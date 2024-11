El motivo de que el Ejército no use sus vehículos más potentes y modernos para limpiar los pueblos afectados por la DANA

Una semana después de la DANA, los vecinos de las localidades más afectadas comienzan a levantarse poco a poco gracias, en buena parte, a la presencia de voluntarios llegados desde cada rincón de España. Al mismo tiempo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad locales, autonómicos y estatales arriman el hombro en las labores más complejas de limpieza junto a bomberos y personal de Protección Civil.

Por capacidad y medios, el eje central del apoyo institucional ha orbitado alrededor de las Fuerzas Armadas, con la UME liderando el despliegue desde las primeras horas del desastre. Entre los materiales más preciados de la operativa se encuentran los vehículos como todoterrenos, excavadoras o palas cargadoras, que han ido retirando el lodo y despejando calles y carreteras.

Más recientemente, se han visto en acción los BMR del Cuerpo Nacional de Policía y los Centauro como el material más pesado de todos los desplegados en la catástrofe. Sin embargo, hay en la actualidad algunas grandes ausencias de vehículos de zapadores potentes —especialistas en abrirse paso en las condiciones más extremas— como puede ser el Castor que plantean algunas incógnitas sobre si estas plataformas podrían ser provechosas en los escenarios más extremos.

Demasiado pesados

"El Castor es un vehículo de guerra pesado y no es lo más apropiado y ni lo más recomendable para este tipo de trabajos", ha apuntado un experto a EL ESPAÑOL - Omicrono. Sus grandes dimensiones —por cotas es poco más pequeño a un tanque como puede ser el Leopard— le impiden una maniobrabilidad efectiva en lugares estrechos, como pueden ser las calles, o esquivando obstáculos como los vehículos que se amontonan por centenares.

Tal y como explica, hay que pensar en los callejones que hay en todas las localidades y la dificultad para trabajar teniendo en cuenta que mide 6,24 metros de largo, más la pala empujadora, y 3,64 metros de ancho. Otro punto a tener en cuenta es el método de tracción, ya que el Castor cuenta con cadenas en lugar de ruedas para mover unas 30 toneladas.

Vehículo Zapadores Castor expuesto en FEINDEF 2023 Izan González Omicrono

Si bien esto pudiera parecer una ventaja, lo cierto es que el elevado peso de la plataforma junto a las innumerables maniobras que tiene que realizar en un mismo punto podrían causar daños importantes al pavimento o asfaltado de las calles, ya de por sí muy afectado por la riada. El uso de vehículos de ruedas produce mucho menos desgaste a la superficie, eliminando un problema más en la reconstrucción de la infraestructura pública.

Los vehículos como el Castor, al igual que el Centauro que ya está desplegado, pueden servir para empujar tanto el lodo como el resto de los materiales, pero cuentan con un hándicap importante: la pala no puede cargar caminones, sólo arrastrar el material en su camino. Según el experto, en las localidades más afectadas por la DANA necesitan retirar la máxima cantidad de barro y, para ello, se necesitan excavadoras que carguen los volquetes con la máxima diligencia.

Europa Press Omicrono Así es Centauro, el blindado del Ejército presente en Benetúser para ayudar en las tareas de recuperación por la DANA

Otro experto consultado por este medio señala dos aspectos fundamentales respecto a la no idoneidad de los vehículos militares de cadenas de grandes dimensiones. El primero es el extremo blindaje con el que cuenta ese modelo de blindado en particular. Por sus necesidades operativas, el Castor dispone de una protección al máximo nivel contra minas y explosivos que, en Valencia, no tendría utilidad.

El otro asunto importante está relacionado con la logística. El transporte de este tipo de vehículos suele realizarse en tren, una de las infraestructuras más dañadas por la DANA. Asimismo, ninguna base militar cercana cuenta con este tipo de material, por lo que se complica todavía más su despliegue.

"Lo más apropiado es un equipo compuesto por un vehículo con retroexcavadora, que se transporta más fácilmente", asegura el primero de los expertos. Entre las unidades que cuentan con este equipamiento se encuentran el Regimiento de Especialidad de Ingenieros Nº11 de Salamanca, el Regimiento de Ingenieros Nº1 de Castrillo del Val (Burgos) y el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros Nº12 de Zaragoza.

En la anterior DANA que afectó a Madrid en septiembrete 2023, el Regimiento de Ingenieros salmantino desplegó un puente Mabey —un tipo de estructura muy resistente— en la localidad de Aldea del Fresno como paso provisional para vehículos y personas. Al cierre de este artículo, se desconoce se han llevado a cabo este tipo de trabajos en las zonas perjudicadas por las recientes inundaciones.

