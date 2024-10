Así es Lince, la ambiciosa nave española de los creadores del cohete Miura que llevará astronautas a la Luna

Justo un año después del lanzamiento exitoso del Miura 1, la ilicitana PLD Space ha mostrado al mundo sus planes a corto, medio y largo plazo. Además de una familia de cohetes más potentes y capaces de poner en órbita cargas más pesadas, la reina de la presentación ha sido la nave espacial Lince.

Bajo este nombre tan español, con referencia directa a Huelva, desde donde la compañía ejecutó su primer despegue, se encuentra una cápsula que quiere revolucionar el sector aeroespacial europeo. De hecho, será la primera nave espacial que nace dentro de un país miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA) y con el fin de colocar en el mapa a la recién creada Agencia Espacial Española.

"Entre el año 2006 y 2008, hubo un proyecto europeo para el desarrollo de las capacidades tripuladas", apuntó Raúl Torres, fundador y CEO de PLD Space, durante la presentación. Se invirtió 15 millones de euros y finalmente "se abandonó". El hecho de dejar de lado este programa espacial tan particular se ha traducido en la dependencia máxima de la ESA de Estados Unidos (y antes Rusia) para este tipo de misiones, dejándola en una importante desventaja competitiva.

Acto seguido, Torres dio la orden de reproducir el vídeo que promete cambiar el paradigma espacial y trasladar a esta región del mundo una parte importante de la capacidad para poner humanos y carga en órbita. En el metraje se puede ver un astronauta preparándose para un vuelo, con traje incluido, para más tarde tomar los controles de una nave.

Tras unos segundos de incertidumbre, una lona se desprendió y dejó ver al público asistente el Proyecto Lince. "Lo que hemos hecho ha sido desarrollar la primera cápsula espacial tripulada de Europa con el objetivo de proporcionar transporte espacial más allá del año 2030", continuó Torres.

Nave Lince

La primera nave espacial española tendrá espacio para 4 o 5 asientos, según la configuración elegida para la misión, y capacidad de colocar astronautas en órbita y en una trayectoria translunar. "Para el lanzamiento utilizaremos un Miura Next, ya que el Miura 5 no es capaz", afirmó.

Miura Next es la nueva familia de lanzadores que la compañía también ha presentado en su evento, que mejora notablemente las capacidades de llevar carga respecto al Miura 5. PLD Space tiene previsto realizar el primer vuelo con un cohete Miura Next en 2030 y, a partir de entonces, continuar con las pruebas integrando boosters en los laterales del núcleo principal del cohete.

"Podremos subir hasta 5 toneladas a órbita a bordo de la nave Lince y regresando hasta 3,4", aseguró, en un espacio de 8 metros cúbicos. "Diseñaremos esta cápsula desde el principio para tener la capacidad de transferir carga o personas a la Luna". Con la ambición de "servir de empresa de transporte entre la Tierra y la Luna, porque la humanidad dentro de 10 años no va a estar hablando sólo de la baja órbita".

El objetivo primario que se ha puesto PLD Space para Lince es que protagonice el primer lanzamiento de un cohete Miura Next. A bordo irán 3 maniquíes instrumentados para llevar a cabo ese vuelo, que tendrá una duración estimada de tres días en órbita. "En función de las condiciones meteorológicas, queremos aterrizarla en el Atlántico o el Mediterráneo".

La compañía espacial de Elche comenzó a plantear Lince hace aproximadamente un año. Durante este tiempo, los ingenieros y técnicos han estado trabajando en establecer la arquitectura de la cápsula. "Lo que hizo la ESA en 2008, lo hemos repetido nosotros y ha acabado desarrollándose este modelo de ingeniería, que llamamos Lince Engineering Model 1".

Se trata, según aseguró Torres, de un modelo de ingeniería auténtico de la cápsula. "Lo hemos fabricado tal y como debería hacerse, tiene los materiales de verdad y hemos usado la infraestructura que se ha desarrollado para Miura 5". También han trabajado en la hoja de ruta tecnológica que marca los pasos que el equipo de ingenieros debe realizar para cumplir "el objetivo de que Europa tenga esta capacidad de lanzamiento".

Este tipo de tecnología "no se había planteado hacer en Europa porque nadie se había atrevido", prosiguió Torres. "Cuando se lo planteamos al director general de la ESA, su respuesta fue: 'hacedlo'. Y ya estamos en ello".

Asimismo, desde PDL han estado analizando durante estos meses cuántos modelos tienen que desarrollar hasta que vuele la primera unidad para realizar diferentes tipos de pruebas, cuál será la configuración final del nuevo vehículo, los hitos del programa y cómo financiarlo.

Si va todo bien, PLD Space realizará una primera prueba el próximo 2025, utilizando un prototipo de Miura 5 y un helicóptero Chinook del Ejército de Tierra para los ensayos de recuperación con paracaídas. "Continuaremos todo el desarrollo hasta que seamos capaces de poder lanzar carga a órbita y, cuando demostremos su fiabilidad, hablaremos de lanzar personas".

"Miura 5 desempeña un papel crucial en el desarrollo de Lince, porque va a ser el caballo de batalla de los ensayos de vuelo" de la nave. Emplearán la primera etapa de este cohete para lanzar la cápsula hasta un punto en el que podrán hacer ensayos del sistema de aborto de lanzamiento, un elemento fundamental en cualquier nave espacial tripulada. "Son cosas que no se pueden ensayar de otra manera, es algo que creemos ocurrirá en 2028".

"Estamos encantados y nos atrevemos a liderar la soberanía tecnológica de Europa", sentenció Raúl Torres durante su intervención. "Estamos viendo cómo se ha posicionado Estados Unidos y China", mientras que, si Europa no consigue ser independiente, "seremos los vagones de cola y nosotros no nacimos para eso".

Cohetes más potentes

La nave Lince no se entiende sin la creación de la nueva familia de lanzadores Miura Next, que serán los responsables de llevar la cápsula con humanos o carga al cosmos. "Queremos ofrecer una capacidad de transporte espacial completa cubriendo el 100% de las necesidades de vuelo", anunció Torres.

Para ello y en paralelo al desarrollo de Lince, PLD Space se encuentra actualmente trabajando en los cohetes Miura Next, Miura Next Heavy y Miura Next Super Heavy. Este último corresponde con la configuración más potente de todas y añade 4 boosters al núcleo central del cohete, pudiendo colocar hasta 53 toneladas de carga en órbita.

La compañía prevé realizar el primer vuelo de Miura Next en 2030, mientras que la tecnología desarrollada en estos años irá permeando y transfiriéndose al resto de componentes de la familia de lanzadores.

La versión Super Heavy "será uno de los cohetes más potentes del mundo, capaz de lanzar más de 16 toneladas a la Luna y 13 a Marte en su versión no recuperable, así como 3,6 toneladas a la Luna y 2,4 a Marte en su versión recuperable".

En cuanto a especificaciones, Miura Next tiene 60 metros de alto por 3,5 de diámetro y la componen un total de 2 etapas de propulsión. PLD Space plantea el uso de bioqueroseno que alimentará a un total de 5 motores de nueva familia. A esta versión sencilla se le unen dos boosters para el modelo Heavy y cuatro para el Super Heavy.