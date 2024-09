Blue Origin responde a Polaris Dawn: comparte un anuncio cinematográfico sobre sus viajes de turismo espacial

SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, hizo historia ayer gracias al lanzamiento de Polaris Dawn, la misión que permitió que cuatro astronautas civiles hicieran la primera caminata espacial privada; entre los que se encontraba el milmillonario y comandante de la tripulación Jared Isaacman. Un hito que se pudo seguir en la mañana del jueves 12 de septiembre en España y que supone el inicio de una nueva era del turismo espacial. No sólo eso, sino que también ha provocado que sus competidores se muevan, como es el caso de Blue Origin, compañía que acaba de presentar un tráiler cinematográfico sobre su viaje de turismo espacial.

Bajo el título 'Reserve your seat on New Shepard' ('Reserva tu asiento en New Shepard', en castellano), Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha compartido en sus redes sociales un nuevo vídeo de dos minutos y medio de duración con el que promocionan su viaje de turismo espacial. En el clip, la compañía aeroespacial también muestra imágenes de algunos de los ocho vuelos tripulados que la nave New Shepard ha realizado desde julio de 2021.

Un vídeo en el que la compañía no revela cuánto cuesta viajar en el cohete, aunque como su título indica se ha ideado con el objetivo de atraer a nuevos clientes. Sin embargo, cabe señalar que otras empresas de turismo espacial similares, como Virgin Galacti de Richard Branson, cobran unos 450.000 dólares (unos 405.729 euros) por asiento. Por lo que no es algo al alcance de todos.

El tráiler cinematográfico del viaje de turismo espacial de Blue Origin

Hasta el momento, los asientos a bordo de la cápsula de Blue Origin han sido ocupados por personas millonarias o por famosos a los que se les ha ofrecido realizar un viaje gratuito con el objetivo de dar a conocer la experiencia. Por ejemplo, en el vídeo se puede ver a un actor de leyenda que ya ha realizado este viaje: William Shatner, muy conocido por haber encarnado al capitán Kirk en las primeras tres temporadas de la serie original de Star Trek.

En cuanto a la experiencia que ofrece Blue Origin, esta consiste en lanzarse en una cápsula de seis plazas sobre un cohete suborbital New Shepard de una sola etapa. El ascenso se realiza rápidamente y los pasajeros suben a unos 6 kilómetros por encima de la línea Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior, a unos 100 km de distancia y donde se considera que comienza el espacio.

En la altitud máxima los pasajeros pueden abandonar sus asientos para disfrutar tanto de la ingravidez como para contemplar unas impresionantes vistas de la Tierra. Después, se vuelven a acomodar y se abrochan los cinturones de seguridad para que la cápsula regrese a la Tierra en un amerizaje asistido por paracaídas cerca del lugar del lanzamiento. Una experiencia que en total dura aproximadamente unos 10 minutos.