Se aplaza la primera misión comercial del Ariane 6: la alternativa europea a los cohetes de SpaceX no volará hoy

Ha pasado más de medio año desde que el Ariane 6, el cohete europeo que se había convertido en la esperanza de la ESA para afianzar su capaidad para lanzar satélites, volase por primera vez. Un evento histórico visto en España, dada la retirada definitiva del Ariane 5 en 2023 y los múltiples retrasos que sufrió este Ariane 6 con respecto a los planes orginales de la Agencia Espacial Europea. Los problemas no se acaban para ArianeSpace, ya que el intento de lanzamiento que se iba a producir este 3 de marzo, ha sido cancelado.

El que iba a ser no solo el segundo vuelo del cohete en su historia, sino su primer vuelo comercial, no ha podido realizarse. Tras varios aplazamientos, el cohete se dispuso para su lanzamiento desde el puerto espacial de Kourou, en la Guyana Francesa, con el objetivo de enviar al espacio un satélite militar francés CAO-3. El objetivo era colocarlo a una altura de 800 kilómetros sobre la Tierra. El despegue, que se iba a ralizar a las 11:24 AM EST (hora local en Kourou) o a las 17:24 de la tarde hora peninsular española, no se ha ejecutado.

En pleno streaming del lanzamiento, ArianeSpace ha colocado un pequeño cartel que afirmaba que no habría ningún intento de lanzamiento hoy, cancelando el actual intento del 3 de marzo. De momento y a fecha de escrito este artículo, ArianeSpace no ha dado a conocer detalles de lo sucedido, aunque es de esperar que dé explicaciones en las próximas horas. Cabe aclarar que el vuelo en cuestión ya había sido aplazado alrededor de las 17:00 horas, hora peninsular española.

El Ariane 6 se queda en tierra

No estamos hablando de un evento baladí; los países colaboradores de la ESA han tenido que recurrir a Estados Unidos para ejecutar algunos de los programas espaciales europeos más importantes, siendo obligados a contratar los servicios de firmas como la SpaceX de Elon Musk y sus ya conocidos cohetes Falcon. El Ariane 6, con este primer vuelo comercial, busca precisamente suplir esta pérdida de independencia tecnológica en lo que al transporte de cargas en órbita refiere.

En un principio, la misión se pudo programar para diciembre, pero sufrió varios retrasos, primero al 26 de febrero y luego al tres de marzo. En este sentido, vuelven a hacer acto de presencia los motores Vinci, claves en el desarrollo del Ariane y que se supone como una de las novedades más importantes. El Vinci de hecho es una de las partes más delicadas que se han desarrollado al calor del propio programa Ariane 6, permitiendo ejecutar hasta cuatro reencendidos en la última etapa del cohete.

Lanzamieno fallido del Ariane 6.

Estamos ante un nuevo lanzador que cuenta con 63 metros de longitud y 5,4 metros de diámetro, con un peso en torno a las 900 toneladas con toda su carga útil completa. El peso del lanzador, de hecho, es aproximadamente 1,5 veces el peso máximo al despegue de un avión Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo y que cuenta con dos pisos completos.

El satélite CAO-3, por su parte, es un satélite que pretende reforzar la autonomía militar de Francia y mejorar su capacidad de inteligencia. No solo eso; este mismo satélite completará una red de tres satélites frances distintos, ya que los primeros fueron lanzados por el cohete ruso Soy, que Europa dejó de usar en el 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Habrá que esperar a ver cuándo se fijará el nuevo intento de lanzamiento del cohete.