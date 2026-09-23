Análisis de los Beats 360: los nuevos auriculares de Apple tienen sonido excelente y una personalización total

El mes de septiembre está siendo el de los anuncios de Apple. De los iPhone 18 Pro al iPhone Duo, pasando por los nuevos Apple Watch Ultra 4, Series 12 y los AirPods 5.

Ahora es Beats, la compañía de sonido perteneciente a la empresa de Cupertino la que ha dado a conocer los Beats 360, sus nuevos auriculares circumaurales insignia que llegan para liderar su catálogo de audio personal.

La ambición de la compañía es redefinir la experiencia de uso. Son conscientes de que sus auriculares se usan en el gimnasio, pero también en la oficina o para llevar en el día a día. Son versátiles, tanto que se han fijado en las zapatillas para desarrollar un nuevo concepto que han comenzado a explorar: la personalización total.

Por primera vez Beats incorpora almohadillas y diadema intercambiables, lo que permite al usuario personalizar los auriculares con diferentes colores o tipos de almohadillas según el momento.

Lo hace sin renunciar a su esencia: la calidad de sonido y la capacidad para aislarse del mundo con una avanzada cancelación de ruido.

Beats 360 Chema Flores

En EL ESPAÑOL - Omicrono los hemos probado durante las últimas dos semanas para conocer a fondo cómo se comportan y si merecen la pena por los 349,95 euros por los que llega al mercado.

Unos auriculares, cientos de estilos

Lo más llamativo de los nuevos Beats 360 es su capacidad de personalización. Por primera vez en la compañía no tendremos que elegir un estilo de auriculares para todo, sino que se ha concebido un sistema que permite una personalización total capaz de adecuarse al estado de ánimo que tengamos en cada momento.

La estructura y la capacidad técnica no cambian, sino que se pueden montar y desmontar las almohadillas y la diadema, pudiendo disponer de hasta 256 de colores diferentes. Un sistema que recuerda a los CMF Headphone Pro o a los Dyson OnTrac.

Así son los Beats 360, los auriculares personalizables de Apple

La estructura está disponible en cuatro colores (celeste, blanco, negro y rosa) que llega con diademas y almohadillas con textura performance knit a juego. Estas se podrán cambiar por esos otros colores, además de una terminación azul marino y amarillo neón, muy llamativa. Además, se han lanzado en una textura denominada UltraPush en negro y blanco.

La diferencia entre la textura de tejido knit y ultraplush, es que la primera es más fresca y ligera, mientras que la segunda se asemeja a la terminación cuero que cuentan la mayoría de auriculares de gama alta.

Beats 360 Chema Flores

Beats explica que el tejido performance Knit está hecho de espuma viscoelástica suave y recubierto con un tejido transpirable, con cada hebra construida con 36 microhilos para mayor durabilidad y resistencia a largo plazo. De este modo, están concebidas para el ejercicio y la estabilidad

Por su parte las almohadillas UltraPlush cuentan con cuero sintético sin costuras para una comodidad excepcional durante todo el día y durabilidad, utilizando el mismo material de primera calidad que se encuentra en los Beats Studio Pro o los Beats Solo 4.

Detalle de la almohadilla de los Beats 360 Chema Flores

En ambos casos, son extremadamente cómodas y pensadas para tenerlas horas en la oreja sin que molesten.

El detalle más interesante de las almohadillas se encuentra en cómo han conseguido un sistema intercambiable que no pierda la calidad de sonido. Las almohadillas están diseñadas acústicamente y moldeadas para ajustarse cómodamente a las orejas, al tiempo que cuentan con una trasera en textura de silicona que un sellado óptimo que mejora el aislamiento y la devolución del sonido.

Sistema de intercambio de almohadillas en los Beats 360 Chema Flores

La diadema también es increíblemente cómoda, distribuyendo el peso y la tensión de tal forma que hace que los Beats 360 sean estables, ligeros y cómodos. De los más cómodos del mercado.

La importancia de las diademas y el diseño no es sólo lo cómodo que sean sino también la resistencia y durabilidad. Pensando en usarse para hacer deporte, son resistentes al sudor y al agua y llegan con certificación IPX4.3.

