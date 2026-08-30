He probado el ventilador de mano que me ha salvado en agosto: 9 grados menos y nebulización ultrafina

Dyson ha convertido uno de sus últimos productos, el Hushjet Mini Cool, en uno de los gadget imprescindibles este verano. Sin embargo, no es la única compañía que ha apostado por estos ventiladores de mano para aliviar el sofocante calor de agosto.

Se trata de Shark, que con su ventilador de mano ChillPill, quiere ir más allá ofreciendo una opción potente y versátil con tres funciones en el mismo dispositivo.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos probado en las últimas semanas para conocer de primera mano si merece la pena por los 130 euros por los que ha llegado al mercado.

Tres formas de combatir el calor

El principal problema de los ventiladores es el mismo: mueven el aire, y si es caliente, no refresca. Es por eso por lo que Shark añade dos funciones adicionales al típico ventilador de mano pensando en bajar la temperatura del usuario.

Dispone de tres cabezales intercambiables: uno para ventilación, otro de nebulización ultrafina y por último una placa metálica denominada InstaChill que se enfría hasta límites que no sospecharías y parece magia el frescor que aporta.

Shark ChillPill Chema Flores

La opción más convencional es el ventilador. Shark promete un flujo de aire de hasta 7,5 m/s en el nivel máximo, una cifra notable para un dispositivo de este tamaño. Tiene diez velocidades y, como suele ocurrir, las primeras son las más útiles en interiores o para usarlo a poca distancia; mientras que las últimas están pensadas para la calle, cuando se necesita que el chorro de aire venza el calor ambiental. Además, cabe tener en cuenta el sonido, porque a cuanto más intensidad pidamos, mayor será el ruido ambiental que tengamos.

Pese a su tamaño, cumple con lo que promete.

Generar una corriente de aire directa y suficientemente intensa para aliviar la sensación térmica en cara, cuello o pecho. Refresca a la persona, no el espacio y es ideal por ejemplo para tenerlo por la noche mientras dormimos en una tienda de campaña.

La opción más resultona y refrescante en el día a día es el nebulizador.

Denominado ChillMist, se trata de un cabezal que expulsa una bruma muy fina que aporta un frescor extra que el ventilador no alcanza.

Cuenta dos modalidades —continua e intermitente— y permite evaporarse rápido sin empapar la ropa o dejar gotas sobre una mesa. Es el complemento más interesante cuando el ventilador por sí solo se queda corto: el agua pulverizada favorece la evaporación y multiplica momentáneamente la sensación de frescor.

Shark ChillPill Chema Flores

Un entorno interesante para usar sería en una máquina de cardio en el gimnasio, o incluso paseando por entornos a pleno sol, se convierte en un complemento ideal.

Sin embargo, la tercera función —y la que realmente diferencia al ChillPill sobre la competencia— es la placa InstaChill.

Funciona de una forma parecida al Reon Pocket Pro Plus de Sony. Es decir, se trata de una pequeña placa de metal que ofrece frío por contacto y la sensación de alivio del calor es brutal e inmediato.

Shark asegura que puede reducir hasta 9 grados la temperatura de la piel en condiciones controladas. Esa reducción no significa que el cuerpo baje nueve grados ni que la placa mantenga ese rendimiento de manera indefinida, pero la placa alivia al instante la sensación de calor de una forma casi mágica siendo mucho más efectivo que esperar a que un pequeño ventilador alivie una situación de calor puntual.

Eso sí, esta placa no es cómoda para que nos acompañe por la calle o mientras estamos parados en algún lugar. Sin embargo, sí que es ideal su uso si estamos realizando actividad física en el exterior o tomando el sol. Como remedio es muy eficaz.

Compacto pero no ligero

Uno de los hándicap que encuentra este ventilador de Shark es que es compacto, pero no es el más ligero ni pequeño del mercado. Se puede llevar a todas partes, pero hay mejores opciones de movilidad. La compañía lo sacrifica buscando la versatilidad.

El ChillPill mide 11,2 centímetros de alto, 8,41 de ancho y 4,5 de fondo cuando está plegado. Su diseño de dos cuerpos cilíndricos unidos por una articulación permite cambiar el ángulo de uso y colocarlo sobre una mesa sin necesidad de una base adicional.

Esto le permite funcionar como ventilador personal para el escritorio, una mesilla o la bandeja del tren.

Shark ChillPill Chema Flores

Eso sí, sus 350 gramos son una cifra relevante, por ponerlo en contexto, son casi 140 gramos más que la alternativa de Dyson. Es mejor llevarlo en la mano que colgado al cuello. Tampoco es apropiado para llevarlo en el bolsillo del pantalón, algo que el de la competencia sí permite.

Además, también hay que tener presente que los cabezales también ocupan espacio, con lo que no es tan cómodo de llevar en conjunto.

¿Me lo compro?

El Shark ChillPill no es barato, es un ventilador de mano premium que llega al mercado por 129,99 € para, no sólo competir contra opciones de ventilación de 20 o 30 euros, sino también con el modelo de Dyson que cuesta 30 euros menos.

Quien sólo necesite aire directo tiene alternativas más económicas y ligeras, sin embargo la fortaleza del ChillPill no se justifica por ser un simple ventilador. Su valor está en reunir tres respuestas distintas al calor: flujo de aire, evaporación mediante nebulización y frío por contacto. Algo que nadie da en el mercado.

Shark ChillPill Chema Flores

Es una compra que tiene sentido para quien sufre especialmente los desplazamientos en verano, los eventos al aire libre o el ejercicio con altas temperaturas. No resuelve un día de ola de calor con la contundencia de un aire acondicionado, pero alivia y se convierte en un compañero útil en estos días plomizos de verano.

En suma, el Shark ChillPill tiene un precio elevado pero si sufres con el calor y no paras por casa es una compra maestra. Es más pesado y caro que la competencia, pero su versatilidad y rendimiento hace que tenga una respuesta al calor que los demás —simplemente— no dan.