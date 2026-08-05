Probamos el Nothing Phone (4b), el móvil barato y de diseño único que desafía a un mercado de precios disparados

Nothing está acostumbrada a ir a contracorriente. La compañía con sede en Londres se ha caracterizado por desafiar los pilares de la industria con diseños únicos, experiencia de usuario que invita a desconectar o un enfoque diferenciador en cómo se debe de concebir la tecnología.

Ahora la compañía ha lanzado el Nothing Phone (4b), un móvil asequible que llega por 329 euros y que no sólo busca ser la puerta de entrada al ecosistema de la compañía, sino también ser la referencia de cómo se puede concebir un móvil barato en un mercado que ha disparado los precios —y que irá a más— para seguir ofreciendo buen diseño y experiencia de usuario sin rascarse demasiado el bolsillo.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado este Nothing Phone (4b) durante las últimas semanas para comprobar de primera mano si cumple con lo que promete, cuáles son sus limitaciones y si realmente merece la pena.

Un rara avis

Encontrar un teléfono nuevo por menos de 350 euros en el mercado es cada vez más difícil. Por lo que este Phone(4b) supone un pequeño oasis en un mercado encarecido a marchas forzadas por la subida de precio de las memorias.

La firma de análisis Omdia explicaba hace unas semanas que los móviles en este rango de precio están en peligro de extinción debido a que la memoria ya representaba en torno al 60% del coste de fabricación del dispositivo en el segmento, ahogando así los márgenes para los fabricantes. Directamente, no sale a cuenta.

Nothing Phone (4b) Chema Flores

Es por ello que la fórmula de Nothing para no renunciar a elementos inamovibles en este Phone (4b) como el diseño o la experiencia de usuario ha sido apostar por una configuración corta de RAM y almacenamiento.

Llega a España montando 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que será suficiente para aquellos usuarios que buscan en él un teléfono básico pero se puede quedar cortos para quienes busquen hacer un uso más intenso. Ese es el planteamiento de este Phone (4b): ofrecer un buen rendimiento y experiencia a bajo precio, pero obligando a saltar un escalón a poco que seamos exigentes.

En su interior monta el Snapdragon 6 Gen 4, un procesador de 4 nanómetros que mueve el sistema con solvencia y presenta notables mejoras sobre el anterior modelo de entrada de la compañía, el Nothing Phone (3a) Lite. No estamos ante un móvil pensado para romper récords de rendimiento, sino para ofrecer una experiencia fluida y estable en tareas habituales, y este (4b) lo logra con creces.

La clave de este móvil no está sólo en lo que es capaz de hacer, sino en cómo lo hace. Para ello es clave su apuesta por una buena pantalla Super AMOLED de 6,77 pulgadas con tasa de refresco adaptativo a 120 Hz, 2.000 nits de brillo máximo y soporte HDR10. La experiencia es muy buena y la respuesta es fantástica, más aún si tenemos en cuenta en el rango de precio en el que nos movemos.

Nothing Phone (4b) Chema Flores

La versatilidad de este teléfono se refuerza con la batería. Integra 5.200 mAh, la mayor vista hasta ahora en un smartphone de la marca en el mercado global. Podemos olvidarnos del cargador durante el día —sin importar el uso exigente que le demos— y pese a que le demos mucho tute no debemos de preocuparnos por que se caliente gracias a la cámara de vapor que integra.

Pese a su precio, incorpora tecnología de carga rápida. Es de 33W, que no es la más veloz del mercado, pero sí lo suficiente como para cargar la mitad de la batería en 30 minutos y por completo en torno a una hora.

Es una decisión coherente con la promesa de durabilidad de la batería, ya que el smartphone dispone de tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad. No es solo un móvil que puedas usar mucho en un día, sino uno que está pensado para aguantar varios años siendo útil y funcional.

Diseño y experiencia, sus claves

Más allá de su precio, la verdadera clave de este teléfono es la combinación con el diseño y la experiencia que aporta Nothing. Los elementos completamente diferenciales.

El Phone (4b) es un teléfono grande, generoso en dimensiones, pero que logra ser ligero y ergonómico en la mano. Es agradable y cómodo de usar. La clave está el cuerpo unibody de policarbonato de alta resistencia que ofrece un tacto satisfactorio dando una sensación más premium de lo que marca su precio.

El elemento diferenciador está su módulo de cámara transparente, enseña de la empresa.

Nothing Phone (4b) Chema Flores

Desde sus orígenes Nothing juega con los elementos transparentes como código visual y aquí lo lleva un paso más allá: el conjunto de cámaras se integra en una pieza de polímero transparente con bordes curvados en 3D que se funden con esa trasera unibody. Bajo esa capa se adivinan detalles de la arquitectura interna, reforzando ese discurso de enseñar la tecnología y no esconderla.