Terminación ultraplush de los Beats 360 Chema Flores

Además, el diseño de los controles es muy cómodo. El control del auricular se realiza mediante botones físicos situados en la parte trasera de las copas. En el auricular derecho dispone de volumen y un botón central para reproducción, pausa y llamadas, mientras que en el izquierdo alberga el botón de encendido y un botón dedicado a alternar entre los modos de escucha.

Un sonido excelente

Pero si importante es el diseño, aún lo es más el sonido. Y los Beats 360 hacen justicia a la marca y suenan increíblemente bien.

Construidos sobre una nueva plataforma acústica hecha a medida, combinan la propia arquitectura con drivers diseñados expresamente para ellos. Así pues, integran diafragmas de tres capas con una alta sensibilidad, así como incorporan imanes de neodimio duales en cada controlador. Una tecnología que permite crear graves potentes pero con una precisión increíble en todo el rango tonal. Estableciendo así la marca de la casa.

Beats 360 Chema Flores

Lo cierto es que para escuchar música en el día a día, sin importar el estilo, encontramos una alta fiabilidad con una distorsión ultrabaja, ofreciendo un gran detalle y profundidad en cada pista.

El otro gran factor de la experiencia es la cancelación de ruido, una tecnología que Beats abandera en este modelo siendo la mejor de su gama. Es el más potente que Beats ha puesto jamás y se combina con un sistema adaptativo que ayuda a bloquear los sonidos externos más que nunca.

Sin embargo, también ha mejorado el modo de Transparencia, lo que permite escuchar el entorno de forma clara sin necesidad de quitarnos los auriculares. Algo esencial si queremos escuchar música con alta calidad, pero también estar atentos al entorno.

Otro de los detalles clave en la experiencia de sonido es la compatibilidad con el audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza y Dolby Atmos. Una sensación totalmente envolvente que se hace más presente en películas y series y que una vez que lo has probado, no puedes volver atrás.

Beats 360 Chema Flores

Esta compatibilidad del sistema de sonido de Apple también se extiende a otras capacidades como Find My o la conexión automática entre dispositivos del ecosistema. Sin embargo, a diferencia de los AirPods, también es compatible con dispositivos Android además integrando Fast Pair.

Pensando en que no nos lo quitemos en todo el día de la cabeza, cuentan con 32 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada. Así como tiene un excelente rendimiento para las llamadas de teléfono.

Beats 360 Chema Flores

Lo hace compartiendo parte del sistema de micrófonos que usa para la cancelación de ruido. En concreto, integran 9 micrófonos digitales MEMS, 8 dedicados a la cancelación de ruido y 3 a la captura de voz, con 2 de ellos compartidos.

Durante las llamadas, un micrófono principal con tecnología de formación de haces (beam-forming) trabaja junto a los micrófonos feed-forward para aislar la voz del ruido ambiental.

¿Me los compro?

Los Beats 360 llegan para ponerse a la altura de los mejores del mercado. Lo hace para enfrentarse tú a tú con otras alternativas como Sony, Sonos, Bose e incluso a los propios AirPods Max pero al mismo tiempo aportando frescura, versatilidad y estilo.

Estos auriculares están pensados no sólo para quienes quieren aprovechar de la música y llevarla a todas partes, sino también para quienes usan auriculares a diario en todas las situaciones posibles.

Beats 360 Chema Flores

Tener varias almohadillas hace que podamos ir dándoles varios usos durante el mismo día. Así, por ejemplo, podemos salir del gimnasio y cambiarlas ya no sólo por estética, sino también por el sudor, pero seguir aprovechándolos en el día a día.

Un detalle a tener en cuenta es que estas almohadillas y diademas se venderán a 59,95 el pack. La compañía ha explicado que los colores irán creciendo como una nueva estrategia de personalización.

En suma, los Beats 360 no son sólo un soplo de aire fresco al sector de sonido personal, sino también un reclamo para integrar los auriculares en todos los momentos de nuestro día a día con una capacidad de adaptarse con nuestro look sin renunciar al mejor sonido.