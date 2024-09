La NASA 'se baja' del cohete de Jeff Bezos: el New Glenn despegará sin los satélites de la agencia con destino a Marte

New Glenn Blue Origin

Pronto se podrá observar desde España el próximo gran logro de Blue Origin, la firma aeroespacial de Jeff Bezos: el primer lanzamiento de su cohete New Glenn. Un evento que beneficiaría directamente a la NASA, ya que la agencia espacial esperaba poder usar el cohete como transporte para su misión ESCAPADE. Desgraciadamente para Bezos eso no ocurrirá, ya que la NASA no incluirá estos satélites en el primer vuelo del New Glenn.

En un comunicado lanzado por la NASA, la agencia explicaba que retrasaba la misión, retirándose así del gran debut del cohete New Glenn de Blue Origin. En un principio se había estipulado que el cohete serviría como vehículo espacial para lanzar las sondas gemelas ESCAPADE a Marte desde la Estación Espacial Internacional; dicho lanzamiento iba a tener lugar el 13 de octubre.

Ahora, no será así. Desde la NASA renuncian a la ventana de lanzamiento de la misión de octubre y fijan una próxima fecha no anterior a primavera de 2025. No solo eso; aluden directamente a la compañía de Jeff Bezos como una de las causas de esta decisión. Esta decisión, dice la NASA, se tomó después de una revisión de los preparativos del lanzamiento y discusiones previas con Blue Origin y otras entidades.

La NASA se baja del New Glenn

Según la NASA, la decisión de retirar la misión ESCAPADE "se basó en una revisión de los preparativos de lanzamiento y conversaciones con Blue Origin, la Administración Federal de Aviación y la Organización de Seguridad de la Plataforma de Lanzamiento Espacial Delta 45, así como con el Programa de Servicios de Lanzamiento y la Dirección de Misiones Científicas de la NASA", reza el comunicado.

Van más allá. La clave estaría en lo que la agencia define como "importantes desafíos técnicos, de costos y de cronograma" relacionados con un posible retraso en el lanzamiento. Este retraso, a su vez, también está relacionado con un importante conjunto de factores. Uno de ellos está en la alineación entre la Tierra y Marte, que limita enormemente las ventanas de lanzamiento de ESCAPADE.

Misión ESCAPADE. NASA

Así lo expone la propia NASA. "Pequeños cambios en el cronograma pueden resultar en demoras de meses en el lanzamiento. El equipo de la misión está analizando oportunidades de ventanas planetarias más grandes", expone la agencia. Eso sí, relatan que la NASA y la propia Blue Origin siguen en conversaciones de cara al lanzamiento de ESCAPADE para primavera de 2025.

De hecho, la NASA se ha empeñado en aclarar que en ningún momento están renunciando a ESCAPADE. Todo lo contrario; aseguran estar comprometidos a que ambas sondas lleguen a Marte de manera segura, para que así puedan proporcionar "información clave" y detalles sobre la atmósfera del Planeta Rojo. Posibles retrasos en el lanzamiento del New Glenn pondrían en riesgo la misión.

Bradley Smith, director de la Oficina de Servicios de Lanzamiento de la NASA, justifica la decisión. "Esta es una importante misión para la NASA, y es fundamental que tengamos suficiente margen en nuestro trabajo previo al lanzamiento para garantizar que estemos listos para volar en una ventana planetaria estrecha", expone el directivo.

Los últimos días han estado marcados por los esfuerzos de Blue Origin para preparar el lanzamiento del New Glenn. Desde el pasado lunes 2 de septiembre, la empresa ha trasladado la segunda etapa del cohete a la plataforma de lanzamiento 36 ubicada en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. En agosto se comenzaron a realizar los preparativos para integrar las naves espaciales en el cohete.

New Glenn, cohete de Blue Origin en la plataforma de lanzamiento Blue Origin Omicrono

Tal y como relata Ars Technica, esta decisión ha sido motivada por la fecha límite impuesta para cargar combustible hipergólico en las naves ESCAPADE. Fuentes anónimas dijeron al medio que el descargar combustible de estos vehículos para un futuro intento de lanzamiento supondría un grave riesgo para la nave.

La NASA debía decidir si comenzar a suministrar el combustible necesario, y ha escogido 'bajarse' de la misión. Ya hubo indicios en el pasado sobre esta decisión; en agosto, la NASA retrasó el abastecimiento de combustible de ESCAPADE después de que Blue Origin no alcanzase a encender la etapa superior del New Glenn a finales de agosto.

Recordemos que la misión ESCAPADE usará un dúo de naves espaciales gemelas (es decir, totalmente idénticas) que tendrán como principal objetivo estudiar la atmósfera de Marte. La idea es que estas naves descubran la forma en la que el viento solar interactúa con el campo magnético marciano, un proceso que impulsa el escape atmosférico del propio cuerpo planetario.

El New Glenn, aún con todo, sí despegará. Blue Origin centrará todos sus esfuerzos en lanzar un prototipo de su vehículo Blue Ring, para poner a prueba detalles técnicos tanto de este como del propio cohete. Este será, por otro lado, el primero de tres vuelos de prueba que ayudarán al New Glenn a ser elegible como transporte para llevar cargas útiles para la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Un vuelo que se espera tenga lugar la primera quincena de noviembre.