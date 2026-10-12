Análisis del VIVO X Fold6, el plegable que se enfrenta a Apple donde el iPhone Duo no llega: un impresionante teleobjetivo

El iPhone Duo es el smartphone del momento. El primer plegable de Apple no sólo llega para revolucionar el catálogo de la empresa sino también se antoja como el elemento que va a espolear la categoría con un crecimiento del más del 20% anual hasta 2028, según la consultora Omdia.

Sin embargo, ya hay compañías que llevan años en el mercado de los plegables que atacan con funcionalidades que, para el iPhone Duo son de momento aspiracionales: es el caso de la fotografía profesional.

Hasta ahora si querías un plegable, tenías que renunciar a tener las características más ambiciosas en fotografía, lo que te obligaba a irte a un modelo Pro o Ultra de pantalla única. Ahora vivo llega para romper esta dicotomía.

Se trata del vivo X Fold6 (2.199€), el nuevo smartphone plegable de la marca china cuyo reclamo no es sólo la experiencia de una plegable tipo libro ultradelgado, sino también el resolver la asignatura pendiente de la categoría.

Marcar distancias con el iPhone Duo

El vivo X Fold6 marca las distancias con el Duo por su forma, un plegable tipo libro que se asemeja al Fold8 Ultra de Samsung, como por su ambiciosa cámara.

Lo primero que llama la atención al tenerlo en la mano es su diseño increíblemente delgado, pero robusto y bien construido, donde la cámara es la gran protagonista. Tenemos un enorme módulo trasero circular que se puede tomar como una declaración de intenciones a lo que aspira este X Fold6.

VIVO X Fold6 Chema Flores

Es el auténtico factor diferencial, y la colaboración con ZEISS pone la guinda.

El smartphone cuenta con un sensor principal de 200 MP que es una bestia.

El nivel de detalle, la interpretación, la calibración cromática y la gestión del rango dinámico en escenas complejas superan a cualquier otro plegable que haya probado hasta la fecha y se acerca —si no mejora— a alguno de los mejores gama alta fotográficos que se pueden comprar. Es un espectáculo.

Sin embargo, donde el X Fold6 pone en evidencia al resto de competidores es en el zoom.

Interfaz de la cámara en el modo plegado del VIVO x Fold6 Chema Flores

Incorpora la primera cámara teleobjetivo con certificación ZEISS APO de vivo en un plegable, utilizando el sensor Sony de 50 MP con diseño periscópico de 3 aumentos, equivalente a un 70 mm en calidad óptica.

Esta lente permite capturar imágenes con un desenfoque natural exquisito, lo que es ideal no sólo para llegar más lejos, sino también para tener unos retratos de altísima calidad.

VIVO X Fold6 Chema Flores

También rinde bien el sistema HyperZoom, que combina la calidad óptica con la digital usando inteligencia artificial, permitiendo alcanzar el equivalente de hasta un 700mm en el bolsillo. Para sacar partido a esta distancia es necesario tener el móvil quieto, en una superficie para que el pulso no afecte.

Es aquí donde contar con un plegable es un elemento diferenciador. Podremos colocarlo en posición de 90 grados para tener un trípode improvisado en cualquier lugar y sacar partido a todo el potencial fotográfico.

VIVO X Fold6 Chema Flores

Aún así, vivo guarda un as bajo la manga con la fotografía de este smartphone: su teleobjetivo extensor.

Se trata del primer plegable de la marca compatible con esta tecnología. Al acoplarlo y activar el selector en la app de cámara, alcanzamos una distancia focal óptica equivalente de 200 mm.

VIVO X Fold6 Chema Flores

Permite capturar detalles arquitectónicos o retratos a gran distancia con esta calidad increíble, y hacerlo desde un dispositivo que se dobla por la mitad resulta casi mágico. Lo he usado para cubrir eventos deportivos y la respuesta es excelente y es un salto de calidad que realmente merece la pena si te gusta la fotografía.

Un diseño impresionante

El otro factor que llama la atención de este teléfono es su diseño. Es increíblemente delgado y ligero pese a sus dimensiones, lo que hace que sea realmente cómodo manejar con la pantalla desplegada a la vez que eminentemente práctico cuando está plegado, ya que tendremos la sensación real de tener un teléfono normal en ese caso.

La pantalla exterior es de 6,51 pulgadas y será donde pasemos la mayoría del tiempo. En ella haremos las tareas habituales que solemos realizar con un teléfono normal como contestar en WhatsApp, navegar o ver Instagram.

VIVO X Fold6 Chema Flores

Sin embargo, el verdadero salto en la experiencia de uso lo daremos cuando tengamos que ir más allá. Desplegando la pantalla de 8,02 pulgadas tenemos la capacidad de bucear a lo grande en el contenido o disparar la productividad, pudiendo tener grandes tablas de Excel o partiendo la pantalla con varias aplicaciones para realizar varias tareas a la vez.

Para poder mover todo con ligereza y precisión, equipa un procesador MediaTek Dimensity 9500 Super Edition. Este chip ha sido desarrollado conjuntamente con la compañía por lo que está optimizado para realizar tareas pesadas, procesamiento de imagen y ofrecer eficiencia energética en tareas complejas de IA en el dispositivo.

VIVO X Fold6 Chema Flores

Le acompañan 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. El resultado es una fluidez absoluta que, junto con OriginOS 7 Fold, permite exprimir la gran pantalla de este teléfono.

Con respecto a la autonomía, tenemos una batería de 6.900 mAh que parecen imposibles cuando ves el teléfono con sólo 4,4 mm de grosor. El resultado es una autonomía que va más allá de un día haciendo un uso intensivo. Nunca he acabado la jornada necesitando un cargador.

VIVO X Fold6 Chema Flores

Cabe tener en cuenta además la disposición de carga rápida de 80W por cable y de 40W inalámbrica, un plus que se agradece para completar la experiencia premium de este teléfono.

¿Me lo compro?

El vivo X Fold6 llega para conquistar a aquellos usuarios que quieren dar el salto a un smartphone plegable de grandes dimensiones, pero sin renunciar a tener un móvil con una cámara excelente. Aquí tienes lo mejor de los dos mundos.

VIVO X Fold6 Chema Flores

Es ideal para los entusiastas de la fotografía que, además de poder aprovechar la cámara, serán capaces de tener una gran pantalla donde editar y retocar las fotografías. Una forma de mejorar su proceso creativo directamente desde el bolsillo.

Eso sí, no es un teléfono para todos. El vivo X Fold6 está en el mercado por un precio que parte de los 2.199 —aunque ahora se puede encontrar por 1.979 euros con cargador y auriculares de regalo. Es un precio alto, pero accesible en el entorno de los teléfonos plegables, que en su mayoría superan los 2.000 euros.

VIVO X Fold6 Chema Flores

Personalmente, creo que puestos a hacer el esfuerzo, merece la pena dar el salto al bundle que incluye el kit fotográfico por 2.399 euros (ahora rebajado a 2.159 euros), es un completo cambio de paradigma a la hora de usar el smartphone y un golpe sobre la mesa en lo que la cámara de un smartphone es capaz.

Por otro lado, si lo que buscas es un teléfono plegable pero de tamaño más compacto, el iPhone Duo o el Galaxy Fold 8 serán mejores opciones, aunque renunciarás al principal atractivo de este vivo: su impresionante cámara de fotos.