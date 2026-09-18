Análisis de los Huawei FreeBuds Neo: auriculares elegantes y cómodos que presumen de cancelación de ruido

Últimamente se han popularizado nuevos formatos de auriculares como los Huawei FreeClips 2S. Su diseño abierto en forma de pendiente ear cuff ofrece mayor comodidad sin presionar en el interior de la oreja.

Sin embargo, los clásicos siguen muy presentes en el mercado, como los nuevos AirPods 5 con los que Apple ha renovado su catálogo este mes de octubre, o como los nuevos FreeBuds NEO de Huawei que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos puesto a prueba durante un mes.

Siguiendo el estilo sobrio y elegante que presentan actualmente la mayoría de auriculares de la marca, este modelo ofrece comodidad y cancelación de ruido. Los FreeBuds NEO llegan al mercado a un precio de 129 euros.

Diseño cómodo

La autora de este análisis lleva meses enganchada a unos auriculares openear tipo clip, similares a los Huawei FreeClips 2S. Para quienes no soportan la presión de los modelos intraurales dentro del conducto auditivo son la innovación más cómoda.

Al recibir los FreeBuds NEO vaticiné un mes de dolores de cabeza, pero en este artículo he de retractarme. La presión se siente, incluso con la almohadilla más pequeña que incluye la caja.

Auriculares Huawei FreeBuds Neo Marta Sanz Omicrono

Sin embargo, he podido aguantar toda una jornada laboral sin mayor complicación y disfrutando de la ventaja principal de este diseño frente al otro mencionado: la cancelación de ruido.

Su diseño es suave con un estilo pulido brillante, pero en un tono azul oscuro que los hace pasar desapercibidos. Solo pesan 4,8 gramos cada auricular, otro dato a favor de la comodidad.

Un detalle también importante es la certificación IP574 al polvo y al agua, con lo que podremos hacer deporte con ellos con total tranquilidad.

Por otro lado, si Huawei ha sorprendido con fundas que parecen esferas perfectas en este caso se han decantado por una pelota de rugby o platillo volante, la referencia que más le cuadre al lector.

Análisis de los auriculares Huawei FreeBuds Neo Marta Sanz Omicrono

El resultado es un estuche suave y brillante, gustoso de tener en la mano y con un aire elegante en su sencillez. Da la sensación de que va a ser más fácil perderlo, pero no ha sido el caso todas estas semanas, por lo que podemos descartar ese miedo.

Música sin ruido

Integran un driver Turbo (rango de 10 Hz a 48 kHz), audio espacial de 360° para los gamers o experiencias más inversivas y compatibilidad con códecs de alta resolución como LDAC (hasta 990 kbps) o transmisiones de hasta 2.3 Mbps en dispositivos Huawei compatibles.

El sonido se escucha equilibrado, pero la clave está en la cancelación de ruido que se compone de tres modos diferentes: activado, desconectado y en alerta o awareness. Afirma Huawei que los audífonos captan datos de ruido ambiental hasta 400,000 veces por segundo, con una latencia en el procesamiento del ruido de tan solo 8 μs.

Auriculares Huawei FreeBuds Neo Marta Sanz Omicrono

La diferencia entre la cancelación de ruido es escuchar todos los ruidos que te rodean a solo escuchar un leve susurro si tienes conversaciones cerca. Según las indicaciones de la marca reducir el ruido ambiental hasta en 30 dB.

En plena oficina, mientras escribo estas líneas, aún soy capaz de distinguir la conversación que tienen mis compañeros en la mesa más cercana, pero una vez pongo música, el susurro queda amortiguado.

En el transporte público el sistema permite disfrutar de la música o podcast cómodamente reduciendo de forma considerable el ensordecedor ruido del tren que sin cancelación de ruido no me dejaría distinguir la canción.

Esto también se aplica a las llamadas, la voz entrante se escucha con claridad, mientras que la nuestra llega fuerte y separada de todo el ruido ambiental que nos rodea.

En cuanto al modo awareness, permite escuchar más vivos los sonidos cercanos, más que con la cancelación de ruido desactivada. Si otra persona nos habla en un momento puntual, el auricular aísla esa conversación por encima del resto de ruidos y se oye con más claridad y volumen.

Con un simple toque con un dedo en el lateral del auricular, se pasa de un modo a otro rápidamente. También cuentan con control de cabeza para responder a llamadas o colgar.

Los controles táctiles facilitan el uso de los auriculares con independencia del smartphone. Por ejemplo, dos toques suponen parar la música o iniciarla, tres toques cambian de canción y un roce hacia arriba o abajo modifica el volumen.

Autonomía y software

La autonomía también es un punto positivo, haciendo uso de la cancelación de ruido, ésta dura unas 6,5 horas. Durante tres horas de escucha continua, la batería solo ha caído del 100 al 90% por lo que podemos disfrutar tranquilos de la música.

Sin embargo, una de las pegas, con la que siempre se encuentra el usuario de dispositivos Huawei, es la incompatibilidad de ciertos sistemas con Android o iOS. Con el tiempo la compañía ha desarrollado alternativas y se puede descargar desde tiendas de terceros Huawei Audio Connect para controlar todos los ajustes de estos auriculares y otros de la marca.

¿Me los compro?

Cada usuario tiene sus propias preferencias y en cuanto a auriculares, cada día más gente se pasa a los modelos abiertos para evitar las molestias en el oído si se quieren usar durante largos periodos de tiempo.

Auriculares Huawei FreeBuds Neo Marta Sanz Omicrono

No obstante, para los que necesiten aislarse del mundo, Huawei vuelve a demostrar que puede fabricar un producto de gran calidad y con un diseño premium. Su precio de 129 euros, con descuentos este primer mes de lanzamiento, lo que se sitúan en un precio similar al resto de modelos de su estilo.