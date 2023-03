Los drones kamikazes que el Frente Polisario recibe de Argelia y Marruecos no será capaz de parar

El eje formado por Irán, Argelia y el Sahara Occidental se ha convertido en uno de los más vigilados por el continuo tráfico de material militar desde Teherán hasta Argel y, desde ahí, a la milicia armada del Frente Polisario. Los protagonistas más recientes son los drones kamikaze —un tipo que España no tiene— y que podrían atacar posiciones marroquíes sin que estos tengan un buen escudo a su disposición.

Ya el pasado octubre, el diputado popular Antonio López-Istúriz registró una pregunta en el Parlamento Europeo sobre los posibles drones militares iraníes suministrados al Frente Polisario. El planteamiento llegó uno días después de que el ministro de Interior de la República Árabe Saharaui Democrática, Omar Mansur, revelara la inminente incorporación de drones armados a sus filas.

La respuesta parlamentaria llegó el 6 de diciembre indicando que la Unión Europea no tiene confirmación sobre la supuesta adquisición de drones. Más recientemente, Llewellyn King ha publicado en Atalayar que los diplomáticos marroquíes están planteando activamente este problema a gobiernos occidentales.

Lanzamiento dron Shahed-136

"Irán, dicen, en connivencia con Argelia, los está suministrando [los drones] a los rebeldes del Frente Polisario involucrados en ataques de guerrilla contra Marruecos por la posición del reino en el Sáhara Occidental". Además de una importante estrategia nuclear, Teherán cuenta con una nutrida industria de fabricación de drones militares tras décadas invirtiendo en investigación y capturando aeronaves no tripuladas estadounidenses.

King cita a Ilan Berman, vicepresidente del Consejo de Política Exterior Estadounidense, quien asegura que el "único sistema defensivo efectivo contra los drones es el Iron Dome [Cúpula de Hierro] israelí". Un escudo que Marruecos no tiene y que podría significar una vulnerabilidad importante para Rabat.

Drones kamikazes iraníes

Los comienzos de Teherán en el desarrollo de drones datan de los años 80 cuando Irán se encontraba en plena guerra con Irak. Tuvieron un gran impulso capturando algunas unidades estadounidenses y posteriormente diseñando plataformas basadas en ellas mediante ingeniería inversa. Más recientemente, han sumado algunos modelos kamikaze a su catálogo de aeronaves no tripuladas disponibles.

Si bien no ha trascendido qué modelo es el que tendría el Frente Polisario, Irán envió a Rusia unidades del modelo Shahed-136 y, según la inteligencia ucraniana, el Kremlin no tardó en realizar ataques contra las ciudades de Tserkva e incluso Kiev. Por el momento, no hay ningún informe sobre ataques ejecutados por la rama militar del Frente Polisario.

Drones kamikazes Shahed-136

Este modelo de dron está desarrollado por Shahed Aviation Industries y tiene una longitud de 3,5 metros con una envergadura de 2,5 y un peso de 200 kilogramos. Ucrania ha logrado capturar algunas unidades durante los ataques ejecutados contra Kiev el pasado octubre y se descubrió que parte de los sistemas internos —como el procesador y la bomba de combustible— eran de procedencia occidental.

Los Shahed-136 se lanzan desde un remolque y emplean un propulsor de cohete para despegar. Luego, una vez en el aire con vuelo sostenido, arrancan un motor de combustión tradicional que les permite una autonomía de entre 900 y 2.500 kilómetros. Esta gran horquilla es debido a que el fabricante no publica las especificaciones oficiales y hay debate entre los analistas.

Drones Shahed-136 Ministerio de Defensa de Irán Omicrono

La velocidad máxima estimada es de 185 kilómetros por hora que se combina con un sistema de guiado tanto por inerciales, independiente de cualquier satélite, como por GLONASS, la constelación de geoposicionamiento de Rusia. The Washington Post, citando a un experto en armamento, comentó el año pasado que Moscú habría adaptado los Shahed-136 a sus necesidades intercambiando algunos componentes civiles por otros de grado militar.

Irán también dispone de la plataforma Shahed-129 es un vehículo aéreo no tripulado de combate de media altitud y largo radio también desarrollado por Teherán. Su diseño se basa en el Predator estadounidense y, al igual que él, dispone de 4 bombas guiadas de precisión que pueden ser desplegadas a lo largo de las 24 horas de autonomía que tiene.

Shahed-129 Fars Media Corporation vía Wikimedia

Por su parte, el Shahed-146 (denominado Gaza) entró en servicio el pasado 2022 alzándose como el más moderno de cuantos tiene a su disposición Irán. Cuenta con 10,5 metros de largo por 21 de envergadura que puede llevar hasta 13 bombas y 500 kilogramos de equipamiento electrónico. Cuenta con 7.000 km de autonomía, 350 km/h de velocidad de crucero y un techo de vuelo de 11.000 metros.

El escudo que necesita Marruecos

"Lo que falta son defensas adecuadas contra los ataques de aeronaves no tripuladas" tanto para ataques con un único dron como los que se realizan en enjambres. Para este escenario, el Iron Dome israelí es uno de los mejores sistemas de defensa aérea que ya ha demostrado todo repeliendo ataques con misiles palestinos.

Hace momentos en #Israel: decenas de cohetes disparados desde #Gaza hacia Tel Aviv y el centro de #Israel con el único objetivo de asesinar a civiles israelíes.



ESTO ES INACEPTABLE.



La comunidad internacional debe condenar el terrorismo de #Hamas. pic.twitter.com/Cf9DOfM8pm — Israel en Español (@IsraelinSpanish) May 11, 2021

Si bien Israel no ha vendido a nadie su sistema Iron Dome, para Ilan Berman Marruecos podría ser un candidato ya que es signatario de los Acuerdos de Abraham, que reconocen de pleno el estado de Israel. "Pero eso llevaría años de negociación y las ventas están sujetas al veto de Estados Unidos" debido a que los norteamericanos participan en el desarrollo del sistema antiaéreo.

El Iron Dome se puso en servicio en 2011 y, desde entonces, se ha convertido en la piedra angular de la defensa de Israel contra ataques aéreos palestinos. "Es el escudo más desplegado del mundo, con más de 2.000 interceptaciones y una tasa de éxito superior al 90%", según recogen desde Rafael Advanced Defense System, la compañía detrás del sistema.

Iron Dome Rafael Omicrono

El funcionamiento se basa en la tecnología radar para detectar a mucha distancia las potenciales amenazas. El equipo de detección, fabricado por IAI, localiza, identifica la munición o el dron y monitoriza su trayectoria. Los datos se transmiten al centro de operaciones donde el sistema los procesa y realiza los cálculos necesarios.

"La trayectoria de la amenaza se analiza rápidamente y se estima un punto de impacto. Si esa trayectoria estimada se traduce en una amenaza crítica, se ejecuta un comando y un cohete interceptor se lanza contra ella", tal y como explican desde Rafael. El proceso completo tiene una duración de unos 15 segundos.

Iron Dome Amir Cohen Reuters

En cuanto a la extensión con cobertura, depende del número de baterías desplegadas. Por ejemplo, Israel cuenta con más de 10 monitorizando su espacio aéreo en la zona Palestina y son capaces de cubrir 150 kilómetros cuadrados. La frontera oficial entre Marruecos y el Sáhara Occidental mide 440 km por lo que necesitará de un número mayor si quiere blindar al completo su espacio aéreo.

