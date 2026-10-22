Análisis del Oppo Find X10 Pro Max, el móvil que lo apuesta todo a la fotografía para evitar que te compres un iPhone

El mercado de la telefonía móvil se encuentra en un momento de presión con un cambio importante en la competencia para redefinir categorías, especialmente entre los modelos más ambiciosos.

La escasez de chips ha provocado que las marcas hayan apostado más fuerte por los modelos más premium y OPPO acaba de poner toda la carne en el asador.

Lo hace con el Find X10 Pro Max, el modelo más ambicioso de su nueva Find X10 Series, que apuesta no sólo por prestaciones de alta gama, sino por centrar su disparo en el motivo real de compra para los usuarios más exigentes: la cámara.

El OPPO Find X10 Pro Max es el móvil de la industria con un sistema de triple cámara de 200 megapíxeles desarrollado junto a la icónica Hasselblad buscando a quien quiere hacer fotos y vídeo como nunca. Eso sí, tiene un peaje, su precio.

Llega al mercado por 1.799 euros en una única versión de 512 GB de RAM, un órdago ambicioso teniendo en cuenta que los iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra o Xiaomi 17 Ultra contra los que llega para competir se pueden comprar por 1.719 euros, 1.499 euros y 1.049 euros, respectivamente, en sus respectivas tiendas oficiales y en la misma capacidad.

OPPO Find X10 Pro Max Chema Flores

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado la última semana con él para comprobar de primera mano si es tan bueno como aspira, conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles antes de comprarlo.

Todo a la cámara

El verdadero elemento diferenciador de este gama alta reside en su módulo fotográfico, donde convergen tres lentes con un sensor de 200 megapíxeles de resolución nativa. Un argumento sólido para ser uno de los móviles con mejor cámara del mercado. Sin embargo, va más allá de abrumar con la ficha técnica.

La cámara principal monta un sensor de 1/1,3 pulgadas, muy luminoso, con una capacidad a la altura de cámaras profesionales al tener un enorme rango dinámico. Se complementa con un telefoto con óptica periscópica equivalente a 70 mm. Sin embargo, gracias al enorme sensor permite realizar recortes con una resolución limpia teniendo un zoom similar a un 140 mm muy competitivo.

OPPO Find X10 Pro Max Chema Flores

El trío se completa con un ultra gran angular con un campo de visión de 124º que captura el doble de luz que el modelo del año pasado —que ya era muy bueno— con lo que podemos inmortalizar grandes paisajes o edificios.

Con esta propuesta OPPO pone los mimbres para tener un rendimiento fotográfico sensacional, sin embargo, lo borda con la experiencia que le rodea.

OPPO Find X10 Pro Max Chema Flores

Para empezar con el sensor True Color, que aunque no toma fotos directamente sirve para analizar la iluminación ambiental y lograr así ser más fiel a lo que se está capturando. Este año OPPO se ha centrado especialmente en la fidelidad de color, las texturas y en querer reflejar al máximo posible lo que el ojo humano ve. No construir imágenes artificiales, sino que quiere ser capaz de inmortalizar momentos.

Esta filosofía se articula bajo el motor LUMO True Image Engine, que destaca por preservar tonos de piel reales —evitando lavados o retoques—, pero al mismo tiempo respetando sombras y luces altas. Es decir, ser capaz de combinar la mejora realizada por IA al mismo tiempo que su fijación por mantener la fidelidad de la imagen.

OPPO Find X10 Pro Max Chema Flores

La guinda en la parte fotográfica está en el modo máster de Hasselblad, un control manual completo que va más allá de los modos Pro habituales. Aquí tenemos desde calibración cromática a los clásicos velocidad e ISO. Además, también dispone del modo XPan que recrea el modo cinematográfico para coser tres disparos consecutivos que es muy interesante para resultados únicos.

En la parte de vídeo también sube de nivel. Todas sus cámaras traseras tienen capacidad para grabar a 4K y 120 fps, así como mejoran la estabilización. Sin embargo, lo más interesante para los profesionales es la capacidad de grabación en O-Log2 y ha desarrollado junto a Blackmagic la optimización de sus archivos con la app de Android.

Además, al igual que en la generación pasada, el Find X10 Pro Max es compatible con un teleconvertidor de la compañía (549€) que añade más zoom óptico al smartphone.

Logrando la fluidez

Más allá de la cámara, la experiencia diaria del teléfono tiene una inspiración evidente: iOS.

El nuevo diseño de ColorOS 17 se asemeja en demasía al sistema operativo de Apple, tanto que en ocasiones tenía sobre mi escritorio el iPhone 18 Pro Max y el Find X10 Pro Max me costaba reconocer cuál era cuál de un vistazo.

Más allá de las similitudes en el diseño, los botones, las transiciones o la disposición de los menús, lo cierto es que el sistema responde con más fluidez que nunca. Las interacciones son más naturales, se ha mejorado la capacidad de respuesta del sistema y responde mejor al tacto.

OPPO Find X10 Pro Max Chema Flores Omicrono

ColorOS 17 también se centra en llevar la inteligencia artificial como asistente para ser más útil en el día a día del usuario.

La estrella es AI Mind Pilot, que con el modo agente permite interactuar directamente con las fotos y documentos del dispositivo mediante comandos en lenguaje natural, cruzando datos y coordinando procesos complejos: desde catalogar archivos o planificar itinerarios de viaje hasta crear presentaciones y páginas web.

OPPO Find X10 Pro Max Chema Flores Omicrono

Lo hace gracias a una colaboración con Manus, que se integra nativamente en el sistema.

Una de las mejoras que OPPO debería hacer es evitar la instalación de aplicaciones no deseadas sin consentimiento del usuario como Temu, Netflix o TikTok. Pero especialmente evitar la instalación por defecto de la galería de pantalla bloqueada. Unos fondos que añaden el acceso a publicidad en la pantalla de bloqueo de un móvil de casi 1.800 euros. Rompe la experiencia por completo si no tienes cuidado al configurar el móvil de inicio.

OPPO Find X10 Pro Max Chema Flores Omicrono

Para lograr la fluidez y la rapidez en el uso diario, cuenta el procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro con arquitectura de 2 nanómetros, al que le acompaña un sistema de disipación térmica por cámara de vapor para sostener el rendimiento bajo cualquier exigencia.

Además, dispone de una batería de 7.150 mAh que garantiza casi 2 días de uso intenso, al que habrá que recortar autonomía si a lo que nos dedicamos es a hacer fotografía y vídeo principalmente. Eso sí, cuenta con tecnología de carga rápida de 80W por cable y 50W inalámbrica.

¿Me lo compro?

El OPPO Find X10 Pro Max es una apuesta tan fuerte como arriesgada. Presenta un buen hacer en fotografía, diseño y rendimiento que le sitúan entre los mejores smartphones que uno puede comprar ahora mismo. Sin embargo, el precio puede ser un hándicap fuerte para que muchos no acaben de dar el paso.

OPPO Find X10 Pro Max Chema Flores Omicrono

Los 1.799 euros por los que llega al mercado hacen que existan opciones más baratas de sus principales rivales, que además ofrecen un ecosistema de productos con los que poder ir más allá.

El Find 10X Pro Max tiene especial sentido para aquellos profesionales que buscan el smartphone como una herramienta más de trabajo, que sea la cámara que llevar siempre a mano y que responda de forma acorde.

En suma, estamos ante una bestia en rendimiento fotográfico que tiene el reto de enfrentarse a un precio alto para consolidarse.