitado a seguir desde el control de misión el segundo lanzamiento de la compañía de un astronauta para la NASA.

Así surgió la posibilidad de comandar la misión Inspiration4, que llevó a cabo un viaje de tres días en el espacio, desplazándose a una velocidad de 28.160 kilómetros por hora. En esos días, la cápsula Dragon alcanzó una altura de unos 575 kilómetros de la Tierra, más que la Estación Espacial Internacional y que el telescopio espacial Hubble.

SpaceX Omicrono Vuelve a Tierra la misión Fram2 de SpaceX tras hacer historia orbitando sobre los polos durante casi cuatro días

Su hito posterior con la Polaris Dawn y su cercanía con Elon Musk lo situaron definitivamente como principal candidato a convertirse en administrador de la NASA, un cargo que depende directamente de la nominación presidencial. Lo que todavía es una incógnita es si estará a la altura de las expectativas y liderará la segunda era espacial pese a los recortes presupuestarios que ya se están haciendo efectivos en la agencia espacial más importante del mundo.