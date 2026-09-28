Análisis del Dreame X60 Pro Ultra, el robot aspirador perfecto para desentenderte de barrer y fregar en casa

A principios de junio pudimos asistir a un evento en el que el fabricante DREAME, uno de los más importantes en cuanto a electrodomésticos de gama alta en China, anunció sus nuevos modelos de aspiradoras inteligentes, junto con un accesorio capaz de subir las escaleras.

Pero más allá de los dispositivos singulares, la estrella fue la DREAME X60 Pro Ultra, la que es su mejor modelo, y cuyo precio deja claro que es, literalmente, de lo mejor que puedes comprar ahora mismo. Sin más.

Los 1.499 euros de esta aspiradora no la hacen apta para todos los bolsillos, pero se explica porque utiliza la última tecnología, monta brazos robóticos para mejorar la limpieza, sistemas de visión artificial y un peculiar accesorio capaz de limpiar también los zócalos o rodapiés, algo que siempre se había dejado de lado.

Estamos, sin duda, ante uno de los mejores modelos del mercado, en una marca que tiene una ambición impresionante. Empezó como proveedor de Xiaomi hace años y hoy es uno de sus mayores rivales.

Diseño y sistema de limpieza extensible

Al contrario que otros modelos, este DREAME X60 Pro Ultra no tiene un cepillo cilíndrico central, sino dos. También tiene un sistema de barrido lateral que se extiende y dos mopas desmontables.

Estos elementos resultan especialmente útiles en hogares con mascotas, donde el pelo suele acumularse en zonas de difícil acceso, como los laterales de los muebles.

Lo más llamativo son las dos mopas, capaces de extenderse hasta 12 y 18 centímetros respectivamente. Esa extensión permite que el robot friegue esquinas y bajos de mueble que otros modelos simplemente ignoran.

DREAME X60 PRO Ultra Alvarez del Vayo

La navegación se apoya en un láser, una cámara frontal y algoritmos de inteligencia artificial. El resultado es un recorrido preciso, aunque en ocasiones el sistema mapea de forma extraña. Eso sí, no es que limpie mal. Además, como es capaz de identificar objetos, coloca los muebles en el plano que hace del hogar y es capaz de evitar elementos problemáticos, como cortinas o cables.

La base de carga dispone de la capacidad de conectarse a una toma de agua, aunque para ello habrá que comprar un accesorio que se vende de forma independiente, pero es interesante porque eso haría que el mantenimiento se limitara a vaciar la bolsa de polvo cada muchas semanas.

Potencia de succión y resultados de fregado

El dispositivo alcanza los 42.000 pascales de succión máxima, una cifra que en la práctica rara vez es necesaria para el polvo del día a día. Donde realmente destaca es en alfombras, superficie en la que la máxima potencia sí marca una diferencia notable.

En el apartado de fregado, el robot combina agua caliente, un producto limpiador (que tiene su propio depósito en la base de carga) y un movimiento de fricción y rotación. Esa combinación logra eliminar manchas complicadas e incluso pequeños derrames sin intervención humana. De hecho, el sistema de visión artificial puede detectar manchas y limpiar más a fondo sin tener que decírselo explícitamente.

DREAME X60 Pro Ultra Álvarez del Vayo Omicrono

El mantenimiento normal solo implica vaciar el depósito de agua sucia y rellenar el de agua limpia. La bolsa donde se aloja el polvo también hay que vaciarla, pero puede durar varios meses puesta.

El robot no es especialmente rápido, aunque sí algo más que rivales como el Saros Z70 de Roborock, que también analizamos en su momento. Completó la limpieza de la planta baja de una casa, de unos 35 m2 útiles, en unos 50 minutos, dejando más de la mitad de la batería disponible. Uno de los aspectos más sorprendentes es la velocidad de carga, mayor que la de sus principales rivales.

DREAME X60 Pro Ultra Álvarez del Vayo Omicrono

Se agradece que el perfil del robot sea bajo y que, cuando detecte un mueble o un sofá, pueda retraer el sistema Lidar, que es el que sobresale en la parte superior. También tiene cámaras a las que podremos acceder desde la app, para usarla de sistema de vigilancia.

Es capaz de subir escalones de hasta 10 cm (en realidad dos mini escalones de 5 cm cada uno) gracias a un sistema de elevación que, además, sirve para las tareas de limpieza pudiendo llegar a lugares algo más difíciles.

DREAME X60 Pro Ultra Álvarez del Vayo Omicrono

Uno de los detalles más llamativos de este modelo, que es la primera vez que vemos, es un cepillo lateral que nos permite limpiar el rodapié, tanto en la parte ancha, como en la parte superior donde se suele acumular polvo. El problema es que el pelo del cepillo es tan grueso que en ocasiones evita que se limpie correctamente esa misma parte superior.

Además, no podemos dejarlo permanentemente puesto y no es un elemento que sea retráctil, como en el caso de las mopas o el cepillo. Está bastante bien, pero esperamos que en una siguiente generación Dreame sea capaz de integrar este elemento dentro del propio robot y, sobre todo, lo dote de pelo, algo más ligero al tacto para que sea más fácil limpiar los plintos.

Una app muy completa

La aplicación de Dreame ofrece un control exhaustivo sobre cada aspecto de la limpieza. Se puede elegir el orden de las habitaciones, ajustar la frecuencia de lavado de la mopa y personalizar prácticamente cualquier parámetro.

Esa profundidad tiene un coste en usabilidad. La interfaz resulta no resulta compleja pero sí algo abrumadora, y aún hay cierto margen de mejora, aunque para el uso diario podemos usar directamente el widget que tiene para poner en la pantalla principal del móvil.

Aplicación de DREAME Álvarez del Vayo Omicrono

Tiene integración con Matter y, por supuesto, se puede vincular con Gemini o Alexa para darle órdenes de voz y limpiar la casa simplemente con un comando. Además, tiene un sistema de reconocimiento de voz independiente, por lo que si no usamos estos asistentes también es posible usarlo con la voz.

¿Me la compro?

El Dreame X60 Pro Ultra Complete tiene un precio de 1.499 euros, una cifra elevada frente a otros robots aspiradores del mercado. Obviamente hay alternativas más económicas con prestaciones decentes, al igual que hay opciones más baratas que un iPhone 17 Pro Max o un Samsung Galaxy S26 Ultra.

Esta aspiradora es la más adecuada para esas casas que tienen una planimetría un tanto irregular, mascotas y alfombras, lo que hace que una aspiradora normal no acabe limpiando correctamente.