Análisis de los Oppo Enco X4, los auriculares que suben de nivel para competir contra los AirPods Pro directamente

OPPO ha presentado su nueva familia Find X10 Series, sus móviles de gama alta abanderados por el Find X10 Pro Max, sin embargo, también ha lanzado su nueva propuesta de audio personal, los OPPO Enco X4.

Estos auriculares llegan para competir contra los AirPods Pro 3 basándose en una cancelación de ruido con inteligencia artificial, implementando más niveles de transparencia que la generación anterior, haciendo que la escucha sea más cómoda y con una calidad de sonido extraordinaria firmada por Dynaudio.

En EL ESPAÑOL - Omicrono los hemos probado durante los últimos días para probar de primera mano que son tan buenos como prometen, y lo cierto es que cumplen de forma extraordinaria. El gran hándicap, al igual que con su smartphone, es el precio. Llegan por 219 euros, lo mismo que por lo que se pueden encontrar los auriculares de Apple en minoristas como Media Markt.

Gran calidad de sonido

El gran argumento para comprar los OPPO Enco X4 es, sin duda, su calidad de sonido.

El desarrollo junto a Dynaudio se demuestra con un gran despliegue y calidad de sonido basándose en un sistema de doble controlador de nueva generación que combina un woofer con diafragma TRF de 11 mm con un tweeter de diafragma planar de 6mm.

La compañía explica que cada controlador cuenta con un DAC dedicado de alto rendimiento para procesar de forma independiente los diferentes rangos de frecuencia. Es compatible tanto con audio espacial como con audio de alta resolución.

Esta arquitectura proporciona más energía acústica a la vez que garantiza una reproducción de sonido más fiel en todo el rango de frecuencias, pudiendo escuchar con detalle cada matiz sin importar si estamos ante instrumentos, voz o una armonía.

OPPO Enco X4 Chem

Otro de los detalles interesantes de sonido está en la personalización con Sound Master EQ, que ahora es más profunda.

Para hacerlo, cuenta con un ecualizador profesional ajustable de 10 bandas, que permite a los usuarios ajustar con precisión las frecuencias bajas, medias y altas para crear un perfil de sonido que se adapte a sus preferencias personales.

La guinda de la experiencia de sonido es la cancelación de ruido y el modo de transparencia.

Combina nuevas almohadillas diseñadas que aíslan el ruido, un sistema de triple micrófono, una potente NPU de 6 nm y los últimos algoritmos inteligentes de cancelación activa de ruido (ANC) que ofrecen un mayor aislamiento que la generación anterior.

También ha mejorado el sistema de transparencia, para estar conectado con el entorno sin necesidad de quitar los auriculares. Aunque es buena, no es la mejor del mercado y tiene margen de mejora en este rango de precio.

Más inteligentes

Además del sonido y la cancelación de ruido, también incluyen funcionalidades de software que permiten mejorar la experiencia.

Así por ejemplo tenemos doble conexión multisistema, para llevar siempre los auriculares puestos y no tener que desconectarlos del ordenador si nos entra una llamada por teléfono.

OPPO Enco X4 Chema Flores

Estos auriculares también incorporan nuevas funciones impulsadas por IA pensando en el uso diario. Entre ellos la traducción en tiempo real en más de 30 idiomas o la activación por voz mediante Gemini para tener el asistente de Google como compañero usando manos libres.

Pensando en usarlos todo el día, ofrecen hasta 13 horas de reproducción de música con una sola carga, y hasta 53 horas con el estuche de carga.

¿Me los compro?

Los OPPO Enco X4 son una apuesta sólida y consolidada por ofrecer una de las mejores experiencias de sonido personal del mercado. La compañía ha conseguido unos auriculares de alta calidad con un rendimiento sonoro de alto nivel.

Sin embargo, tienen recorrido para mejorar tanto en profundidad de la cancelación de ruido, como especialmente del sistema de transparencia. En este sentido hay mejores opciones en el mercado y OPPO debe aún subir un escalón en ese aspecto.

Aun así, es una propuesta sólida y capaz para quien está buscando unos auriculares de gran rendimiento que también sean cómodos en la oreja. Eso sí, el precio de los 219 euros por los que llega al mercado, abre la puerta a considerar otras opciones que no están muy lejos en rendimiento pero se enmarcan en un desembolso más contenido.