Según la propia compañía, han trabajado en más de 20 ideas hasta llegar al diseño final que lo cierto es que aporta un equilibrio entre simplicidad visual, comodidad y durabilidad. El resultado es coherente con la marca y, a la vez, diferente respecto a los modelos anteriores. El uso de texturas, contrastes de color y pequeños acentos metálicos da profundidad a la trasera haciendo que la sensación sea tener un móvil único y con personalidad, algo que no se ve en esta horquilla de precio.

Precisamente en este módulo de cámaras se encuentra la interfaz Glyph Bar. Nothing la presentó en el Phone (4a) y aquí vuelve a apostar por ella para tener información clave de un vistazo sin tener que consultar la pantalla del teléfono.

Se trata de una tira de 45 miniLEDs organizados en una cuadrícula de 5 bloques que muestran patrones de iluminación para determinar llamadas, notificaciones, progresos o indicadores de grabación. Como en otros móviles de la marca, aquí la utilidad real depende en cómo lo integres en tu rutina, aunque lo cierto es que es un elemento vistoso que le da carisma al teléfono.

Nothing Phone (4b) Chema Flores

La otra clave de este teléfono está en la experiencia de uso de Nothing.

Llega con Nothing OS 4.1 sobre Android 16, el mismo software de sus gamas superiores. La interfaz mantiene el estilo minimalista, con iconografía propia y animaciones cuidadas, y añade detalles como el nuevo efecto de profundidad en la pantalla de bloqueo, ajustes más finos en los ajustes rápidos o widget como Soundscape, que crea entornos sonoros de concentración.

La parte más singular está en Essential AI, la integración de la inteligencia artificial en la experiencia del sistema para tareas concretas como transcribir voz a texto con correcciones según el contexto, resumir contenido guardado, crear widgets personalizados con lenguaje natural o buscar combinando datos personales y resultados externos. Una apuesta por la asistencia con IA que se completa con Gemini o ChatGPT en el sistema.

Con respecto a la cámara, tenemos una combinación de lente principal de 50 megapíxeles con OIS y EIS con ultra gran angular de 8 megapíxeles, así como una frontal de 16. No rompe el molde de lo que se espera en esta gama de precios pero Nothing sí intenta marcar diferencias gracias al cómo se procesa la imagen y se comporta bastante bien.

Lo hace de la mano de TrueLens Engine 4 y Ultra XDR, una tecnología co‑desarrollada con Google que combina hasta 13 fotogramas RAW de diferentes exposiciones para conseguir más detalle en luces y sombras y colores más cercanos a lo que ves. A efectos prácticos, evita esa sensación de HDR exagerado para acercarse a una imagen más natural y fiable. Bastante destacable en un teléfono de esta gama.

Los resultados con la lente principal son muy buenos, teniendo en cuenta la horquilla de precio en la que nos movemos. Sufre más en selfies o con el ultra gran angular, así como se echa de menos no tener más zoom. Pero es una renuncia entendible dado la categoría de producto en la que estamos.

¿Me lo compro?

El Nothing Phone (4b) se siente como una promesa cumplida. Es el mejor punto de partida para entrar en su ecosistema: no renuncia a diseño, experiencia de usuario o buen rendimiento de cámaras, siempre que tengamos en cuenta sus limitaciones por el precio.

Es decir, si somos un usuario más exigente la memoria o la cámara se nos pueden quedar cortas, pero será porque este teléfono no es para nosotros y es preferible saltar a los Phone (4a) o Phone (4a) Pro. Precisamente, su principal rival lo tiene en casa, en el Phone (4a), ya que por 20 euros más —349 euros—, dispone de la misma configuración de almacenamiento y RAM, pero con mejores prestaciones generales.

Nothing Phone (4b) Chema Flores

Este Nothing Phone (4b) es para aquel usuario que quiera asegurarse un móvil con personalidad que no se parezca a otro, que aguante bien el ritmo y que disponga de una experiencia de usuario limpia y cuidada al menor precio posible. Minimalismo, sencillez y limpieza compitiendo en un mercado contra teléfonos de diseño clónico y experiencia lastrada por la integración de bloatware o funciones vacías.

En suma, Nothing ha logrado un smartphone muy solvente en un segmento donde la competencia es feroz, con marcas que llevan años perfeccionando la relación calidad‑precio y con la presión del coste de las memorias. El Phone (4b) llega no sólo para competir con cifras, sino con una idea de formato y de diseño muy marcada superior a la mayoría del mercado.