Máquinas excavadoras y camiones del Ejército de Tierra trabajando en la limpieza de la DANA Ejército de Tierra

Ambos expertos consultados coinciden en la necesidad de emplear maquinaria menos pesada para trabajos más delicados, quirúrgicos, rápidos y flexibles en cuanto a disponibilidad y despliegue. Máxime cuando es posible que, bajo el lodo, todavía puedan encontrarse víctimas.

El nuevo Castor

El Castor, denominado oficialmente como Vehículo de Combate de Zapadores (VCZAP), es uno de los blindados más modernos de cuantos se han puesto en servicio en el Ejército de Tierra recientemente. Su propósito es de servir de plataforma de trabajo a los batallones encargados de abrir camino al resto de la tropa en las condiciones más extremas posible.

En diciembre del 2023, Santa Bárbara Sistemas entregó las primeras unidades y, a lo de los últimos meses, ha ido encadenando varios lotes rumbo a diferentes unidades de zapadores del Ejército de Tierra. El total de vehículos encargados por el Ministerio de Defensa asciende a 36 —35 unidades de producción más el prototipo— que completarán las entregas antes de fin de este año.

En cuanto a especificaciones especiales de la versión Castor, destaca una elevada protección contra proyectiles y minas. Las propias necesidades de este vehículo requieren un sistema de blindaje extra que pueda absorber explosiones al tiempo que mantiene seguros a los ocupantes para continuar haciendo su trabajo de limpieza.

Castor con el rodillo antiminas acoplado Ejército de Tierra

Otra de las particularidades que el Ejército de Tierra ha estado probando está relacionada con la diversidad de herramientas que el VCZAP puede equipar. Han diseñado un sistema de anclajes en la parte delantera del vehículo compatible con una pala empujadora para arrastrar terreno suelto y un rodillo y un arado antiminas. Gracias a esos accesorios, el resto de la tropa desplegada puede trasladarse de forma segura.

La barcaza de plataforma Pizarro tiene una longitud de 6,24 metros por una altura de 2 metros y una anchura de 3,64. Cuenta con un peso máximo en orden de combate de 33 toneladas y, por diseño, la capacidad de carga es de 13 toneladas; donde se incluyen el blindaje extra, utensilios y otros elementos de la misión.

Centauro y BMR

El vehículo militar más grande de todos los desplegados por Defensa en Valencia es el Centauro. Concretamente se trata de la versión de rescate y recuperación especialmente diseñada para extraer vehículos de su mismo modelo gracias a una serie de modificaciones de gran importancia, como la retirada del cañón y la integración de sistemas como grúas, enganches y palas.

Precisamente esta última herramienta ha sido la protagonista en las calles de algunas localidades valencianas, abriendo paso a medida que empuja el lodo. También para la retirada de vehículos amontonados entre las viviendas gracias a la potencia de su motor de 520 caballos.

El blindado Centauro en Benetússer. Europa Press Omicrono

La masa de un Centauro en orden de batalla asciende a las 26,8 toneladas, pero los recortes en sistemas tan pesados como la torreta te tiro, que incluye el cañón y todo el sistema de gestión de munición, en la versión de rescate la convierten en una plataforma notablemente más liviana. Asimismo, dispone de ruedas en lugar de cadenas para su desplazamiento.

Otro de los grandes protagonistas en cuanto a vehículos desplegados es el BMR del Cuerpo Nacional de Policía. Se desconoce cuántos han recalado en las poblaciones afectadas por la DANA, aunque se han visto 2 unidades realizando trabajos de limpieza.

Estos 6x6, fabricados por Santa Bárbara Sistemas, pertenecieron al Ejército de Tierra y se asignaron a la Policía Nacional antes de renovarse al estándar M1. Antes de su entrega, se llevaron a cabo los trabajos de retirada de cualquier tipo de armamento, dejándolos a disposición de los técnicos de la Policía para la integración de sus propios sistemas.

Para sus trabajos en Valencia han incorporado una pala en la parte delantera, con similar a la del Centauro. La diferencia radica, una vez más, en el relativo pequeño tamaño del BMR que le permite desplegarse en buena parte de las calles y vías urbanas, una de sus especialidades dentro del Cuerpo. Prestan servicio en la Policía desde 2017 encuadrados dentro de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Los vehículos BMR de la #UIP recorren las calles de #Sedaví realizando tareas de limpieza y desescombro



Su labor permite despejar las vías y facilitar el paso a otros servicios #SomosTuPolicia pic.twitter.com/frFWiVYnEj — Policía Nacional (@policia) November 3, 2024

El blindado mide 6,15 metros de longitud por 2,49 metros de ancho y, antes de la modificación, pesaba 15,5 toneladas. Tiene una tripulación de 2 personas y puede llevar hasta 8 en la parte trasera. Sus puntos fuertes la protección con planchas de acero y la potencia de su motor que le permiten superar los 100 km/h.